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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770290792.html
Песков прокомментировал статистику по убыли населения из-за коронавируса
Песков прокомментировал статистику по убыли населения из-за коронавируса - РИА Новости, 31.01.2022
Песков прокомментировал статистику по убыли населения из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал весьма и весьма печальной статистику по убыли населения РФ из-за коронавируса, отметил важность убеждения... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T12:54
2022-01-31T13:48
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
дмитрий песков
федеральная служба государственной статистики (росстат)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал весьма и весьма печальной статистику по убыли населения РФ из-за коронавируса, отметил важность убеждения людей вакцинироваться."Однозначно можно сказать, что это весьма и весьма печальная статистика, весьма и весьма печальные данные. Действительно, мы потеряли очень много наших сограждан из-за эпидемии коронавируса. Причины, конечно, предстоит еще анализировать и главное - предстоит дальше убеждать людей вакцинироваться", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать данные Росстата о том, что в прошлом году увеличилась убыль населения.Песков отметил, что вакцинация – единственное, что может помочь сократить количество смертей от коронавируса."Что касается, большого количества смертей, то это реальность, в которой мы существуем. Опять же причин тому может быть много, хотя, вы знаете, что весьма и весьма эффективными признаны меры, которые были приняты правительством. И весьма и весьма эффективно работает общая система здравоохранения, которая находится постоянно в состоянии полной мобилизации. Но при этом, конечно, к сожалению, уровень вакцинации населения оставляет желать лучшего", - сказал Песков на вопрос, означает ли высокая смертность, что меры по защите по коронавируса недостаточны."Будем надеяться, что со временем нам удастся повысить этот самый наш общественный порог иммунитета, естественного или благодаря вакцинам возникшего, и это приведет к снижению количества умирающих", - добавил он.
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, дмитрий песков, федеральная служба государственной статистики (росстат), здоровье - общество, россия
12:54 31.01.2022 (обновлено: 13:48 31.01.2022)
 
Песков прокомментировал статистику по убыли населения из-за коронавируса

Пресс-секретарь Путина Песков назвал статистику по убыли населения из-за COVID печальной

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники везут пациента по соединительному коридору карантинного центра в Коммунарке
Медицинские сотрудники везут пациента по соединительному коридору карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медицинские сотрудники везут пациента по соединительному коридору карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал весьма и весьма печальной статистику по убыли населения РФ из-за коронавируса, отметил важность убеждения людей вакцинироваться.
"Однозначно можно сказать, что это весьма и весьма печальная статистика, весьма и весьма печальные данные. Действительно, мы потеряли очень много наших сограждан из-за эпидемии коронавируса. Причины, конечно, предстоит еще анализировать и главное - предстоит дальше убеждать людей вакцинироваться", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать данные Росстата о том, что в прошлом году увеличилась убыль населения.
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Песков отметил, что вакцинация – единственное, что может помочь сократить количество смертей от коронавируса.
"Что касается, большого количества смертей, то это реальность, в которой мы существуем. Опять же причин тому может быть много, хотя, вы знаете, что весьма и весьма эффективными признаны меры, которые были приняты правительством. И весьма и весьма эффективно работает общая система здравоохранения, которая находится постоянно в состоянии полной мобилизации. Но при этом, конечно, к сожалению, уровень вакцинации населения оставляет желать лучшего", - сказал Песков на вопрос, означает ли высокая смертность, что меры по защите по коронавируса недостаточны.
"Будем надеяться, что со временем нам удастся повысить этот самый наш общественный порог иммунитета, естественного или благодаря вакцинам возникшего, и это приведет к снижению количества умирающих", - добавил он.
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