https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770287123.html
В России под наблюдением врачей находятся 1,6 миллиона пациентов с COVID-19
В России под наблюдением врачей находятся 1,6 миллиона пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 31.01.2022
В России под наблюдением врачей находятся 1,6 миллиона пациентов с COVID-19
Около 1,6 миллиона пациентов с коронавирусом находятся под контролем медиков в России, на амбулаторном лечении из них находятся 1,46 миллиона пациентов,... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T12:38
2022-01-31T12:38
2022-01-31T12:41
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виктор фисенко
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Около 1,6 миллиона пациентов с коронавирусом находятся под контролем медиков в России, на амбулаторном лечении из них находятся 1,46 миллиона пациентов, нагрузка на амбулаторное звено максимальная, заявил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко."У нас сейчас на курации уже находится 1 миллион 600 (тысяч) наших граждан и 1 миллион 469 тысяч из них находится под курацией в амбулаторном звене, поэтому нагрузка на амбулаторное звено сейчас действительно максимальная, ту, которую амбулаторное звено не переживало", - сказал Фисенко на совещании "Единой России" по выполнению поручения президента РФ о запуске программы модернизации первичного звена здравоохранения.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, виктор фисенко
12:38 31.01.2022 (обновлено: 12:41 31.01.2022)
В России под наблюдением врачей находятся 1,6 миллиона пациентов с COVID-19
В России около 1,6 миллиона пациентов с COVID-19 находятся под наблюдением медиков