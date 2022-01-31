https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770287123.html

В России под наблюдением врачей находятся 1,6 миллиона пациентов с COVID-19

В России под наблюдением врачей находятся 1,6 миллиона пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 31.01.2022

В России под наблюдением врачей находятся 1,6 миллиона пациентов с COVID-19

Около 1,6 миллиона пациентов с коронавирусом находятся под контролем медиков в России, на амбулаторном лечении из них находятся 1,46 миллиона пациентов,... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T12:38

2022-01-31T12:38

2022-01-31T12:41

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виктор фисенко

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Около 1,6 миллиона пациентов с коронавирусом находятся под контролем медиков в России, на амбулаторном лечении из них находятся 1,46 миллиона пациентов, нагрузка на амбулаторное звено максимальная, заявил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко."У нас сейчас на курации уже находится 1 миллион 600 (тысяч) наших граждан и 1 миллион 469 тысяч из них находится под курацией в амбулаторном звене, поэтому нагрузка на амбулаторное звено сейчас действительно максимальная, ту, которую амбулаторное звено не переживало", - сказал Фисенко на совещании "Единой России" по выполнению поручения президента РФ о запуске программы модернизации первичного звена здравоохранения.

https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770285508.html

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