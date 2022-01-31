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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770287123.html
В России под наблюдением врачей находятся 1,6 миллиона пациентов с COVID-19
В России под наблюдением врачей находятся 1,6 миллиона пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 31.01.2022
В России под наблюдением врачей находятся 1,6 миллиона пациентов с COVID-19
Около 1,6 миллиона пациентов с коронавирусом находятся под контролем медиков в России, на амбулаторном лечении из них находятся 1,46 миллиона пациентов,... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T12:38
2022-01-31T12:41
распространение коронавируса
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россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
виктор фисенко
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Около 1,6 миллиона пациентов с коронавирусом находятся под контролем медиков в России, на амбулаторном лечении из них находятся 1,46 миллиона пациентов, нагрузка на амбулаторное звено максимальная, заявил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко."У нас сейчас на курации уже находится 1 миллион 600 (тысяч) наших граждан и 1 миллион 469 тысяч из них находится под курацией в амбулаторном звене, поэтому нагрузка на амбулаторное звено сейчас действительно максимальная, ту, которую амбулаторное звено не переживало", - сказал Фисенко на совещании "Единой России" по выполнению поручения президента РФ о запуске программы модернизации первичного звена здравоохранения.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, виктор фисенко
12:38 31.01.2022 (обновлено: 12:41 31.01.2022)
 
В России под наблюдением врачей находятся 1,6 миллиона пациентов с COVID-19

В России около 1,6 миллиона пациентов с COVID-19 находятся под наблюдением медиков

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в госпитале для больных COVID-19 в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медицинский сотрудник в госпитале для больных COVID-19 в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Медицинский сотрудник в госпитале для больных COVID-19 в выставочном комплексе "Ленэкспо". Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Около 1,6 миллиона пациентов с коронавирусом находятся под контролем медиков в России, на амбулаторном лечении из них находятся 1,46 миллиона пациентов, нагрузка на амбулаторное звено максимальная, заявил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.
"У нас сейчас на курации уже находится 1 миллион 600 (тысяч) наших граждан и 1 миллион 469 тысяч из них находится под курацией в амбулаторном звене, поэтому нагрузка на амбулаторное звено сейчас действительно максимальная, ту, которую амбулаторное звено не переживало", - сказал Фисенко на совещании "Единой России" по выполнению поручения президента РФ о запуске программы модернизации первичного звена здравоохранения.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВиктор Фисенко
 
 
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