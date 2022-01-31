12:33 31.01.2022 (обновлено: 15:15 31.01.2022)
В России за сутки госпитализировали 9090 человек с COVID-19
В России за сутки зафиксировали 124 070 новых случаев COVID-19, умер 621 человек
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. За день российские врачи госпитализировали более девяти тысяч человек с коронавируcом, отмечается в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.
"Количество госпитализаций за сутки составило 9090 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на восемь процентов", — отметили там.
Накануне в медучреждения направили 9883 пациента. Рост показателя наблюдается в 32 регионах, снижение — в 51, еще в двух субъектах он остался на прежнем уровне.
При этом общее число новых случаев достигло 124 070 (днем ранее было 121 228). В целом за время пандемии в России коронавирусом заразились 11 861 077 человек.
За сутки жертвами болезни стал 621 человек, за два года скончались 331 349 россиян.
В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 364 миллиона инфицированных, причем показатели все время обновляют максимумы. Более 5,6 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4 процента.