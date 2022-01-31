https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770285508.html

В России за сутки госпитализировали 9090 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 9090 человек с COVID-19 - РИА Новости, 31.01.2022

В России за сутки госпитализировали 9090 человек с COVID-19

За день российские врачи госпитализировали более девяти тысяч человек с коронавируcом, отмечается в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T12:33

2022-01-31T12:33

2022-01-31T15:15

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. За день российские врачи госпитализировали более девяти тысяч человек с коронавируcом, отмечается в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции."Количество госпитализаций за сутки составило 9090 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на восемь процентов", — отметили там.Накануне в медучреждения направили 9883 пациента. Рост показателя наблюдается в 32 регионах, снижение — в 51, еще в двух субъектах он остался на прежнем уровне.При этом общее число новых случаев достигло 124 070 (днем ранее было 121 228). В целом за время пандемии в России коронавирусом заразились 11 861 077 человек.За сутки жертвами болезни стал 621 человек, за два года скончались 331 349 россиян.Больше всего новых случаев COVID-19 в Москве — 24 417 (рекорд отмечался 27 января — 26 586). Из них 1407 будут лечиться в стационарах.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 364 миллиона инфицированных, причем показатели все время обновляют максимумы. Более 5,6 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4 процента.

https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770266867.html

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