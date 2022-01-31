Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770285508.html
В России за сутки госпитализировали 9090 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 9090 человек с COVID-19 - РИА Новости, 31.01.2022
В России за сутки госпитализировали 9090 человек с COVID-19
За день российские врачи госпитализировали более девяти тысяч человек с коронавируcом, отмечается в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T12:33
2022-01-31T15:15
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769461210_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b25b2a022812c8781d60c2c456358f40.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. За день российские врачи госпитализировали более девяти тысяч человек с коронавируcом, отмечается в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции."Количество госпитализаций за сутки составило 9090 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на восемь процентов", — отметили там.Накануне в медучреждения направили 9883 пациента. Рост показателя наблюдается в 32 регионах, снижение — в 51, еще в двух субъектах он остался на прежнем уровне.При этом общее число новых случаев достигло 124 070 (днем ранее было 121 228). В целом за время пандемии в России коронавирусом заразились 11 861 077 человек.За сутки жертвами болезни стал 621 человек, за два года скончались 331 349 россиян.Больше всего новых случаев COVID-19 в Москве — 24 417 (рекорд отмечался 27 января — 26 586). Из них 1407 будут лечиться в стационарах.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 364 миллиона инфицированных, причем показатели все время обновляют максимумы. Более 5,6 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4 процента.
https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770266867.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769461210_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e9456c2d431edf833b16470f434d4fb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
12:33 31.01.2022 (обновлено: 15:15 31.01.2022)
 
В России за сутки госпитализировали 9090 человек с COVID-19

В России за сутки зафиксировали 124 070 новых случаев COVID-19, умер 621 человек

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. За день российские врачи госпитализировали более девяти тысяч человек с коронавируcом, отмечается в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.
"Количество госпитализаций за сутки составило 9090 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на восемь процентов", — отметили там.
Накануне в медучреждения направили 9883 пациента. Рост показателя наблюдается в 32 регионах, снижение — в 51, еще в двух субъектах он остался на прежнем уровне.
При этом общее число новых случаев достигло 124 070 (днем ранее было 121 228). В целом за время пандемии в России коронавирусом заразились 11 861 077 человек.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 10:48Распространение коронавируса
У ВИЧ-инфицированной жительницы ЮАР выявили 21 мутацию коронавируса
За сутки жертвами болезни стал 621 человек, за два года скончались 331 349 россиян.
Больше всего новых случаев COVID-19 в Москве — 24 417 (рекорд отмечался 27 января — 26 586). Из них 1407 будут лечиться в стационарах.
В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 364 миллиона инфицированных, причем показатели все время обновляют максимумы. Более 5,6 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 79,2 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64,4 процента.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:52Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата Нуртлеу
08:48В тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицы
08:48В затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщины
08:44Сенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИ
08:39В Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умерших
08:30При обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человека
08:26Москвичам рассказали о погоде во вторник
08:21Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки
08:09"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТР
08:05В Москве увеличили число операторов горячей линии "122"
07:53Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламента
07:47На Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под суд
07:43В Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человек
07:40Депутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикера
07:30На Чукотке собака вновь напала на ребенка
07:22"Ъ": Генпрокуратура предложила пересмотреть порядок отмены штрафов с камер
07:10Экс-генсек ОБСЕ не исключил провокаций в Донбассе со стороны Украины
07:08Синоптики рассказали, каким будет февраль в Москве
06:59СМИ назвали условие поездки Джонсона в Киев
06:54Глава АП Казахстана стал депутатом нижней палаты парламента
Лента новостейМолния
Новым главой администрации президента Казахстана назначили Мурата НуртлеуВ тайнике браконьеров в Хабаровском крае нашли останки амурской тигрицыВ затопленном подвале дома во Владивостоке нашли тело женщиныСенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИВ Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умершихПри обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человекаМосквичам рассказали о погоде во вторникВолонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТРВ Москве увеличили число операторов горячей линии "122"Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламентаНа Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под судВ Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человекДепутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикераНа Чукотке собака вновь напала на ребенка"Ъ": Генпрокуратура предложила пересмотреть порядок отмены штрафов с камерЭкс-генсек ОБСЕ не исключил провокаций в Донбассе со стороны УкраиныСиноптики рассказали, каким будет февраль в МосквеСМИ назвали условие поездки Джонсона в КиевГлава АП Казахстана стал депутатом нижней палаты парламента