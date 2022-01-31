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В Якутске школьникам продлили дистанционное обучение из-за коронавируса
В Якутске школьникам продлили дистанционное обучение из-за коронавируса - РИА Новости, 31.01.2022
В Якутске школьникам продлили дистанционное обучение из-за коронавируса
Власти Якутска приняли решение о продлении обучения в дистанционном формате в школах из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба мэрии. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T12:11
2022-01-31T12:11
2022-01-31T12:11
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ЯКУТСК, 31 янв – РИА Новости. Власти Якутска приняли решение о продлении обучения в дистанционном формате в школах из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба мэрии."(В понедельник) 31 января на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Якутска было принято решение продлить образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий по 15 февраля. Распоряжение касается учащихся всех классов", - отметили в пресс-службе.Ранее работодателям в Якутии рекомендовали отправить на удаленную работу одного из родителей, чьи дети обучаются в школе в дистанционном режиме.Вакцинация детей от коронавируса началась в городе Якутске 28 января.
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В Якутске школьникам продлили дистанционное обучение из-за коронавируса
В Якутске школьникам продлили до 15 февраля дистанционное обучение из-за коронавируса