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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770280345.html
В Якутске школьникам продлили дистанционное обучение из-за коронавируса
В Якутске школьникам продлили дистанционное обучение из-за коронавируса - РИА Новости, 31.01.2022
В Якутске школьникам продлили дистанционное обучение из-за коронавируса
Власти Якутска приняли решение о продлении обучения в дистанционном формате в школах из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба мэрии. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T12:11
2022-01-31T12:11
распространение коронавируса
общество
школа
дети
якутск
коронавирусы
республика саха (якутия)
россия
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ЯКУТСК, 31 янв – РИА Новости. Власти Якутска приняли решение о продлении обучения в дистанционном формате в школах из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба мэрии."(В понедельник) 31 января на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Якутска было принято решение продлить образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий по 15 февраля. Распоряжение касается учащихся всех классов", - отметили в пресс-службе.Ранее работодателям в Якутии рекомендовали отправить на удаленную работу одного из родителей, чьи дети обучаются в школе в дистанционном режиме.Вакцинация детей от коронавируса началась в городе Якутске 28 января.
https://ria.ru/20220131/shkoly-1770254561.html
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общество, школа, дети, якутск, коронавирусы, республика саха (якутия), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:11 31.01.2022
 
В Якутске школьникам продлили дистанционное обучение из-за коронавируса

В Якутске школьникам продлили до 15 февраля дистанционное обучение из-за коронавируса

© Фото : официальный сайт Окружной администрации г. ЯкутскаНациональная школа "Айыы кыhата" в Якутске
Национальная школа Айыы кыhата в Якутске - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© Фото : официальный сайт Окружной администрации г. Якутска
Национальная школа "Айыы кыhата" в Якутске
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 31 янв – РИА Новости. Власти Якутска приняли решение о продлении обучения в дистанционном формате в школах из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба мэрии.
"(В понедельник) 31 января на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Якутска было принято решение продлить образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий по 15 февраля. Распоряжение касается учащихся всех классов", - отметили в пресс-службе.
Ранее работодателям в Якутии рекомендовали отправить на удаленную работу одного из родителей, чьи дети обучаются в школе в дистанционном режиме.
Вакцинация детей от коронавируса началась в городе Якутске 28 января.
Учащиеся в коридоре школы - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 09:32Распространение коронавируса
В России на карантине находятся 230 школ
 
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