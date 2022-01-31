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В Мурманской области отменили все массовые мероприятия
В Мурманской области отменили все массовые мероприятия - РИА Новости, 31.01.2022
В Мурманской области отменили все массовые мероприятия
Все массовые мероприятия отменяются в Мурманской области, снижается до половины наполняемость фитнес-центров и бассейнов, 50% чиновников разных уровней... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T09:13
2022-01-31T09:37
распространение коронавируса
общество
мурманская область
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
андрей чибис
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МУРМАНСК, 31 янв – РИА Новости. Все массовые мероприятия отменяются в Мурманской области, снижается до половины наполняемость фитнес-центров и бассейнов, 50% чиновников разных уровней переводятся на удаленную работу из-за резкого роста заражения коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.По словам главы региона, темп заболеваемости в Мурманской области за последнее время увеличился на 171%, болеют целые коллективы, нагрузка на первичное звено здравоохранения кратно выросла, количество заражающихся детей увеличилось в пять раз. Все это вынуждает власти ввести ограничения с 1 февраля, чтобы сбить темп прироста."С 1 февраля до особых распоряжений отменяем проведение всех массовых мероприятий, даже уличные мероприятия тоже не проводятся. До 50% сокращаем наполняемость фитнес-центров, бассейнов, библиотек", - сказал Чибис.Кроме того, заведения общепита смогут работать с 6.00 до 23.00, а не до 2.00, как это было раньше, при этом наполняемость залов сохраняется до 70%."Пятьдесят процентов сотрудников государственных и муниципальных учреждений переходят на удаленку. Прошу 50% работников, не связанных с производством, на предприятиях отправить также на удаленный режим", - сказал губернатор.При этом пока не планируется вводить дистанционный режим в школах, чтобы обеспечить возможность родителям ходить на работу.
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общество, мурманская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, андрей чибис
09:13 31.01.2022 (обновлено: 09:37 31.01.2022)
 
В Мурманской области отменили все массовые мероприятия

В Мурманской области отменили все массовые мероприятия из-за ситуации с коронавирусом

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкМурманск
Мурманск - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Мурманск
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МУРМАНСК, 31 янв – РИА Новости. Все массовые мероприятия отменяются в Мурманской области, снижается до половины наполняемость фитнес-центров и бассейнов, 50% чиновников разных уровней переводятся на удаленную работу из-за резкого роста заражения коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.
По словам главы региона, темп заболеваемости в Мурманской области за последнее время увеличился на 171%, болеют целые коллективы, нагрузка на первичное звено здравоохранения кратно выросла, количество заражающихся детей увеличилось в пять раз. Все это вынуждает власти ввести ограничения с 1 февраля, чтобы сбить темп прироста.
"С 1 февраля до особых распоряжений отменяем проведение всех массовых мероприятий, даже уличные мероприятия тоже не проводятся. До 50% сокращаем наполняемость фитнес-центров, бассейнов, библиотек", - сказал Чибис.
Кроме того, заведения общепита смогут работать с 6.00 до 23.00, а не до 2.00, как это было раньше, при этом наполняемость залов сохраняется до 70%.
"Пятьдесят процентов сотрудников государственных и муниципальных учреждений переходят на удаленку. Прошу 50% работников, не связанных с производством, на предприятиях отправить также на удаленный режим", - сказал губернатор.
При этом пока не планируется вводить дистанционный режим в школах, чтобы обеспечить возможность родителям ходить на работу.
 
Распространение коронавирусаОбществоМурманская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАндрей Чибис
 
 
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