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В Мурманской области отменили все массовые мероприятия

В Мурманской области отменили все массовые мероприятия - РИА Новости, 31.01.2022

В Мурманской области отменили все массовые мероприятия

Все массовые мероприятия отменяются в Мурманской области, снижается до половины наполняемость фитнес-центров и бассейнов, 50% чиновников разных уровней... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T09:13

2022-01-31T09:13

2022-01-31T09:37

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андрей чибис

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МУРМАНСК, 31 янв – РИА Новости. Все массовые мероприятия отменяются в Мурманской области, снижается до половины наполняемость фитнес-центров и бассейнов, 50% чиновников разных уровней переводятся на удаленную работу из-за резкого роста заражения коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.По словам главы региона, темп заболеваемости в Мурманской области за последнее время увеличился на 171%, болеют целые коллективы, нагрузка на первичное звено здравоохранения кратно выросла, количество заражающихся детей увеличилось в пять раз. Все это вынуждает власти ввести ограничения с 1 февраля, чтобы сбить темп прироста."С 1 февраля до особых распоряжений отменяем проведение всех массовых мероприятий, даже уличные мероприятия тоже не проводятся. До 50% сокращаем наполняемость фитнес-центров, бассейнов, библиотек", - сказал Чибис.Кроме того, заведения общепита смогут работать с 6.00 до 23.00, а не до 2.00, как это было раньше, при этом наполняемость залов сохраняется до 70%."Пятьдесят процентов сотрудников государственных и муниципальных учреждений переходят на удаленку. Прошу 50% работников, не связанных с производством, на предприятиях отправить также на удаленный режим", - сказал губернатор.При этом пока не планируется вводить дистанционный режим в школах, чтобы обеспечить возможность родителям ходить на работу.

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общество, мурманская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, андрей чибис