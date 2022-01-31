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Россельхознадзор может запретить импорт некоторых кормов для животных
Россельхознадзор может запретить импорт некоторых кормов для животных - РИА Новости, 31.01.2022
Россельхознадзор может запретить импорт некоторых кормов для животных
Россельхознадзор из-за несоответствия маркировки компонентному составу, заявленному на упаковке, может запретить поставки зарубежных кормов для животных четырех РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T16:00
2022-01-31T16:13
общество
италия
сербия
франция
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россельхознадзор из-за несоответствия маркировки компонентному составу, заявленному на упаковке, может запретить поставки зарубежных кормов для животных четырех иностранных предприятий, в том числе - корма для кошек и собак, говорится в сообщении ведомства.Россельхознадзор указывает, что продолжает выявлять случаи несоответствия компонентному составу, заявленному на упаковке, зарубежных кормов для животных - в частности, для собак и кошек, а также в кормовой добавке для сельскохозяйственных животных. "Ведомство... предупредило, что в случае очередных выявлений будет вынуждено ввести ограничения на поставки продукции предприятий-нарушителей", - говорится в сообщении."Так, в кормах для собак с рыбой из Италии и Сербии были выявлены незаявленные производителями в составе курица и пикша соответственно", - говорится в сообщении.Также во французском корме для кошек не выявлено заявленной на маркировке индейки, масса которой, судя по составу, должна была составлять 13% от общего количества мясных ингредиентов, говорится в сообщении. Кроме того, в кормовой добавке для сельскохозяйственных животных и птицы производства Германии было выявлено превышение допустимого уровня радионуклидов.Россельхознадзор проинформировал ветеринарную службу Италии о выявленном несоответствии до введения режима временных ограничения. Также до введения режима усиленного лабораторного контроля были предупреждены ветслужбы Сербии и Франции, а компетентный орган Германии - о введении усиленного лабораторного контроля на указанную кормовую добавку."В очередной раз Россельхознадзор обращает внимание производителей кормов для непродуктивных животных о необходимости указывать полный компонентный состав на маркировке продукции", - говорится в сообщении.
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общество, италия, сербия, франция, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
16:00 31.01.2022 (обновлено: 16:13 31.01.2022)
 
Россельхознадзор может запретить импорт некоторых кормов для животных

Россельхознадзор может запретить поставки некоторых зарубежных кормов для кошек и собак

© Depositphotos / belchonockСухой корм для животных
Сухой корм для животных - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© Depositphotos / belchonock
Сухой корм для животных. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россельхознадзор из-за несоответствия маркировки компонентному составу, заявленному на упаковке, может запретить поставки зарубежных кормов для животных четырех иностранных предприятий, в том числе - корма для кошек и собак, говорится в сообщении ведомства.
Россельхознадзор указывает, что продолжает выявлять случаи несоответствия компонентному составу, заявленному на упаковке, зарубежных кормов для животных - в частности, для собак и кошек, а также в кормовой добавке для сельскохозяйственных животных. "Ведомство... предупредило, что в случае очередных выявлений будет вынуждено ввести ограничения на поставки продукции предприятий-нарушителей", - говорится в сообщении.
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"Так, в кормах для собак с рыбой из Италии и Сербии были выявлены незаявленные производителями в составе курица и пикша соответственно", - говорится в сообщении.
Также во французском корме для кошек не выявлено заявленной на маркировке индейки, масса которой, судя по составу, должна была составлять 13% от общего количества мясных ингредиентов, говорится в сообщении. Кроме того, в кормовой добавке для сельскохозяйственных животных и птицы производства Германии было выявлено превышение допустимого уровня радионуклидов.
Россельхознадзор проинформировал ветеринарную службу Италии о выявленном несоответствии до введения режима временных ограничения. Также до введения режима усиленного лабораторного контроля были предупреждены ветслужбы Сербии и Франции, а компетентный орган Германии - о введении усиленного лабораторного контроля на указанную кормовую добавку.
"В очередной раз Россельхознадзор обращает внимание производителей кормов для непродуктивных животных о необходимости указывать полный компонентный состав на маркировке продукции", - говорится в сообщении.
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ОбществоИталияСербияФранцияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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