https://ria.ru/20220131/korma-1770329797.html

Россельхознадзор может запретить импорт некоторых кормов для животных

Россельхознадзор может запретить импорт некоторых кормов для животных - РИА Новости, 31.01.2022

Россельхознадзор может запретить импорт некоторых кормов для животных

Россельхознадзор из-за несоответствия маркировки компонентному составу, заявленному на упаковке, может запретить поставки зарубежных кормов для животных четырех РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T16:00

2022-01-31T16:00

2022-01-31T16:13

общество

италия

сербия

франция

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россельхознадзор из-за несоответствия маркировки компонентному составу, заявленному на упаковке, может запретить поставки зарубежных кормов для животных четырех иностранных предприятий, в том числе - корма для кошек и собак, говорится в сообщении ведомства.Россельхознадзор указывает, что продолжает выявлять случаи несоответствия компонентному составу, заявленному на упаковке, зарубежных кормов для животных - в частности, для собак и кошек, а также в кормовой добавке для сельскохозяйственных животных. "Ведомство... предупредило, что в случае очередных выявлений будет вынуждено ввести ограничения на поставки продукции предприятий-нарушителей", - говорится в сообщении."Так, в кормах для собак с рыбой из Италии и Сербии были выявлены незаявленные производителями в составе курица и пикша соответственно", - говорится в сообщении.Также во французском корме для кошек не выявлено заявленной на маркировке индейки, масса которой, судя по составу, должна была составлять 13% от общего количества мясных ингредиентов, говорится в сообщении. Кроме того, в кормовой добавке для сельскохозяйственных животных и птицы производства Германии было выявлено превышение допустимого уровня радионуклидов.Россельхознадзор проинформировал ветеринарную службу Италии о выявленном несоответствии до введения режима временных ограничения. Также до введения режима усиленного лабораторного контроля были предупреждены ветслужбы Сербии и Франции, а компетентный орган Германии - о введении усиленного лабораторного контроля на указанную кормовую добавку."В очередной раз Россельхознадзор обращает внимание производителей кормов для непродуктивных животных о необходимости указывать полный компонентный состав на маркировке продукции", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200708/1574055745.html

https://ria.ru/20200721/1574626442.html

италия

сербия

франция

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общество, италия, сербия, франция, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)