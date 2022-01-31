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II Международный фестиваль Валерия Халилова завершился концертом "Ода миру"

II Международный фестиваль Валерия Халилова завершился концертом "Ода миру" - РИА Новости, 31.01.2022

II Международный фестиваль Валерия Халилова завершился концертом "Ода миру"

Гала-концертом "Ода миру" 30 января 2022 года завершился II Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова. Фестиваль проходил с 17 января в 42 городах... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T19:08

2022-01-31T19:08

2022-01-31T19:08

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МОСКВА, 31 янв - Пресс-служба Благотворительного фонда Валерия Халилова и Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова. Гала-концертом "Ода миру" 30 января 2022 года завершился II Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова. Фестиваль проходил с 17 января в 42 городах России, ближнего и дальнего зарубежья, в нем приняли участие свыше 100 профессиональных и любительских музыкальных коллективов: духовых, симфонических оркестров, хоров, ансамблей песни и пляски.В заключительном гала-концерте во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой выступили основатель Международного кельтского оркестра волынок и барабанов Дэвид Джонстон, Российский роговой оркестр из Санкт-Петербурга, хор Свято-Данилова монастыря, Государственный Кремлевский оркестр России, Государственный кубанский духовой оркестр, Оркестр волынщиков Москвы, фортепианное трио Bel Suono, детский духовой оркестр "Бис band" из Нижегородской области, шоу барабанщиков "Васильев Грув", Московский синодальный хор, Центральный концертный образцовый оркестр им. Н. А. Римского-Корсакова ВМФ России, а также Духовой оркестр правительства Республики Тыва им. Т. Д. Дулуша.Специальными гостями гала-концерта стали Александр Розенбаум и Феликс Царикати. Видеоприветствия прислали музыканты из Японии, Австрии, Израиля, Латвии и Китая."Фестиваль — связующее звено на 300-летнем историческом пути военной музыки: от времен Петра Великого к художественным достижениям современной военно-духовой музыки, подвижническому творческому вкладу в эти достижения народного артиста России, генерал-лейтенанта Валерия Халилова, — рассказывает директор фестиваля Виктория Григораш. — Сегодня звучит не только очень много произведений Валерия Михайловича, но и те, что посвящены ему самому, например "Раздумья и чувства души" Хеннеса Апфольтерера и впервые исполняемая песня на стихи молодого музыканта Владимира Голованова и музыку директора Президентского оркестра Службы государственной безопасности Республики Казахстан, полковника Талгата Бердигулова под названием "Генерал Халилов".Завершился гала-концерт исполнением сводным хором и оркестром всех участников марша Валерия Халилова "Генерал Милорадович", песни-гимна "Навсегда великая страна" авторства Валерия Халилова и Александра Савицкого и марша Василия Агапкина "Прощание славянки".В 2022 году фестиваль посвящен 350-летию со дня рождения Петра I и 70-летию со дня рождения Валерия Халилова. В рамках фестиваля прошли не только концертные выступления, но и вечер романса, и детский фестиваль, в том числе с участием инклюзивных коллективов.Организатор — Благотворительный фонд Валерия Халилова. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке Департамента культуры Минобороны России, ООО "Газпром трансгаз Москва", ООО Агентство "ЛУКОМ-А".Генеральный информационный партнер — РИА Новости.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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пресс-релизы