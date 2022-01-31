https://ria.ru/20220131/kontrabanda-1770307491.html
В Приморье раскрыли схему контрабанды леса в Китай на 30 миллионов долларов
В Приморье раскрыли схему контрабанды леса в Китай на 30 миллионов долларов - РИА Новости, 31.01.2022
В Приморье раскрыли схему контрабанды леса в Китай на 30 миллионов долларов
Дальневосточные таможенники пресекли деятельность приморской фирмы, планировавшей незаконно вывезти в Китай лесоматериалы общей стоимостью около 30 миллионов... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T14:08
2022-01-31T14:08
2022-01-31T14:08
в мире
происшествия
контрабанда
приморский край
китай
федеральная таможенная служба (фтс россии)
дальний восток
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751241064_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_4954e4e93ec58d8550c10e71f6ab56d8.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Дальневосточные таможенники пресекли деятельность приморской фирмы, планировавшей незаконно вывезти в Китай лесоматериалы общей стоимостью около 30 миллионов долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России."Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни установили, что при декларировании партии пиловочника березы стоимостью 14 миллионов рублей компания из Владивостока предоставила в таможенный орган недостоверные сведения о производителе лесоматериалов", - говорится в сообщении. Всего, по данным ФТС, компания в рамках ряда контрактов планировала вывезти древесину почти на 30 миллионов долларов.При проверке выяснилось, что древесина приобреталась экспортером у неустановленных лиц без документов, подтверждающих законность ее заготовки. "Таможенниками установлены факты незаконного вывоза данной компанией в Китай около 8 тысяч кубометров лесоматериалов двумя месяцами ранее",- отмечается в сообщении.Дальневосточная электронная таможня возбудила в отношении работника фирмы, непосредственно занимавшегося закупками товара, сразу семь уголовных дел по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере.За такое преступление предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Лесоматериалы изъяты, расследование продолжается.
https://ria.ru/20220125/kontrabanda-1769392802.html
https://ria.ru/20220128/arest-1770015235.html
приморский край
китай
дальний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751241064_397:0:3000:1952_1920x0_80_0_0_f6ed1d5b027ec32cc535012f5f5c23dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, происшествия, контрабанда, приморский край, китай, федеральная таможенная служба (фтс россии), дальний восток, россия
В Приморье раскрыли схему контрабанды леса в Китай на 30 миллионов долларов
Таможня в Приморье раскрыла схему контрабанды леса в Китай на 30 миллионов долларов