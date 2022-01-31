https://ria.ru/20220131/kontrabanda-1770307491.html

В Приморье раскрыли схему контрабанды леса в Китай на 30 миллионов долларов

В Приморье раскрыли схему контрабанды леса в Китай на 30 миллионов долларов - РИА Новости, 31.01.2022

В Приморье раскрыли схему контрабанды леса в Китай на 30 миллионов долларов

Дальневосточные таможенники пресекли деятельность приморской фирмы, планировавшей незаконно вывезти в Китай лесоматериалы общей стоимостью около 30 миллионов... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T14:08

2022-01-31T14:08

2022-01-31T14:08

в мире

происшествия

контрабанда

приморский край

китай

федеральная таможенная служба (фтс россии)

дальний восток

россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Дальневосточные таможенники пресекли деятельность приморской фирмы, планировавшей незаконно вывезти в Китай лесоматериалы общей стоимостью около 30 миллионов долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России."Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни установили, что при декларировании партии пиловочника березы стоимостью 14 миллионов рублей компания из Владивостока предоставила в таможенный орган недостоверные сведения о производителе лесоматериалов", - говорится в сообщении. Всего, по данным ФТС, компания в рамках ряда контрактов планировала вывезти древесину почти на 30 миллионов долларов.При проверке выяснилось, что древесина приобреталась экспортером у неустановленных лиц без документов, подтверждающих законность ее заготовки. "Таможенниками установлены факты незаконного вывоза данной компанией в Китай около 8 тысяч кубометров лесоматериалов двумя месяцами ранее",- отмечается в сообщении.Дальневосточная электронная таможня возбудила в отношении работника фирмы, непосредственно занимавшегося закупками товара, сразу семь уголовных дел по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере.За такое преступление предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Лесоматериалы изъяты, расследование продолжается.

https://ria.ru/20220125/kontrabanda-1769392802.html

https://ria.ru/20220128/arest-1770015235.html

приморский край

китай

дальний восток

россия

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в мире, происшествия, контрабанда, приморский край, китай, федеральная таможенная служба (фтс россии), дальний восток, россия