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В Приморье раскрыли схему контрабанды леса в Китай на 30 миллионов долларов
В Приморье раскрыли схему контрабанды леса в Китай на 30 миллионов долларов - РИА Новости, 31.01.2022
В Приморье раскрыли схему контрабанды леса в Китай на 30 миллионов долларов
Дальневосточные таможенники пресекли деятельность приморской фирмы, планировавшей незаконно вывезти в Китай лесоматериалы общей стоимостью около 30 миллионов... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T14:08
2022-01-31T14:08
в мире
происшествия
контрабанда
приморский край
китай
федеральная таможенная служба (фтс россии)
дальний восток
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Дальневосточные таможенники пресекли деятельность приморской фирмы, планировавшей незаконно вывезти в Китай лесоматериалы общей стоимостью около 30 миллионов долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России."Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни установили, что при декларировании партии пиловочника березы стоимостью 14 миллионов рублей компания из Владивостока предоставила в таможенный орган недостоверные сведения о производителе лесоматериалов", - говорится в сообщении. Всего, по данным ФТС, компания в рамках ряда контрактов планировала вывезти древесину почти на 30 миллионов долларов.При проверке выяснилось, что древесина приобреталась экспортером у неустановленных лиц без документов, подтверждающих законность ее заготовки. "Таможенниками установлены факты незаконного вывоза данной компанией в Китай около 8 тысяч кубометров лесоматериалов двумя месяцами ранее",- отмечается в сообщении.Дальневосточная электронная таможня возбудила в отношении работника фирмы, непосредственно занимавшегося закупками товара, сразу семь уголовных дел по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере.За такое преступление предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Лесоматериалы изъяты, расследование продолжается.
https://ria.ru/20220125/kontrabanda-1769392802.html
https://ria.ru/20220128/arest-1770015235.html
приморский край
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в мире, происшествия, контрабанда, приморский край, китай, федеральная таможенная служба (фтс россии), дальний восток, россия
14:08 31.01.2022
 
В Приморье раскрыли схему контрабанды леса в Китай на 30 миллионов долларов

Таможня в Приморье раскрыла схему контрабанды леса в Китай на 30 миллионов долларов

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПогрузка древесины
Погрузка древесины - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Дальневосточные таможенники пресекли деятельность приморской фирмы, планировавшей незаконно вывезти в Китай лесоматериалы общей стоимостью около 30 миллионов долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
"Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни установили, что при декларировании партии пиловочника березы стоимостью 14 миллионов рублей компания из Владивостока предоставила в таможенный орган недостоверные сведения о производителе лесоматериалов", - говорится в сообщении. Всего, по данным ФТС, компания в рамках ряда контрактов планировала вывезти древесину почти на 30 миллионов долларов.
Сотрудница таможенной службы РФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 11:50
Таможенники пресекли канал контрабанды продукции военного назначения в США
При проверке выяснилось, что древесина приобреталась экспортером у неустановленных лиц без документов, подтверждающих законность ее заготовки. "Таможенниками установлены факты незаконного вывоза данной компанией в Китай около 8 тысяч кубометров лесоматериалов двумя месяцами ранее",- отмечается в сообщении.
Дальневосточная электронная таможня возбудила в отношении работника фирмы, непосредственно занимавшегося закупками товара, сразу семь уголовных дел по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере.
За такое преступление предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Лесоматериалы изъяты, расследование продолжается.
Наручники - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 16:12
В Москве арестовали гражданина США по обвинению в контрабанде оружия
 
В миреПроисшествияконтрабандаПриморский крайКитайФедеральная таможенная служба (ФТС России)Дальний ВостокРоссия
 
 
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