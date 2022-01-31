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Экс-генсек ОБСЕ: ни Россия, ни США не стремятся к военному конфликту
Экс-генсек ОБСЕ: ни Россия, ни США не стремятся к военному конфликту - РИА Новости, 31.01.2022
Экс-генсек ОБСЕ: ни Россия, ни США не стремятся к военному конфликту
Несмотря на резкие заявления и демонстрацию силы, ни Россия, ни страны Запада не имеют намерения быть втянутыми в военный конфликт, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T07:10
2022-01-31T07:11
в мире
украина
сша
нато
россия
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ЖЕНЕВА, 31 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Несмотря на резкие заявления и демонстрацию силы, ни Россия, ни страны Запада не имеют намерения быть втянутыми в военный конфликт, заявил в интервью РИА Новости директор женевского Центра политики безопасности, бывший генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер."Я продолжаю считать, что ни одна из сторон не имеет ни намерения, ни интереса быть втянутой в военный конфликт, несмотря на все бряцание оружием, которое мы видим, несмотря на все жесткие рассуждения публичной дипломатии, которые мы слышим", - сказал он, отвечая на вопрос, как он в данный момент оценивает перспективы начала вооруженного конфликта в Европе.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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в мире, украина, сша, нато, россия
07:10 31.01.2022 (обновлено: 07:11 31.01.2022)
 
Экс-генсек ОБСЕ: ни Россия, ни США не стремятся к военному конфликту

Экс-генсек ОБСЕ Гремингер: ни Россия, ни страны Запада не стремятся к военному конфликту

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТомас Гремингер
Томас Гремингер - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Томас Гремингер
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ЖЕНЕВА, 31 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Несмотря на резкие заявления и демонстрацию силы, ни Россия, ни страны Запада не имеют намерения быть втянутыми в военный конфликт, заявил в интервью РИА Новости директор женевского Центра политики безопасности, бывший генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.
"Я продолжаю считать, что ни одна из сторон не имеет ни намерения, ни интереса быть втянутой в военный конфликт, несмотря на все бряцание оружием, которое мы видим, несмотря на все жесткие рассуждения публичной дипломатии, которые мы слышим", - сказал он, отвечая на вопрос, как он в данный момент оценивает перспективы начала вооруженного конфликта в Европе.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
03:02
Глава ЛНР заявил, что Украина стягивает тяжелое вооружение в Донбасс
 
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