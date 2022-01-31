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В Италии представили книгу девочки из ЛНР, попавшей в базу "Миротворца"
В Италии представили книгу девочки из ЛНР, попавшей в базу "Миротворца" - РИА Новости, 31.01.2022
В Италии представили книгу девочки из ЛНР, попавшей в базу "Миротворца"
Юная писательница из Луганска Фаина Савенкова, которая ранее попала в базу украинского сайта "Миротворец", совместно с российским писателем-фантастом... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T16:51
2022-01-31T16:54
в мире
италия
юнисеф
совет безопасности оон
дунья миятович
донецкая народная республика
луганская народная республика
обсе
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ЛУГАНСК, 31 янв – РИА Новости. Юная писательница из Луганска Фаина Савенкова, которая ранее попала в базу украинского сайта "Миротворец", совместно с российским писателем-фантастом Александром Конторовичем, провели онлайн-презентацию в Италии детского фантастического романа "Стоящие за твоим плечом".Ранее презентация романа прошла в РФ и самопровозглашенной Луганской народной республике. Савенкова сообщала РИА Новости, что именно за этот роман и работу с российским фантастом Александром Конторовичем ее данные разместили на "Миротворце"."Вчера в Италии прошла презентация нашего с Александром Конторовичем романа "Стоящие за твоим плечом". Да, пока это онлайн-встреча, но я рада, что удалось собрать людей с совершенно разными политическими взглядами, объединенных сопереживанием судьбе Донбасса и способных чувствовать его боль", - прокомментировала прошедшее мероприятие РИА Новости Савенкова.Она уточнила, что на презентацию были приглашены жители Италии, поддерживающие Донбасс. Онлайн-презентацию книги организовала Культурная Ассоциация "Speranza"."Спасибо фонду "Speranza" и всем моим друзьям в Италии", - добавила собеседница агентства.Двенадцатилетняя Савенкова попала в составляемый "Миротворцем" список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Девочка записала видеообращение к членам СБ ООН, в котором призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении Савенковой в базу "Миротворца" призвали не использовать детей и жителей затронутых конфликтами регионов в политических целях. Савенкова написала и письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу. В нем она обращается к генсеку за помощью и просит повлиять на правительство Украины, чтобы личная информация несовершеннолетних была срочно удалена с сайта "Миротворец", а сам ресурс был заблокирован. Копия письма была также направлена в ЮНИСЕФ.Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
https://ria.ru/20220102/mirotvorets-1766447652.html
https://ria.ru/20211119/devochka-1759906948.html
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в мире, италия, юнисеф, совет безопасности оон, дунья миятович, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, антониу гутерреш
16:51 31.01.2022 (обновлено: 16:54 31.01.2022)
 
В Италии представили книгу девочки из ЛНР, попавшей в базу "Миротворца"

В Италии представили книгу двенадцатилетней девочки из ЛНР, попавшей в базу "Миротворца"

CC BY-SA 3.0 / Andrew Butko / Фаина Савенкова с соавтором Александром Конторовичем
Фаина Савенкова с соавтором Александром Конторовичем - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
CC BY-SA 3.0 / Andrew Butko /
Фаина Савенкова с соавтором Александром Конторовичем. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 31 янв – РИА Новости. Юная писательница из Луганска Фаина Савенкова, которая ранее попала в базу украинского сайта "Миротворец", совместно с российским писателем-фантастом Александром Конторовичем, провели онлайн-презентацию в Италии детского фантастического романа "Стоящие за твоим плечом".
Ранее презентация романа прошла в РФ и самопровозглашенной Луганской народной республике. Савенкова сообщала РИА Новости, что именно за этот роман и работу с российским фантастом Александром Конторовичем ее данные разместили на "Миротворце".
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"Вчера в Италии прошла презентация нашего с Александром Конторовичем романа "Стоящие за твоим плечом". Да, пока это онлайн-встреча, но я рада, что удалось собрать людей с совершенно разными политическими взглядами, объединенных сопереживанием судьбе Донбасса и способных чувствовать его боль", - прокомментировала прошедшее мероприятие РИА Новости Савенкова.
Она уточнила, что на презентацию были приглашены жители Италии, поддерживающие Донбасс. Онлайн-презентацию книги организовала Культурная Ассоциация "Speranza".
"Спасибо фонду "Speranza" и всем моим друзьям в Италии", - добавила собеседница агентства.
Двенадцатилетняя Савенкова попала в составляемый "Миротворцем" список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Девочка записала видеообращение к членам СБ ООН, в котором призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении Савенковой в базу "Миротворца" призвали не использовать детей и жителей затронутых конфликтами регионов в политических целях. Савенкова написала и письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу. В нем она обращается к генсеку за помощью и просит повлиять на правительство Украины, чтобы личная информация несовершеннолетних была срочно удалена с сайта "Миротворец", а сам ресурс был заблокирован. Копия письма была также направлена в ЮНИСЕФ.
Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Логотип ЮНИСЕФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября 2021, 21:49
Представитель ЮНИСЕФ встретился с попавшей на "Миротворец" девочкой из ЛНР
 
В миреИталияЮНИСЕФСовет Безопасности ООНДунья МиятовичДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОБСЕАнтониу Гутерреш
 
 
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