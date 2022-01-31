https://ria.ru/20220131/kniga-1770342772.html

В Италии представили книгу девочки из ЛНР, попавшей в базу "Миротворца"

В Италии представили книгу девочки из ЛНР, попавшей в базу "Миротворца" - РИА Новости, 31.01.2022

В Италии представили книгу девочки из ЛНР, попавшей в базу "Миротворца"

Юная писательница из Луганска Фаина Савенкова, которая ранее попала в базу украинского сайта "Миротворец", совместно с российским писателем-фантастом... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T16:51

2022-01-31T16:51

2022-01-31T16:54

в мире

италия

юнисеф

совет безопасности оон

дунья миятович

донецкая народная республика

луганская народная республика

обсе

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ЛУГАНСК, 31 янв – РИА Новости. Юная писательница из Луганска Фаина Савенкова, которая ранее попала в базу украинского сайта "Миротворец", совместно с российским писателем-фантастом Александром Конторовичем, провели онлайн-презентацию в Италии детского фантастического романа "Стоящие за твоим плечом".Ранее презентация романа прошла в РФ и самопровозглашенной Луганской народной республике. Савенкова сообщала РИА Новости, что именно за этот роман и работу с российским фантастом Александром Конторовичем ее данные разместили на "Миротворце"."Вчера в Италии прошла презентация нашего с Александром Конторовичем романа "Стоящие за твоим плечом". Да, пока это онлайн-встреча, но я рада, что удалось собрать людей с совершенно разными политическими взглядами, объединенных сопереживанием судьбе Донбасса и способных чувствовать его боль", - прокомментировала прошедшее мероприятие РИА Новости Савенкова.Она уточнила, что на презентацию были приглашены жители Италии, поддерживающие Донбасс. Онлайн-презентацию книги организовала Культурная Ассоциация "Speranza"."Спасибо фонду "Speranza" и всем моим друзьям в Италии", - добавила собеседница агентства.Двенадцатилетняя Савенкова попала в составляемый "Миротворцем" список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Девочка записала видеообращение к членам СБ ООН, в котором призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении Савенковой в базу "Миротворца" призвали не использовать детей и жителей затронутых конфликтами регионов в политических целях. Савенкова написала и письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу. В нем она обращается к генсеку за помощью и просит повлиять на правительство Украины, чтобы личная информация несовершеннолетних была срочно удалена с сайта "Миротворец", а сам ресурс был заблокирован. Копия письма была также направлена в ЮНИСЕФ.Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".

https://ria.ru/20220102/mirotvorets-1766447652.html

https://ria.ru/20211119/devochka-1759906948.html

италия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, италия, юнисеф, совет безопасности оон, дунья миятович, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, антониу гутерреш