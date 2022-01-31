16:51 31.01.2022 (обновлено: 16:54 31.01.2022)
В Италии представили книгу девочки из ЛНР, попавшей в базу "Миротворца"
В Италии представили книгу двенадцатилетней девочки из ЛНР, попавшей в базу "Миротворца"
Фаина Савенкова с соавтором Александром Конторовичем. Архивное фото
ЛУГАНСК, 31 янв – РИА Новости. Юная писательница из Луганска Фаина Савенкова, которая ранее попала в базу украинского сайта "Миротворец", совместно с российским писателем-фантастом Александром Конторовичем, провели онлайн-презентацию в Италии детского фантастического романа "Стоящие за твоим плечом".
Ранее презентация романа прошла в РФ и самопровозглашенной Луганской народной республике. Савенкова сообщала РИА Новости, что именно за этот роман и работу с российским фантастом Александром Конторовичем ее данные разместили на "Миротворце".
"Вчера в Италии прошла презентация нашего с Александром Конторовичем романа "Стоящие за твоим плечом". Да, пока это онлайн-встреча, но я рада, что удалось собрать людей с совершенно разными политическими взглядами, объединенных сопереживанием судьбе Донбасса и способных чувствовать его боль", - прокомментировала прошедшее мероприятие РИА Новости Савенкова.
Она уточнила, что на презентацию были приглашены жители Италии, поддерживающие Донбасс. Онлайн-презентацию книги организовала Культурная Ассоциация "Speranza".
"Спасибо фонду "Speranza" и всем моим друзьям в Италии", - добавила собеседница агентства.
Двенадцатилетняя Савенкова попала в составляемый "Миротворцем" список лиц, якобы представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Девочка записала видеообращение к членам СБ ООН, в котором призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении Савенковой в базу "Миротворца" призвали не использовать детей и жителей затронутых конфликтами регионов в политических целях. Савенкова написала и письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу. В нем она обращается к генсеку за помощью и просит повлиять на правительство Украины, чтобы личная информация несовершеннолетних была срочно удалена с сайта "Миротворец", а сам ресурс был заблокирован. Копия письма была также направлена в ЮНИСЕФ.
Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
19 ноября 2021, 21:49Представитель ЮНИСЕФ встретился с попавшей на "Миротворец" девочкой из ЛНР