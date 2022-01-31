https://ria.ru/20220131/khrabrovo-1770263851.html

Калининградский аэропорт возобновил прием и отправку рейсов после непогоды

Калининградский аэропорт возобновил прием и отправку рейсов после непогоды - РИА Новости, 31.01.2022

Калининградский аэропорт возобновил прием и отправку рейсов после непогоды

Улучшение погодных условий позволило калининградскому аэропорту "Храброво" возобновить работу по приему и отправке самолетов, сообщила РИА Новости ведущий... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T10:34

2022-01-31T10:34

2022-01-31T10:34

калининград

берлин (город)

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 31 янв – РИА Новости. Улучшение погодных условий позволило калининградскому аэропорту "Храброво" возобновить работу по приему и отправке самолетов, сообщила РИА Новости ведущий специалист по связям с общественностью аэропорта Наталья Грицун.В субботу, 30 января в аэропорту из-за непогоды задерживалось 17 рейсов."Погода улучшилась. Ветер уже не такой сильный. Рейсы за вчерашний день выполнены практически все, прилёты и вылеты были ночью и сегодня утром. С 08:00 выполняются и рейсы по сегодняшнему расписанию", - сказала Грицун.По ее словам, на 10.55 31 января перенесен вчерашний вылет в Берлин.В Калининградской области сильный штормовой ветер, вызванный циклоном "Надя", повалил более двух десятков деревьев, повреждены сети и подтоплены территории.Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны расположен в​ 20​ км к​ северо-востоку от​ центра города Калининграда. Имеет статус аэропорта федерального значения.​ Маршрутная сеть включает более 25 регулярных направлений полетов.

https://ria.ru/20220131/polessk-1770257499.html

https://ria.ru/20220130/shtorm-1770202616.html

калининград

берлин (город)

калининградская область

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калининград, берлин (город), калининградская область