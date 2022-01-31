https://ria.ru/20220131/khrabrovo-1770263851.html
Калининградский аэропорт возобновил прием и отправку рейсов после непогоды
Калининградский аэропорт возобновил прием и отправку рейсов после непогоды - РИА Новости, 31.01.2022
Калининградский аэропорт возобновил прием и отправку рейсов после непогоды
Улучшение погодных условий позволило калининградскому аэропорту "Храброво" возобновить работу по приему и отправке самолетов, сообщила РИА Новости ведущий... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T10:34
2022-01-31T10:34
2022-01-31T10:34
калининград
берлин (город)
калининградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565110667_0:72:3072:1799_1920x0_80_0_0_1e329b1d02856fd544b394a5433fa5f2.jpg
КАЛИНИНГРАД, 31 янв – РИА Новости. Улучшение погодных условий позволило калининградскому аэропорту "Храброво" возобновить работу по приему и отправке самолетов, сообщила РИА Новости ведущий специалист по связям с общественностью аэропорта Наталья Грицун.В субботу, 30 января в аэропорту из-за непогоды задерживалось 17 рейсов."Погода улучшилась. Ветер уже не такой сильный. Рейсы за вчерашний день выполнены практически все, прилёты и вылеты были ночью и сегодня утром. С 08:00 выполняются и рейсы по сегодняшнему расписанию", - сказала Грицун.По ее словам, на 10.55 31 января перенесен вчерашний вылет в Берлин.В Калининградской области сильный штормовой ветер, вызванный циклоном "Надя", повалил более двух десятков деревьев, повреждены сети и подтоплены территории.Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны расположен в 20 км к северо-востоку от центра города Калининграда. Имеет статус аэропорта федерального значения. Маршрутная сеть включает более 25 регулярных направлений полетов.
https://ria.ru/20220131/polessk-1770257499.html
https://ria.ru/20220130/shtorm-1770202616.html
калининград
берлин (город)
калининградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565110667_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_9916e37dc269f47b01c100effeb2da8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград, берлин (город), калининградская область
Калининградский аэропорт возобновил прием и отправку рейсов после непогоды
Калининградский аэропорт "Храброво" возобновил прием и отправку самолетов после непогоды