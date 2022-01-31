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Калининградский аэропорт возобновил прием и отправку рейсов после непогоды
Калининградский аэропорт возобновил прием и отправку рейсов после непогоды - РИА Новости, 31.01.2022
Калининградский аэропорт возобновил прием и отправку рейсов после непогоды
Улучшение погодных условий позволило калининградскому аэропорту "Храброво" возобновить работу по приему и отправке самолетов, сообщила РИА Новости ведущий... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T10:34
2022-01-31T10:34
калининград
берлин (город)
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 31 янв – РИА Новости. Улучшение погодных условий позволило калининградскому аэропорту "Храброво" возобновить работу по приему и отправке самолетов, сообщила РИА Новости ведущий специалист по связям с общественностью аэропорта Наталья Грицун.В субботу, 30 января в аэропорту из-за непогоды задерживалось 17 рейсов."Погода улучшилась. Ветер уже не такой сильный. Рейсы за вчерашний день выполнены практически все, прилёты и вылеты были ночью и сегодня утром. С 08:00 выполняются и рейсы по сегодняшнему расписанию", - сказала Грицун.По ее словам, на 10.55 31 января перенесен вчерашний вылет в Берлин.В Калининградской области сильный штормовой ветер, вызванный циклоном "Надя", повалил более двух десятков деревьев, повреждены сети и подтоплены территории.Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны расположен в​ 20​ км к​ северо-востоку от​ центра города Калининграда. Имеет статус аэропорта федерального значения.​ Маршрутная сеть включает более 25 регулярных направлений полетов.
https://ria.ru/20220131/polessk-1770257499.html
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калининград, берлин (город), калининградская область
10:34 31.01.2022
 
Калининградский аэропорт возобновил прием и отправку рейсов после непогоды

Калининградский аэропорт "Храброво" возобновил прием и отправку самолетов после непогоды

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВ аэропорту Храброво в Калининграде
В аэропорту Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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В аэропорту Храброво в Калининграде. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 31 янв – РИА Новости. Улучшение погодных условий позволило калининградскому аэропорту "Храброво" возобновить работу по приему и отправке самолетов, сообщила РИА Новости ведущий специалист по связям с общественностью аэропорта Наталья Грицун.
В субботу, 30 января в аэропорту из-за непогоды задерживалось 17 рейсов.
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"Погода улучшилась. Ветер уже не такой сильный. Рейсы за вчерашний день выполнены практически все, прилёты и вылеты были ночью и сегодня утром. С 08:00 выполняются и рейсы по сегодняшнему расписанию", - сказала Грицун.
По ее словам, на 10.55 31 января перенесен вчерашний вылет в Берлин.
В Калининградской области сильный штормовой ветер, вызванный циклоном "Надя", повалил более двух десятков деревьев, повреждены сети и подтоплены территории.
Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны расположен в​ 20​ км к​ северо-востоку от​ центра города Калининграда. Имеет статус аэропорта федерального значения.​ Маршрутная сеть включает более 25 регулярных направлений полетов.
Калининград - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
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КалининградБерлин (город)Калининградская область
 
 
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