https://ria.ru/20220131/kharkov-1770275375.html

Глава Минобороны Украины уверен, что "оккупации" Харькова не будет

Глава Минобороны Украины уверен, что "оккупации" Харькова не будет - РИА Новости, 31.01.2022

Глава Минобороны Украины уверен, что "оккупации" Харькова не будет

Министр обороны Украины Алексей Резников не разделяет опасений президента Владимира Зеленского насчет так называемой "оккупации" Харькова со стороны якобы РФ,... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T11:43

2022-01-31T11:43

2022-01-31T11:45

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КИЕВ, 31 янв - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников не разделяет опасений президента Владимира Зеленского насчет так называемой "оккупации" Харькова со стороны якобы РФ, уверен, что такой вероятности нет.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что на территории крупных украинских городов может якобы произойти "вторжение РФ" - как утверждает глава государства, под предлогом защиты русскоязычного населения. В частности, считает Зеленский, может быть "оккупированным" Харьков. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, комментируя его слова, заявил, что "это был просто пример, гипотетический сценарий". В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов призвал харьковчан не паниковать после заявлений Зеленского и заверил, что в городе готовы дать отпор."Вы спросили о вероятности (оккупации Харькова – ред.). К счастью, могу с уверенностью сказать: такой вероятности нет… Они (РФ – ред.) точно прорабатывают разные планы вторжения в случае принятия соответствующего политического решения. Поэтому есть вероятность атаки с юга, с моря и с востока. Скажу больше, из ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – ред.) тоже существует вероятность. Планы разрабатываются разные. Но я сознательно понимаю, что такой вероятности на сегодня нет", - сказал Резников в интервью интернет-изданию LB.ua.Если "прямое вторжение", о котором говорит Киев, действительно произойдет, это обернется серьезными потерями для России, следует из слов Резникова.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220126/kharkov-1769639193.html

https://ria.ru/20220121/okkupatsiya-1768990663.html

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