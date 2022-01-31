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https://ria.ru/20220131/kelin-1770318236.html
Москва ответит на действия Лондона против российского бизнеса, заявил посол
Москва ответит на действия Лондона против российского бизнеса, заявил посол - РИА Новости, 31.01.2022
Москва ответит на действия Лондона против российского бизнеса, заявил посол
Москва примет ответные меры в отношении британского бизнеса, если Лондон решит ввести новые санкции, предупредил посол России в Соединенном Королевстве Андрей... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T14:57
2022-01-31T17:03
в мире
лондон
россия
москва
андрей келин
лиз трасс
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Москва примет ответные меры в отношении британского бизнеса, если Лондон решит ввести новые санкции, предупредил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.В воскресенье глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае эскалации вокруг Украины возможно усиление ограничений, в частности, не исключена конфискация имущества российских олигархов. Соответствующий законопроект могут внести в парламент уже сегодня."Мы посмотрим, и, конечно же, будут приняты контрмеры. В конце концов, британский бизнес тоже в России работает. И меры всегда могут быть приняты на взаимной основе. Так что посмотрим, чем это закончится, мы не знаем", — прокомментировал Келин в эфире телеканала "Россия 24".В целом происходящее он назвал борьбой с ветряными мельницами. По мнению дипломата, в Британии действительно есть проблема отмывания средств, но российских денег "там не более четырех процентов"."Я отнюдь не исключаю, что Лондон ради достижения каких-то мнимых политических целей может развязать кампанию против российских граждан, особенно против тех глав компаний, которые находятся в России", — заключил он.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал происходящее тревожным сигналом и неприкрытой атакой на бизнес, на что Кремль будет вынужден реагировать.Газета The Times ранее сообщила, что власти Великобритании в рамках нового пакета санкций намерены заморозить активы российских компаний, "связанных с Кремлем", а также запретить въезд некоторым гражданам, которые имеют "стратегическое значение" для российских властей.В Москве не раз указывали, что общаться с ней на языке санкций контрпродуктивно. Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в России категорически отрицают, подчеркивая, что это предлог для усиления НАТО в Восточной Европе. Кроме того, по мнению российской стороны, раскрученная Западом истерика нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.
https://ria.ru/20220131/sanktsii-1770262020.html
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в мире, лондон, россия, москва, андрей келин, лиз трасс
14:57 31.01.2022 (обновлено: 17:03 31.01.2022)
 
Москва ответит на действия Лондона против российского бизнеса, заявил посол

Посол Келин заявил, что Москва ответит на действия Лондона против российского бизнеса

© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Прохожие в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Москва примет ответные меры в отношении британского бизнеса, если Лондон решит ввести новые санкции, предупредил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин.
В воскресенье глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае эскалации вокруг Украины возможно усиление ограничений, в частности, не исключена конфискация имущества российских олигархов. Соответствующий законопроект могут внести в парламент уже сегодня.
"Мы посмотрим, и, конечно же, будут приняты контрмеры. В конце концов, британский бизнес тоже в России работает. И меры всегда могут быть приняты на взаимной основе. Так что посмотрим, чем это закончится, мы не знаем", — прокомментировал Келин в эфире телеканала "Россия 24".
В целом происходящее он назвал борьбой с ветряными мельницами. По мнению дипломата, в Британии действительно есть проблема отмывания средств, но российских денег "там не более четырех процентов".
Часовая башня Биг Бен Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
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Эксперт отреагировал на угрозы санкций против России со стороны Британии
"Я отнюдь не исключаю, что Лондон ради достижения каких-то мнимых политических целей может развязать кампанию против российских граждан, особенно против тех глав компаний, которые находятся в России", — заключил он.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал происходящее тревожным сигналом и неприкрытой атакой на бизнес, на что Кремль будет вынужден реагировать.
Газета The Times ранее сообщила, что власти Великобритании в рамках нового пакета санкций намерены заморозить активы российских компаний, "связанных с Кремлем", а также запретить въезд некоторым гражданам, которые имеют "стратегическое значение" для российских властей.
В Москве не раз указывали, что общаться с ней на языке санкций контрпродуктивно. Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в России категорически отрицают, подчеркивая, что это предлог для усиления НАТО в Восточной Европе. Кроме того, по мнению российской стороны, раскрученная Западом истерика нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.
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Угрозы Лондона в адрес Москвы не улучшат отношения, заявил посол России
 
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