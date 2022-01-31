https://ria.ru/20220131/katastrofa-1770337006.html

"Санкции против России подпишут экономике Европы смертный приговор"

DNA: Европу ждет энергетическая катастрофа в случае санкций против России - РИА Новости, 31.01.2022

"Санкции против России подпишут экономике Европы смертный приговор"

Европа столкнется с серьезным энергетическим кризисом в случае жестких санкций в отношении России, прогнозирует эксперт индийской газеты Daily News and Analysis РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T16:32

2022-01-31T16:32

2022-01-31T23:16

политика

украина

сша

сергей нарышкин

владимир зеленский

евросоюз

сергей лавров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753279324_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de1e15c388af5f2b033d8f42e162488b.jpg

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Европа столкнется с серьезным энергетическим кризисом в случае жестких санкций в отношении России, прогнозирует эксперт индийской газеты Daily News and Analysis Амит Бансал.Как считает обозреватель, введение рестрикций со стороны Брюсселя приведет к тому, что государствам региона придется покупать дорогое сырье с Ближнего Востока и доставлять его танкерами. Это, по мнению Бансала, обернется настоящей головной болью для ЕС. Любые подобные действия против России подорвут энергетическую безопасность всей Европы, рассуждает он.Среди возможных инструментов давления на Москву в статье упоминается и отключение от SWIFT. Как уточнил колумнист, эта мера не только не возымеет эффекта, но и побудит многие другие страны искать альтернативные платежные системы. Китай уже начал готовиться к такому сценарию, и не исключено, что к нему присоединится и Россия, подытожил специалист.В последние месяцы западные СМИ все чаще публикуют сообщения о подготовке Москвой "удара" по Украине. При этом в Киеве не отмечают никаких предпосылок для эскалации конфликта. Как заявил президент страны Владимир Зеленский, ситуация специально нагнетается и негативно влияет на экономику республики. В России не раз опровергали утверждения о "вторжении" в соседнее государство. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал подобные публикации злонамеренной пропагандой американского Госдепа. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.

https://ria.ru/20220130/sanktsii-1770212454.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, украина, сша, сергей нарышкин, владимир зеленский, евросоюз, сергей лавров, россия