"Санкции против России подпишут экономике Европы смертный приговор"

16:32 31.01.2022 (обновлено: 23:16 31.01.2022)
DNA: Европу ждет энергетическая катастрофа в случае санкций против России
DNA: санкции Запада против России подорвут энергетический сектор Европы
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinБереговые объекты на территории газораспределительного центра газопровода "Северный поток-2" в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра газопровода "Северный поток-2" в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Европа столкнется с серьезным энергетическим кризисом в случае жестких санкций в отношении России, прогнозирует эксперт индийской газеты Daily News and Analysis Амит Бансал.
"Евросоюз может <…> прекратить поставки российского газа в качестве ограничительной меры. Однако континент сильно зависит от дешевого и доступного топлива из этой страны", — отметил автор.
Как считает обозреватель, введение рестрикций со стороны Брюсселя приведет к тому, что государствам региона придется покупать дорогое сырье с Ближнего Востока и доставлять его танкерами. Это, по мнению Бансала, обернется настоящей головной болью для ЕС. Любые подобные действия против России подорвут энергетическую безопасность всей Европы, рассуждает он.
Среди возможных инструментов давления на Москву в статье упоминается и отключение от SWIFT. Как уточнил колумнист, эта мера не только не возымеет эффекта, но и побудит многие другие страны искать альтернативные платежные системы. Китай уже начал готовиться к такому сценарию, и не исключено, что к нему присоединится и Россия, подытожил специалист.
В последние месяцы западные СМИ все чаще публикуют сообщения о подготовке Москвой "удара" по Украине. При этом в Киеве не отмечают никаких предпосылок для эскалации конфликта. Как заявил президент страны Владимир Зеленский, ситуация специально нагнетается и негативно влияет на экономику республики. В России не раз опровергали утверждения о "вторжении" в соседнее государство. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал подобные публикации злонамеренной пропагандой американского Госдепа. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.