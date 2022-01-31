В Хабаровском крае на капстроительство направят 15,5 миллиарда рублей
В Хабаровском крае на капстроительство направят 15,5 миллиарда рублей в 2022 году
ХАБАРОВСК, 31 янв - РИА Новости. Сорок объектов капитального строительства будут введены в строй в текущем году в Хабаровском крае, на это выделено 15,5 миллиарда рублей, заявил губернатор Михаил Дегтярев.
В понедельник в правительстве региона прошло аппаратное совещание под председательством губернатора, кабмин региона обсудил ключевые вопросы капитального строительства в Хабаровском крае на ближайший год.
"В 2022 году к объектам, которые "ведет" краевой минстрой, добавляются программы по переселению из аварийного жилфонда, строительство дорог, инфраструктуры для микрорайона "Ореховая сопка", реконструкция системы водоснабжения в Бикине. В общей сложности на капстроительство в этом году направим 15,5 миллиардов рублей. Из заявленных минстроем 57 объектов планируется ввести в эксплуатацию 40. В том числе те стройки, которые должны были завершиться в 2021-м. Одна из основных причин переноса сроков – удорожание стройматериалов", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале после совещания.
Глава региона напомнил, что принят порядок приема заявок на получение допфинансирования, "и им нужно пользоваться". По его словам, еще стройку "тормозят" недобросовестные подрядчики. Только в январе из-за нарушений условий госконтракта расторгнуты договоры на возведение сразу трех объектов первичного звена здравоохранения. По данным краевого минстроя, среди таких объектов – новые корпуса противотуберкулезного диспансера в Хабаровске и центральной районной больницы в Николаевске-на-Амуре, 4-й этап реконструкции набережной в краевой столице. Общее удорожание превышает 639 миллионов рублей.
"В отношении нерадивых исполнителей нужно принимать самые жесткие меры! Их действия приводят к срыву инвестпрограммы региона, буксуют критически важные социальные объекты. Это серьезные финансовые и репутационные потери края. Однозначно, такие компании вносим в реестр недобросовестных подрядчиков", - акцентировал внимание Дегтярев.
По поручению главы региона к работе строительного блока должны подключиться и другие профильные ведомства. "Только комплексный подход может обеспечить успех реализации намеченных инвестпланов. Повысив дисциплину в строительной сфере регион может рассчитывать на сохранение объемов финансирования по линии федерального центра", - уверен Дегтярев.
Отмечается, что губернатор "максимально жестко" контролирует вопросы строительства, которое ведется за счет средств бюджета. Дегтярёву удалось привлечь необходимое финансирование и навести порядок на объектах: от работ отстранены недобросовестные подрядчики, под личные гарантии губернатора федеральный центр выделил средства.