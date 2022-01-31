https://ria.ru/20220131/kampaniya-1770271865.html

Украина готовит информационную кампанию против России, заявили в ЛНР

Украина готовит информационную кампанию против России, заявили в ЛНР - РИА Новости, 31.01.2022

Украина готовит информационную кампанию против России, заявили в ЛНР

Украинские и западные спецслужбы готовят информационную кампанию против Российской Федерации и самопровозглашенных республик Донбасса, заявил журналистам... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T11:23

2022-01-31T11:23

2022-01-31T19:29

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ЛУГАНСК, 31 янв — РИА Новости. Украинские и западные спецслужбы готовят информационную кампанию против Российской Федерации и самопровозглашенных республик Донбасса, заявил журналистам начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.Он уточнил, что целью данной кампании является "введение в заблуждение мировой общественности" и обвинение ЛНР, ДНР и Российской Федерации в "агрессии против Киева"."Перед силами психологических операций Украины стоит задача посеять панику среди населения и защитников народных республик", — пояснил Лещенко.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД России отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220131/ukraina-1770269754.html

https://ria.ru/20220131/diversanty-1770246251.html

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в мире, украина, донбасс, лнр, ситуация в днр и лнр, россия