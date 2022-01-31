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Украина готовит информационную кампанию против России, заявили в ЛНР
Украина готовит информационную кампанию против России, заявили в ЛНР - РИА Новости, 31.01.2022
Украина готовит информационную кампанию против России, заявили в ЛНР
Украинские и западные спецслужбы готовят информационную кампанию против Российской Федерации и самопровозглашенных республик Донбасса, заявил журналистам... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T11:23
2022-01-31T19:29
в мире
украина
донбасс
лнр
ситуация в днр и лнр
россия
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ЛУГАНСК, 31 янв — РИА Новости. Украинские и западные спецслужбы готовят информационную кампанию против Российской Федерации и самопровозглашенных республик Донбасса, заявил журналистам начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.Он уточнил, что целью данной кампании является "введение в заблуждение мировой общественности" и обвинение ЛНР, ДНР и Российской Федерации в "агрессии против Киева"."Перед силами психологических операций Украины стоит задача посеять панику среди населения и защитников народных республик", — пояснил Лещенко.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД России отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220131/ukraina-1770269754.html
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в мире, украина, донбасс, лнр, ситуация в днр и лнр, россия
11:23 31.01.2022 (обновлено: 19:29 31.01.2022)
 
Украина готовит информационную кампанию против России, заявили в ЛНР

Глава Народной милиции ЛНР Лещенко: Украина готовит информационную кампанию против России

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 31 янв — РИА Новости. Украинские и западные спецслужбы готовят информационную кампанию против Российской Федерации и самопровозглашенных республик Донбасса, заявил журналистам начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.

"Нашей разведке удалось получить достоверные сведения о разработке украинскими специальными службами при поддержке западных спецслужб специальной информационной кампании с кодовым названием Crushing sword", — сказал Лещенко.

Он уточнил, что целью данной кампании является "введение в заблуждение мировой общественности" и обвинение ЛНР, ДНР и Российской Федерации в "агрессии против Киева".
"Перед силами психологических операций Украины стоит задача посеять панику среди населения и защитников народных республик", — пояснил Лещенко.
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 11:10
Украина готовит постановочные сюжеты о нападении России, заявили в ЛНР
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД России отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Военнослужащий Сил территориальной обороны Украины во время тренировки в городском парке в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 07:33
Глава ЛНР: подготовленные ЦРУ диверсанты не дадут Украине вернуться к миру
 
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