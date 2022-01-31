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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220131/kaliningrad-1770384584.html
В Калининграде разрешат впускать в ТЦ и рестораны без QR-кодов с 1 февраля
В Калининграде разрешат впускать в ТЦ и рестораны без QR-кодов с 1 февраля - РИА Новости, 31.01.2022
В Калининграде разрешат впускать в ТЦ и рестораны без QR-кодов с 1 февраля
С 1 февраля в рестораны и торговые центры Калининграда будут пускать без QR-кодов, сообщили в региональном правительстве, постановление опубликовано на сайте... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T21:14
2022-01-31T21:14
распространение коронавируса
калининград
здоровье - общество
илья баринов
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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КАЛИНИНГРАД, 31 янв – РИА Новости. С 1 февраля в рестораны и торговые центры Калининграда будут пускать без QR-кодов, сообщили в региональном правительстве, постановление опубликовано на сайте правительства.Согласно постановлению, до 1 марта электронный сертификат необходимо будет предоставить при посещении музеев, концертных площадок, при участии в массовых мероприятиях и заселении в общежития и места массового проживания."С 1 февраля сняты ограничения по предъявлению QR-кодов в торговых центрах и на объектах общепита. Также с 1 февраля увеличивается до 70% заполнение сидячих мест в театрах, филармониях, концертных залах при условии соблюдения социальной дистанции", - сообщили в правительстве."Мы приняли это решение, исходя из высокого уровня коллективного иммунитета, 75,4%, жителей нашей области. На сегодня полностью привиты более 580 тысяч калининградцев, активно идёт ревакцинация. Кроме того, сегодня стартовала вакцинация наших школьников и студентов в возрасте от 11 до 17 лет", – подчеркнул заместитель председателя правительства Илья Баринов.
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калининград, здоровье - общество, илья баринов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
21:14 31.01.2022
 
В Калининграде разрешат впускать в ТЦ и рестораны без QR-кодов с 1 февраля

Власти Калининграда разрешат впускать в ТЦ и рестораны без QR-кодов с 1 февраля

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПроверка QR-кода
Проверка QR-кода - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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КАЛИНИНГРАД, 31 янв – РИА Новости. С 1 февраля в рестораны и торговые центры Калининграда будут пускать без QR-кодов, сообщили в региональном правительстве, постановление опубликовано на сайте правительства.
Согласно постановлению, до 1 марта электронный сертификат необходимо будет предоставить при посещении музеев, концертных площадок, при участии в массовых мероприятиях и заселении в общежития и места массового проживания.
"С 1 февраля сняты ограничения по предъявлению QR-кодов в торговых центрах и на объектах общепита. Также с 1 февраля увеличивается до 70% заполнение сидячих мест в театрах, филармониях, концертных залах при условии соблюдения социальной дистанции", - сообщили в правительстве.
"Мы приняли это решение, исходя из высокого уровня коллективного иммунитета, 75,4%, жителей нашей области. На сегодня полностью привиты более 580 тысяч калининградцев, активно идёт ревакцинация. Кроме того, сегодня стартовала вакцинация наших школьников и студентов в возрасте от 11 до 17 лет", – подчеркнул заместитель председателя правительства Илья Баринов.
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Распространение коронавирусаКалининградЗдоровье - ОбществоИлья БариновРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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