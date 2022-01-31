https://ria.ru/20220131/kaliningrad-1770384584.html
В Калининграде разрешат впускать в ТЦ и рестораны без QR-кодов с 1 февраля
В Калининграде разрешат впускать в ТЦ и рестораны без QR-кодов с 1 февраля - РИА Новости, 31.01.2022
В Калининграде разрешат впускать в ТЦ и рестораны без QR-кодов с 1 февраля
С 1 февраля в рестораны и торговые центры Калининграда будут пускать без QR-кодов, сообщили в региональном правительстве, постановление опубликовано на сайте... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T21:14
2022-01-31T21:14
2022-01-31T21:14
распространение коронавируса
калининград
здоровье - общество
илья баринов
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758558777_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cf7810ce0afc6db08c7ca6684cce21a9.jpg
КАЛИНИНГРАД, 31 янв – РИА Новости. С 1 февраля в рестораны и торговые центры Калининграда будут пускать без QR-кодов, сообщили в региональном правительстве, постановление опубликовано на сайте правительства.Согласно постановлению, до 1 марта электронный сертификат необходимо будет предоставить при посещении музеев, концертных площадок, при участии в массовых мероприятиях и заселении в общежития и места массового проживания."С 1 февраля сняты ограничения по предъявлению QR-кодов в торговых центрах и на объектах общепита. Также с 1 февраля увеличивается до 70% заполнение сидячих мест в театрах, филармониях, концертных залах при условии соблюдения социальной дистанции", - сообщили в правительстве."Мы приняли это решение, исходя из высокого уровня коллективного иммунитета, 75,4%, жителей нашей области. На сегодня полностью привиты более 580 тысяч калининградцев, активно идёт ревакцинация. Кроме того, сегодня стартовала вакцинация наших школьников и студентов в возрасте от 11 до 17 лет", – подчеркнул заместитель председателя правительства Илья Баринов.
https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770374103.html
калининград
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758558777_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_3d6aa2c292b4e5e9b6f2b571c7bf6fe4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград, здоровье - общество, илья баринов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Калининграде разрешат впускать в ТЦ и рестораны без QR-кодов с 1 февраля
Власти Калининграда разрешат впускать в ТЦ и рестораны без QR-кодов с 1 февраля