https://ria.ru/20220131/kaliningrad-1770384584.html

В Калининграде разрешат впускать в ТЦ и рестораны без QR-кодов с 1 февраля

В Калининграде разрешат впускать в ТЦ и рестораны без QR-кодов с 1 февраля - РИА Новости, 31.01.2022

В Калининграде разрешат впускать в ТЦ и рестораны без QR-кодов с 1 февраля

С 1 февраля в рестораны и торговые центры Калининграда будут пускать без QR-кодов, сообщили в региональном правительстве, постановление опубликовано на сайте... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T21:14

2022-01-31T21:14

2022-01-31T21:14

распространение коронавируса

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здоровье - общество

илья баринов

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коронавирус в россии

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КАЛИНИНГРАД, 31 янв – РИА Новости. С 1 февраля в рестораны и торговые центры Калининграда будут пускать без QR-кодов, сообщили в региональном правительстве, постановление опубликовано на сайте правительства.Согласно постановлению, до 1 марта электронный сертификат необходимо будет предоставить при посещении музеев, концертных площадок, при участии в массовых мероприятиях и заселении в общежития и места массового проживания."С 1 февраля сняты ограничения по предъявлению QR-кодов в торговых центрах и на объектах общепита. Также с 1 февраля увеличивается до 70% заполнение сидячих мест в театрах, филармониях, концертных залах при условии соблюдения социальной дистанции", - сообщили в правительстве."Мы приняли это решение, исходя из высокого уровня коллективного иммунитета, 75,4%, жителей нашей области. На сегодня полностью привиты более 580 тысяч калининградцев, активно идёт ревакцинация. Кроме того, сегодня стартовала вакцинация наших школьников и студентов в возрасте от 11 до 17 лет", – подчеркнул заместитель председателя правительства Илья Баринов.

https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770374103.html

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калининград, здоровье - общество, илья баринов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии