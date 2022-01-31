https://ria.ru/20220131/kadyrov-1770314782.html

"Новая газета" подала в СК заявление на Кадырова

"Новая газета" подала в СК заявление на Кадырова - РИА Новости, 31.01.2022

"Новая газета" подала в СК заявление на Кадырова

"Новая газета" потребовала возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего "террористами" члена президентского Совета по правам... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T14:42

2022-01-31T14:42

2022-01-31T15:02

происшествия

рамзан кадыров

совет по правам человека при президенте рф (спч)

следственный комитет россии (ск рф)

игорь каляпин

чеченская республика (чечня)

россия

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МОСКВА. 31 янв — РИА Новости. "Новая газета" потребовала возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего "террористами" члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину. Заявление подано на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, сообщается на сайте издания."Речь идет о посте Кадырова в телеграме, опубликованном 24 января. <...> По мнению Кадырова, Каляпин с Милашиной — "пособники террористов", которые "зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение", — говорится в публикации.Далее издание цитирует слова Кадырова, где тот говорит, что всегда уничтожал и продолжит впредь террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы."В связи с этим "Новая газета" просит возбудить уголовное дело в отношении Кадырова по статье о возбуждении ненависти либо вражды (пункт "а", части 2 статьи 282 УК)", — заявило издание.Глава республики, говоря о ситуации вокруг семьи бывшего судьи Сайди Янгулбаева, заявил, что "террористами для меня являются" член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, руководитель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин и журналистка "Новой газеты" Елена Милашина,. Он также призвал правоохранительные органы задержать их.Каляпин назвал подобные обвинения "любимым обзывательством" Кадырова, а высказывания "на эмоциях" связал с деятельностью оппозиционного Telegram-канала, в котором, по оценке правозащитника, действительно публикуются "оскорбительные и мерзкие вещи". Комментариями Милашиной и правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Кадырова, заявил, что они не выражают позицию федерального центра. По словам представителя Кремля, если есть прямые угрозы в адрес члена СПЧ и журналиста, надо разбираться, у этих людей есть право защищать свою репутацию в суде.

https://ria.ru/20220130/spch-1770206157.html

https://ria.ru/20220127/chechnya-1769882294.html

https://ria.ru/20220124/peskov-1769264812.html

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происшествия, рамзан кадыров, совет по правам человека при президенте рф (спч), следственный комитет россии (ск рф), игорь каляпин, чеченская республика (чечня), россия