https://ria.ru/20220131/izbienie-1770257171.html

В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в избиении водителя скорой помощи

В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в избиении водителя скорой помощи - РИА Новости, 31.01.2022

В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в избиении водителя скорой помощи

Правоохранительные органы задержали уфимца, подозреваемого в избиении водителя скорой помощи, которая приехала на вызов к больной матери хулигана, сообщили в... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T09:49

2022-01-31T09:49

2022-01-31T09:49

происшествия

уфа

республика башкортостан

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УФА, 31 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали уфимца, подозреваемого в избиении водителя скорой помощи, которая приехала на вызов к больной матери хулигана, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.По данным ведомства, инцидент произошел вечером в воскресенье в доме на улице Пекинская в Уфе."По предварительным данным, бригада медиков прибыла на вызов, во время оказания врачами помощи пожилой женщине у них возник конфликт с ее 35-летним сыном. Мужчина напал на водителя скорой медицинской помощи и причинил ему телесные повреждения", - говорится в релизе.Отмечается, что правоохранители задержали предполагаемого зачинщика инцидента и доставили его в отдел полиции для разбирательства."В настоящее время по факту причинения телесных повреждений проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в МВД по региону.

https://ria.ru/20220127/izbienie-1769747195.html

https://ria.ru/20220119/izbienie-1768543356.html

уфа

республика башкортостан

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происшествия, уфа, республика башкортостан