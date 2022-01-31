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В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в избиении водителя скорой помощи
В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в избиении водителя скорой помощи - РИА Новости, 31.01.2022
В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в избиении водителя скорой помощи
Правоохранительные органы задержали уфимца, подозреваемого в избиении водителя скорой помощи, которая приехала на вызов к больной матери хулигана, сообщили в... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T09:49
2022-01-31T09:49
2022-01-31T09:49
происшествия
уфа
республика башкортостан
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УФА, 31 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали уфимца, подозреваемого в избиении водителя скорой помощи, которая приехала на вызов к больной матери хулигана, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.По данным ведомства, инцидент произошел вечером в воскресенье в доме на улице Пекинская в Уфе."По предварительным данным, бригада медиков прибыла на вызов, во время оказания врачами помощи пожилой женщине у них возник конфликт с ее 35-летним сыном. Мужчина напал на водителя скорой медицинской помощи и причинил ему телесные повреждения", - говорится в релизе.Отмечается, что правоохранители задержали предполагаемого зачинщика инцидента и доставили его в отдел полиции для разбирательства."В настоящее время по факту причинения телесных повреждений проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в МВД по региону.
https://ria.ru/20220127/izbienie-1769747195.html
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происшествия, уфа, республика башкортостан
В Уфе задержали мужчину, подозреваемого в избиении водителя скорой помощи
В Уфе задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в избиении водителя скорой помощи