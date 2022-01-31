https://ria.ru/20220131/istrebitel-1770310689.html

СМИ: истребитель сил самобороны Японии исчез с радаров во время полета

СМИ: истребитель сил самобороны Японии исчез с радаров во время полета - РИА Новости, 31.01.2022

СМИ: истребитель сил самобороны Японии исчез с радаров во время полета

Истребитель F-15 сил самообороны Японии исчез с радаров во время полетов в районе префектуры Исикава, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T14:23

2022-01-31T14:23

2022-01-31T14:23

в мире

япония

f-15se

исикава

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ТОКИО, 31 янв – РИА Новости. Истребитель F-15 сил самообороны Японии исчез с радаров во время полетов в районе префектуры Исикава, сообщило агентство Киодо.Отмечается, что самолет вылетел с базы "Комацу", а примерно через 5 километров связь с ним пропала. Другие подробности пока не сообщаются.

https://ria.ru/20220124/istrebitel-1769340874.html

япония

исикава

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в мире, япония, f-15se, исикава