https://ria.ru/20220131/istrebitel-1770310689.html
СМИ: истребитель сил самобороны Японии исчез с радаров во время полета
СМИ: истребитель сил самобороны Японии исчез с радаров во время полета - РИА Новости, 31.01.2022
СМИ: истребитель сил самобороны Японии исчез с радаров во время полета
Истребитель F-15 сил самообороны Японии исчез с радаров во время полетов в районе префектуры Исикава, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T14:23
2022-01-31T14:23
2022-01-31T14:23
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япония
f-15se
исикава
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ТОКИО, 31 янв – РИА Новости. Истребитель F-15 сил самообороны Японии исчез с радаров во время полетов в районе префектуры Исикава, сообщило агентство Киодо.Отмечается, что самолет вылетел с базы "Комацу", а примерно через 5 километров связь с ним пропала. Другие подробности пока не сообщаются.
https://ria.ru/20220124/istrebitel-1769340874.html
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в мире, япония, f-15se, исикава
СМИ: истребитель сил самобороны Японии исчез с радаров во время полета
Киодо: истребитель F-15 сил самобороны Японии исчез с радаров во время полета