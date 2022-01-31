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ЛДПР обратилась в Минфин с инициативой о вторых ипотечных каникулах
ЛДПР обратилась в Минфин с инициативой о вторых ипотечных каникулах - РИА Новости, 31.01.2022
ЛДПР обратилась в Минфин с инициативой о вторых ипотечных каникулах
Первый замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов предложил ввести право на вторые ипотечные каникулы, с этой инициативой он обратился в Минфин. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T15:20
2022-01-31T15:20
2022-01-31T15:20
общество
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
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антон силуанов
ипотека
василий власов
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Первый замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов предложил ввести право на вторые ипотечные каникулы, с этой инициативой он обратился в Минфин.Власов обратился к главе Минфина Антону Силуанову с письмом с предложением предоставить право использовать ипотечные каникулы дважды при сроке кредита свыше 10 лет, поскольку за такой период трудные жизненные обстоятельства могут возникнуть не один раз, сообщает Telegram-канал фракции ЛДПР."Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части предоставления гражданам, чьи обязательства по договору ипотечного кредитования составляют более десяти лет, возможности двукратно воспользоваться ипотечными каникулами при условии возникновения трудных жизненных обстоятельств", - приводит канал слова Власова.Также в посте отмечается, что в данный момент каждый гражданин с ипотекой может воспользоваться ипотечными каникулами, этот льготный период предоставляется для одного ипотечного договора независимо от срока кредита.
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общество, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, лдпр, антон силуанов, ипотека, василий власов, россия
ЛДПР обратилась в Минфин с инициативой о вторых ипотечных каникулах
Депутат от ЛДПР Власов обратился в Минфин с инициативой о вторых ипотечных каникулах