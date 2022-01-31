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Фадеев заявил о необходимости прояснить понятие "токсичного контента"
Фадеев заявил о необходимости прояснить понятие "токсичного контента" - РИА Новости, 31.01.2022
Фадеев заявил о необходимости прояснить понятие "токсичного контента"
Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) будет принимать активное участие в рассмотрении идеи о создании реестра... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T15:35
2022-01-31T15:35
общество
технологии
игорь ашманов
совет по правам человека при президенте рф (спч)
валерий фадеев
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) будет принимать активное участие в рассмотрении идеи о создании реестра токсичного контента, поскольку необходимо четко определить, что понимается под таким контентом, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.Президент России Владимир Путин ранее поручил доложить до 1 июня об итогах рассмотрения идеи создания реестра токсичного контента в интернете для защиты несовершеннолетних, сообщается на сайте кабмина. Как напомнил Фадеев, с этой инициативой выступил на встрече с президентом в декабре прошлого года член СПЧ Игорь Ашманов."Сложная тема. Что считать токсичным контентом? Здесь нет меня и Совета в ответственных, но мы будем принимать в этом активное участие в том, чтобы понять, что такое токсичный контент. Есть опасение расширительного толкования токсичности контента. Важно, чтобы общество согласилось с тем, что вот это токсичный контент - а вот это лучше не трогать. Будем вместе с коллегами этого добиваться", - сказал Фадеев журналистам.Он добавил, что речь идет не о юридической ответственности за размещение такого контента, а об общественном осуждении тех сайтов, которые размешают токсичный контент."Например, выявлен сайт, где обсуждаются самоубийства. Общество должно сказать: это очень плохой сайт, его ведут плохие люди", - отметил глава СПЧ. По его словам, речь идет именно о саморегулировании.
https://ria.ru/20220129/reest-1770156134.html
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общество, технологии, игорь ашманов, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев
15:35 31.01.2022
 
Фадеев заявил о необходимости прояснить понятие "токсичного контента"

Глава СПЧ Фадеев: необходимо вывести четкое определение токсичного контента в интернете

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) будет принимать активное участие в рассмотрении идеи о создании реестра токсичного контента, поскольку необходимо четко определить, что понимается под таким контентом, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
Президент России Владимир Путин ранее поручил доложить до 1 июня об итогах рассмотрения идеи создания реестра токсичного контента в интернете для защиты несовершеннолетних, сообщается на сайте кабмина. Как напомнил Фадеев, с этой инициативой выступил на встрече с президентом в декабре прошлого года член СПЧ Игорь Ашманов.
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"Сложная тема. Что считать токсичным контентом? Здесь нет меня и Совета в ответственных, но мы будем принимать в этом активное участие в том, чтобы понять, что такое токсичный контент. Есть опасение расширительного толкования токсичности контента. Важно, чтобы общество согласилось с тем, что вот это токсичный контент - а вот это лучше не трогать. Будем вместе с коллегами этого добиваться", - сказал Фадеев журналистам.
Он добавил, что речь идет не о юридической ответственности за размещение такого контента, а об общественном осуждении тех сайтов, которые размешают токсичный контент.
"Например, выявлен сайт, где обсуждаются самоубийства. Общество должно сказать: это очень плохой сайт, его ведут плохие люди", - отметил глава СПЧ. По его словам, речь идет именно о саморегулировании.
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ОбществоТехнологииИгорь АшмановСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Валерий Фадеев
 
 
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