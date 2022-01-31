https://ria.ru/20220131/internet-1770326158.html

Фадеев заявил о необходимости прояснить понятие "токсичного контента"

Фадеев заявил о необходимости прояснить понятие "токсичного контента" - РИА Новости, 31.01.2022

Фадеев заявил о необходимости прояснить понятие "токсичного контента"

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) будет принимать активное участие в рассмотрении идеи о создании реестра... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T15:35

2022-01-31T15:35

2022-01-31T15:35

общество

технологии

игорь ашманов

совет по правам человека при президенте рф (спч)

валерий фадеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748028327_0:104:3078:1836_1920x0_80_0_0_ddbc2d05ece675bed4a01ff482c3aa88.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) будет принимать активное участие в рассмотрении идеи о создании реестра токсичного контента, поскольку необходимо четко определить, что понимается под таким контентом, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.Президент России Владимир Путин ранее поручил доложить до 1 июня об итогах рассмотрения идеи создания реестра токсичного контента в интернете для защиты несовершеннолетних, сообщается на сайте кабмина. Как напомнил Фадеев, с этой инициативой выступил на встрече с президентом в декабре прошлого года член СПЧ Игорь Ашманов."Сложная тема. Что считать токсичным контентом? Здесь нет меня и Совета в ответственных, но мы будем принимать в этом активное участие в том, чтобы понять, что такое токсичный контент. Есть опасение расширительного толкования токсичности контента. Важно, чтобы общество согласилось с тем, что вот это токсичный контент - а вот это лучше не трогать. Будем вместе с коллегами этого добиваться", - сказал Фадеев журналистам.Он добавил, что речь идет не о юридической ответственности за размещение такого контента, а об общественном осуждении тех сайтов, которые размешают токсичный контент."Например, выявлен сайт, где обсуждаются самоубийства. Общество должно сказать: это очень плохой сайт, его ведут плохие люди", - отметил глава СПЧ. По его словам, речь идет именно о саморегулировании.

https://ria.ru/20220129/reest-1770156134.html

https://ria.ru/20210705/deti-1739640160.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, игорь ашманов, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев