https://ria.ru/20220131/insult-1770271158.html

Как распознать своего "немого убийцу"

Врач перечислила симптомы немого инсульта - РИА Новости, 31.01.2022

Как распознать своего "немого убийцу"

Тихий, или немой, инсульт может быть предвестником смертельно опасных проблем со здоровьем, но его симптомы тяжело распознать. Об этом заявила в беседе с... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T11:20

2022-01-31T11:20

2022-01-31T14:37

российская академия наук

здоровье - общество

коронавирус covid-19

оксана драпкина (врач)

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Тихий, или немой, инсульт может быть предвестником смертельно опасных проблем со здоровьем, но его симптомы тяжело распознать. Об этом заявила в беседе с порталом "Доктор Питер" директор НМИЦ терапии и профилактической медицины член-корреспондент РАН Оксана Драпкина.Тихим инсультом называют острое нарушение мозгового кровообращения, которое не влечет за собой выраженной клинической симптоматики. Чаще всего оно диагностируется ретроспективно по данным компьютерной или магнитно-резонансной томографии головного мозга. По словам специалиста, многие люди чаще всего не обращают внимания на некоторые изменения в самочувствии, однако именно они могут сигнализировать о риске развития настоящего инсульта. В числе прочего врач выделила: внезапное головокружение, нарушение походки, резкое ухудшение зрения и асимметрию лица. Кроме того, немой инсульт может сопровождаться речевой дисфункцией, потерей чувствительности в конечностях и ощущением онемения.Драпкина подчеркнула, что такие симптомы носят непостоянный характер, из-за чего многие их не замечают. При этом 15 процентов перенесших немой инсульт впоследствии сталкиваются с кровоизлиянием в мозг и становятся инвалидами. Наибольший риск этот недуг представляет для людей с сахарным диабетом, артериальной гипертонией, нарушением сердечного ритма и атеросклерозом сонных артерий, подытожила специалист.

https://rsport.ria.ru/20220119/infarkt-1768454627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российская академия наук, здоровье - общество, коронавирус covid-19, оксана драпкина (врач)