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https://ria.ru/20220131/insult-1770271158.html
Как распознать своего "немого убийцу"
Врач перечислила симптомы немого инсульта - РИА Новости, 31.01.2022
Как распознать своего "немого убийцу"
Тихий, или немой, инсульт может быть предвестником смертельно опасных проблем со здоровьем, но его симптомы тяжело распознать. Об этом заявила в беседе с... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T11:20
2022-01-31T14:37
российская академия наук
здоровье - общество
коронавирус covid-19
оксана драпкина (врач)
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Тихий, или немой, инсульт может быть предвестником смертельно опасных проблем со здоровьем, но его симптомы тяжело распознать. Об этом заявила в беседе с порталом "Доктор Питер" директор НМИЦ терапии и профилактической медицины член-корреспондент РАН Оксана Драпкина.Тихим инсультом называют острое нарушение мозгового кровообращения, которое не влечет за собой выраженной клинической симптоматики. Чаще всего оно диагностируется ретроспективно по данным компьютерной или магнитно-резонансной томографии головного мозга. По словам специалиста, многие люди чаще всего не обращают внимания на некоторые изменения в самочувствии, однако именно они могут сигнализировать о риске развития настоящего инсульта. В числе прочего врач выделила: внезапное головокружение, нарушение походки, резкое ухудшение зрения и асимметрию лица. Кроме того, немой инсульт может сопровождаться речевой дисфункцией, потерей чувствительности в конечностях и ощущением онемения.Драпкина подчеркнула, что такие симптомы носят непостоянный характер, из-за чего многие их не замечают. При этом 15 процентов перенесших немой инсульт впоследствии сталкиваются с кровоизлиянием в мозг и становятся инвалидами. Наибольший риск этот недуг представляет для людей с сахарным диабетом, артериальной гипертонией, нарушением сердечного ритма и атеросклерозом сонных артерий, подытожила специалист.
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российская академия наук, здоровье - общество, коронавирус covid-19, оксана драпкина (врач)
11:20 31.01.2022 (обновлено: 14:37 31.01.2022)
 
Врач перечислила симптомы немого инсульта

Врач Драпкина: нарушение походки и асимметрия лица могут быть признаками немого инсульта

© Depositphotos / sudok1КТ головного мозга
КТ головного мозга - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© Depositphotos / sudok1
КТ головного мозга
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Тихий, или немой, инсульт может быть предвестником смертельно опасных проблем со здоровьем, но его симптомы тяжело распознать. Об этом заявила в беседе с порталом "Доктор Питер" директор НМИЦ терапии и профилактической медицины член-корреспондент РАН Оксана Драпкина.
Тихим инсультом называют острое нарушение мозгового кровообращения, которое не влечет за собой выраженной клинической симптоматики. Чаще всего оно диагностируется ретроспективно по данным компьютерной или магнитно-резонансной томографии головного мозга. По словам специалиста, многие люди чаще всего не обращают внимания на некоторые изменения в самочувствии, однако именно они могут сигнализировать о риске развития настоящего инсульта.
В числе прочего врач выделила: внезапное головокружение, нарушение походки, резкое ухудшение зрения и асимметрию лица. Кроме того, немой инсульт может сопровождаться речевой дисфункцией, потерей чувствительности в конечностях и ощущением онемения.
Драпкина подчеркнула, что такие симптомы носят непостоянный характер, из-за чего многие их не замечают. При этом 15 процентов перенесших немой инсульт впоследствии сталкиваются с кровоизлиянием в мозг и становятся инвалидами. Наибольший риск этот недуг представляет для людей с сахарным диабетом, артериальной гипертонией, нарушением сердечного ритма и атеросклерозом сонных артерий, подытожила специалист.
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