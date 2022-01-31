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Россия заинтересована в укреплении связей между Индией и ОДКБ, заявил посол
Россия заинтересована в укреплении связей между Индией и ОДКБ, заявил посол - РИА Новости, 31.01.2022
Россия заинтересована в укреплении связей между Индией и ОДКБ, заявил посол
Москва заинтересована в том, чтобы Индия укрепляла связи с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), контакты уже установлены, заявил новый... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T01:05
2022-01-31T01:05
в мире
индия
одкб
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Москва заинтересована в том, чтобы Индия укрепляла связи с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), контакты уже установлены, заявил новый посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.По словам Алипова, Индия исторически наладила тесные связи с Центральной Азией, ведет активный политический диалог и развивает торговые связи со всеми республиками региона."Индия проявляет интерес к углублению кооперации на этом пространстве в различных областях и с Россией. На этом пространстве активно действует ШОС (Шанхайская организация сотрудничества – ред.), членом которой являются и центральноазиатские республики, и Россия, и Индия. И думаю, эта площадка — наиболее удачная и правильная для того, чтобы углублять наше сотрудничество. Кроме того, этот регион является зоной ответственности ОДКБ", - подчеркнул посол.
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в мире, индия, одкб, россия
01:05 31.01.2022
 
Россия заинтересована в укреплении связей между Индией и ОДКБ, заявил посол

Посол Алипов заявил, что Россия заинтересована в укреплении связей между Индией и ОДКБ

© РИА Новости / Алексей Седых / Перейти в фотобанкСовместные учения России и Индии
Совместные учения России и Индии - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Алексей Седых
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Совместные учения России и Индии
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Москва заинтересована в том, чтобы Индия укрепляла связи с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), контакты уже установлены, заявил новый посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.
"Мы были бы заинтересованы, если бы Индия углубляла свои связи с ОДКБ. Контакты Индии с организацией уже установлены. Но мы приветствовали бы более активное и плотное взаимодействие республики с этой организацией", - заявил посол в интервью "Известиям".
По словам Алипова, Индия исторически наладила тесные связи с Центральной Азией, ведет активный политический диалог и развивает торговые связи со всеми республиками региона.
"Индия проявляет интерес к углублению кооперации на этом пространстве в различных областях и с Россией. На этом пространстве активно действует ШОС (Шанхайская организация сотрудничества – ред.), членом которой являются и центральноазиатские республики, и Россия, и Индия. И думаю, эта площадка — наиболее удачная и правильная для того, чтобы углублять наше сотрудничество. Кроме того, этот регион является зоной ответственности ОДКБ", - подчеркнул посол.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля 2021, 13:23
Шойгу назвал ключевые задачи ШОС по обеспечению безопасности
 
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