Россия заинтересована в укреплении связей между Индией и ОДКБ, заявил посол
Посол Алипов заявил, что Россия заинтересована в укреплении связей между Индией и ОДКБ
Совместные учения России и Индии
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Москва заинтересована в том, чтобы Индия укрепляла связи с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), контакты уже установлены, заявил новый посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.
"Мы были бы заинтересованы, если бы Индия углубляла свои связи с ОДКБ. Контакты Индии с организацией уже установлены. Но мы приветствовали бы более активное и плотное взаимодействие республики с этой организацией", - заявил посол в интервью "Известиям".
По словам Алипова, Индия исторически наладила тесные связи с Центральной Азией, ведет активный политический диалог и развивает торговые связи со всеми республиками региона.
"Индия проявляет интерес к углублению кооперации на этом пространстве в различных областях и с Россией. На этом пространстве активно действует ШОС (Шанхайская организация сотрудничества – ред.), членом которой являются и центральноазиатские республики, и Россия, и Индия. И думаю, эта площадка — наиболее удачная и правильная для того, чтобы углублять наше сотрудничество. Кроме того, этот регион является зоной ответственности ОДКБ", - подчеркнул посол.
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