https://ria.ru/20220131/indiya-1770235350.html

Россия заинтересована в укреплении связей между Индией и ОДКБ, заявил посол

Россия заинтересована в укреплении связей между Индией и ОДКБ, заявил посол - РИА Новости, 31.01.2022

Россия заинтересована в укреплении связей между Индией и ОДКБ, заявил посол

Москва заинтересована в том, чтобы Индия укрепляла связи с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), контакты уже установлены, заявил новый... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T01:05

2022-01-31T01:05

2022-01-31T01:05

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Москва заинтересована в том, чтобы Индия укрепляла связи с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), контакты уже установлены, заявил новый посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.По словам Алипова, Индия исторически наладила тесные связи с Центральной Азией, ведет активный политический диалог и развивает торговые связи со всеми республиками региона."Индия проявляет интерес к углублению кооперации на этом пространстве в различных областях и с Россией. На этом пространстве активно действует ШОС (Шанхайская организация сотрудничества – ред.), членом которой являются и центральноазиатские республики, и Россия, и Индия. И думаю, эта площадка — наиболее удачная и правильная для того, чтобы углублять наше сотрудничество. Кроме того, этот регион является зоной ответственности ОДКБ", - подчеркнул посол.

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в мире, индия, одкб, россия