https://ria.ru/20220131/gudkov-1770363011.html

МВД Грузии подтвердило, что Дмитрия Гудкова не впустили в страну

МВД Грузии подтвердило, что Дмитрия Гудкова не впустили в страну - РИА Новости, 31.01.2022

МВД Грузии подтвердило, что Дмитрия Гудкова не впустили в страну

Политику Дмитрию Гудкову, который в 2021 году покинул Россию, было отказано во въезде в Грузию, подтвердили РИА Новости в пресс-службе МВД страны. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T18:32

2022-01-31T18:32

2022-01-31T18:32

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ТБИЛИСИ, 31 янв - РИА Новости. Политику Дмитрию Гудкову, который в 2021 году покинул Россию, было отказано во въезде в Грузию, подтвердили РИА Новости в пресс-службе МВД страны.Ранее Гудков заявил, что его не пустили в Тбилиси и отправили обратно в Киев, откуда он прилетел."Дмитрию Гудкову было отказано во въезде на территорию Грузии в соответствии с подпунктом "и" статьи 11 закона Грузии "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", - заявили в ведомстве.Статья 11 данного закона подразумевает ряд причин, по которым иностранца могут не допустить в Грузию. Подпункт "и" в этой статье называется "В других случаях, предусмотренных законодательством Грузии".

https://ria.ru/20210609/gudkov-1736226433.html

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в мире, киев, грузия, тбилиси, госдума рф, дмитрий гудков , россия