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МВД Грузии подтвердило, что Дмитрия Гудкова не впустили в страну
МВД Грузии подтвердило, что Дмитрия Гудкова не впустили в страну - РИА Новости, 31.01.2022
МВД Грузии подтвердило, что Дмитрия Гудкова не впустили в страну
Политику Дмитрию Гудкову, который в 2021 году покинул Россию, было отказано во въезде в Грузию, подтвердили РИА Новости в пресс-службе МВД страны. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T18:32
2022-01-31T18:32
в мире
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грузия
тбилиси
госдума рф
дмитрий гудков
россия
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ТБИЛИСИ, 31 янв - РИА Новости. Политику Дмитрию Гудкову, который в 2021 году покинул Россию, было отказано во въезде в Грузию, подтвердили РИА Новости в пресс-службе МВД страны.Ранее Гудков заявил, что его не пустили в Тбилиси и отправили обратно в Киев, откуда он прилетел."Дмитрию Гудкову было отказано во въезде на территорию Грузии в соответствии с подпунктом "и" статьи 11 закона Грузии "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", - заявили в ведомстве.Статья 11 данного закона подразумевает ряд причин, по которым иностранца могут не допустить в Грузию. Подпункт "и" в этой статье называется "В других случаях, предусмотренных законодательством Грузии".
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в мире, киев, грузия, тбилиси, госдума рф, дмитрий гудков , россия
18:32 31.01.2022
 
МВД Грузии подтвердило, что Дмитрия Гудкова не впустили в страну

МВД Грузии подтвердило, что экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова не впустили в страну

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЭкс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков
Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 31 янв - РИА Новости. Политику Дмитрию Гудкову, который в 2021 году покинул Россию, было отказано во въезде в Грузию, подтвердили РИА Новости в пресс-службе МВД страны.
Ранее Гудков заявил, что его не пустили в Тбилиси и отправили обратно в Киев, откуда он прилетел.
"Дмитрию Гудкову было отказано во въезде на территорию Грузии в соответствии с подпунктом "и" статьи 11 закона Грузии "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", - заявили в ведомстве.
Статья 11 данного закона подразумевает ряд причин, по которым иностранца могут не допустить в Грузию. Подпункт "и" в этой статье называется "В других случаях, предусмотренных законодательством Грузии".
Депутат Госдумы Дмитрий Гудков - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня 2021, 01:03
Гудков рассказал, как планирует зарабатывать после отъезда из России
 
В миреКиевГрузияТбилисиГосдума РФДмитрий ГудковРоссия
 
 
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