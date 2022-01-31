https://ria.ru/20220131/gudkov-1770344141.html

Дмитрия Гудкова не пустили в Грузию

Дмитрия Гудкова не пустили в Грузию - РИА Новости, 31.01.2022

Дмитрия Гудкова не пустили в Грузию

Политик Дмитрий Гудков заявил, что его не пустили в Тбилиси и отправили обратно в Киев, откуда он прилетел. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T16:57

2022-01-31T16:57

2022-01-31T17:15

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Политик Дмитрий Гудков заявил, что его не пустили в Тбилиси и отправили обратно в Киев, откуда он прилетел."Прилетел я из Киева в Тбилиси на встречу с активистами... На границе мне сказали, что меня депортируют назад в Киев. Государство приняло решение меня не пускать в страну", - сказал Гудков в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Летом прошлого года Гудков сообщил, что выехал из РФ на Украину, оттуда он собирался ехать в Болгарию.Гудкова и его тетю Ирину Ермилову задержали 1 июня 2021 года, им вменяют причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (пункт "б" части 2 статьи 165 УК РФ). Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, дело касается фирмы родителей Гудкова, свою причастность к ней политик отрицает.Гудков 3 июня был отпущен из ИВС, а Тверской суд отказался избрать запрет определенных действий для Ермиловой. Они оба находятся в статусе подозреваемых. По мнению адвоката Гудкова Михаила Бирюкова, экс-депутата могут объявить в розыск в случае неявки по требованию следователя, но для этого ему должно быть предъявлено заочное обвинение.

https://ria.ru/20210609/gudkov-1736226433.html

https://ria.ru/20210606/gudkov-1735913122.html

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