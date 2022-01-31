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Дмитрия Гудкова не пустили в Грузию
Дмитрия Гудкова не пустили в Грузию - РИА Новости, 31.01.2022
Дмитрия Гудкова не пустили в Грузию
Политик Дмитрий Гудков заявил, что его не пустили в Тбилиси и отправили обратно в Киев, откуда он прилетел. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T16:57
2022-01-31T17:15
дмитрий гудков
в мире
украина
киев
грузия
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россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Политик Дмитрий Гудков заявил, что его не пустили в Тбилиси и отправили обратно в Киев, откуда он прилетел."Прилетел я из Киева в Тбилиси на встречу с активистами... На границе мне сказали, что меня депортируют назад в Киев. Государство приняло решение меня не пускать в страну", - сказал Гудков в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Летом прошлого года Гудков сообщил, что выехал из РФ на Украину, оттуда он собирался ехать в Болгарию.Гудкова и его тетю Ирину Ермилову задержали 1 июня 2021 года, им вменяют причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (пункт "б" части 2 статьи 165 УК РФ). Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, дело касается фирмы родителей Гудкова, свою причастность к ней политик отрицает.Гудков 3 июня был отпущен из ИВС, а Тверской суд отказался избрать запрет определенных действий для Ермиловой. Они оба находятся в статусе подозреваемых. По мнению адвоката Гудкова Михаила Бирюкова, экс-депутата могут объявить в розыск в случае неявки по требованию следователя, но для этого ему должно быть предъявлено заочное обвинение.
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дмитрий гудков , в мире, украина, киев, грузия, тбилиси, россия
16:57 31.01.2022 (обновлено: 17:15 31.01.2022)
 
Дмитрия Гудкова не пустили в Грузию

Экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова не пустили в Тбилиси и отправили обратно в Киев

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДмитрий Гудков
Дмитрий Гудков - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Дмитрий Гудков . Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Политик Дмитрий Гудков заявил, что его не пустили в Тбилиси и отправили обратно в Киев, откуда он прилетел.
"Прилетел я из Киева в Тбилиси на встречу с активистами... На границе мне сказали, что меня депортируют назад в Киев. Государство приняло решение меня не пускать в страну", - сказал Гудков в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Летом прошлого года Гудков сообщил, что выехал из РФ на Украину, оттуда он собирался ехать в Болгарию.
Депутат Госдумы Дмитрий Гудков - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня 2021, 01:03
Гудков рассказал, как планирует зарабатывать после отъезда из России
Гудкова и его тетю Ирину Ермилову задержали 1 июня 2021 года, им вменяют причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (пункт "б" части 2 статьи 165 УК РФ). Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, дело касается фирмы родителей Гудкова, свою причастность к ней политик отрицает.
Гудков 3 июня был отпущен из ИВС, а Тверской суд отказался избрать запрет определенных действий для Ермиловой. Они оба находятся в статусе подозреваемых. По мнению адвоката Гудкова Михаила Бирюкова, экс-депутата могут объявить в розыск в случае неявки по требованию следователя, но для этого ему должно быть предъявлено заочное обвинение.
Дмитрий Гудков. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
6 июня 2021, 22:14
Адвокат Дмитрия Гудкова заявил, что политика могут объявить в розыск после обвинения
 
Дмитрий ГудковВ миреУкраинаКиевГрузияТбилисиРоссия
 
 
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