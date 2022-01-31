https://ria.ru/20220131/gryzlov-1770290689.html

Грызлов вручил главе МИД Белоруссии Макею копии верительных грамот

Грызлов вручил главе МИД Белоруссии Макею копии верительных грамот - РИА Новости, 31.01.2022

Грызлов вручил главе МИД Белоруссии Макею копии верительных грамот

Посол России в Минске Борис Грызлов вручил копии верительных грамот главе МИД Белоруссии Владимиру Макею, сообщила в понедельник пресс-служба российской... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T12:53

2022-01-31T12:53

2022-01-31T13:15

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МИНСК, 31 янв - РИА Новости. Посол России в Минске Борис Грызлов вручил копии верительных грамот главе МИД Белоруссии Владимиру Макею, сообщила в понедельник пресс-служба российской дипмиссии."Тридцать первого января состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Беларусь Бориса Грызлова с министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеем по случаю вручения копий верительных грамот", - говорится в сообщении пресс-службы дипмиссии.Как отмечается, в ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, а также взаимодействия в рамках интеграционных объединений.В свою очередь пресс-служба МИД Белоруссии сообщила, что во время этой встречи "Макей поздравил посла России с началом дипломатической миссии в стране и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних отношений между Минском и Москвой".Президент России Владимир Путин назначил Грызлова послом в Белоруссии в середине января.

https://ria.ru/20220114/gryzlov-1767894046.html

https://ria.ru/20220114/gryzlov-1767865428.html

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