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Грызлов вручил главе МИД Белоруссии Макею копии верительных грамот
Грызлов вручил главе МИД Белоруссии Макею копии верительных грамот - РИА Новости, 31.01.2022
Грызлов вручил главе МИД Белоруссии Макею копии верительных грамот
Посол России в Минске Борис Грызлов вручил копии верительных грамот главе МИД Белоруссии Владимиру Макею, сообщила в понедельник пресс-служба российской... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T12:53
2022-01-31T13:15
мид белоруссии
россия
политика
белоруссия
борис грызлов
владимир макей
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МИНСК, 31 янв - РИА Новости. Посол России в Минске Борис Грызлов вручил копии верительных грамот главе МИД Белоруссии Владимиру Макею, сообщила в понедельник пресс-служба российской дипмиссии."Тридцать первого января состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Беларусь Бориса Грызлова с министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеем по случаю вручения копий верительных грамот", - говорится в сообщении пресс-службы дипмиссии.Как отмечается, в ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, а также взаимодействия в рамках интеграционных объединений.В свою очередь пресс-служба МИД Белоруссии сообщила, что во время этой встречи "Макей поздравил посла России с началом дипломатической миссии в стране и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних отношений между Минском и Москвой".Президент России Владимир Путин назначил Грызлова послом в Белоруссии в середине января.
https://ria.ru/20220114/gryzlov-1767894046.html
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мид белоруссии, россия, политика, белоруссия, борис грызлов, владимир макей
12:53 31.01.2022 (обновлено: 13:15 31.01.2022)
 
Грызлов вручил главе МИД Белоруссии Макею копии верительных грамот

Новый посол России Грызлов вручил главе МИД Белоруссии Макею копии верительных грамот

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Борис Грызлов
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 янв - РИА Новости. Посол России в Минске Борис Грызлов вручил копии верительных грамот главе МИД Белоруссии Владимиру Макею, сообщила в понедельник пресс-служба российской дипмиссии.
"Тридцать первого января состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Беларусь Бориса Грызлова с министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеем по случаю вручения копий верительных грамот", - говорится в сообщении пресс-службы дипмиссии.
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 17:37
Источник назвал главную задачу Грызлова на посту посла в Минске
Как отмечается, в ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, а также взаимодействия в рамках интеграционных объединений.
В свою очередь пресс-служба МИД Белоруссии сообщила, что во время этой встречи "Макей поздравил посла России с началом дипломатической миссии в стране и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних отношений между Минском и Москвой".
Президент России Владимир Путин назначил Грызлова послом в Белоруссии в середине января.
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 15:47
Биография Бориса Грызлова
 
МИД БелоруссииРоссияПолитикаБелоруссияБорис ГрызловВладимир Макей
 
 
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