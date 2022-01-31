https://ria.ru/20220131/gretsiya-1770307718.html

Греция отказалась эвакуировать дипломатов из Киева

Греция отказалась эвакуировать дипломатов из Киева - РИА Новости, 31.01.2022

Греция отказалась эвакуировать дипломатов из Киева

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу, что греческих дипломатов и членов их семей не планируют эвакуировать с... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T14:09

2022-01-31T14:09

2022-01-31T14:09

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КИЕВ, 31 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу, что греческих дипломатов и членов их семей не планируют эвакуировать с Украины, сообщила в понедельник пресс-служба украинского МИД.Ранее служба информации МИД Греции сообщила, что Дендиас в понедельник посетит города Сартана и Мариуполь в подконтрольной Киеву части Донбасса, чтобы встретиться с греческой диаспорой и местными чиновниками."Кулеба провел разговор с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом… Дендиас сообщил, что греческая сторона внимательно следит за ситуацией и считает, что в настоящее время нет оснований для преждевременных решений. Греция не планирует эвакуировать дипломатов или членов их семей, а также не призывает греческих граждан и украинцев греческого происхождения покидать Украину. В то же время правительство Греции готово и дальше действенно помогать греческой общине на Украине", - говорится в сообщении.Кулеба приветствовал решение Дендиаса посетить Украину. "В прошлом году я призвал всех партнеров посетить Украину в январе-феврале 2022 года в знак поддержки нашего государства во время угроз безопасности со стороны РФ. Постоянное пребывание высоких иностранных гостей на Украине снижает напряжение. Ценю, что глава греческой дипломатии также откликнулся на этот призыв и вскоре посетит Украину", – цитирует главу МИД Украины пресс-служба.Ранее США приняли решение об отъезде ряда дипломатов из американской дипмиссии в Киеве. Госдепартамент США с 23 января разрешил добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов из-за, как утверждают в Вашингтоне, "сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России". Между тем, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, отметил, что страны ЕС не собираются эвакуировать сотрудников дипмиссий из Украины, и призвал не драматизировать ситуацию.

https://ria.ru/20220130/ukraina-1770172939.html

https://ria.ru/20220126/ukraine-1769502643.html

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