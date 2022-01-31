Греция отказалась эвакуировать дипломатов из Киева
Глава МИД Греции Дендиас: Афины не будут вывозить дипломатов и членов их семей из Киева
© AP Photo / Efrem LukatskyВид Киева
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид Киева
КИЕВ, 31 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу, что греческих дипломатов и членов их семей не планируют эвакуировать с Украины, сообщила в понедельник пресс-служба украинского МИД.
Ранее служба информации МИД Греции сообщила, что Дендиас в понедельник посетит города Сартана и Мариуполь в подконтрольной Киеву части Донбасса, чтобы встретиться с греческой диаспорой и местными чиновниками.
30 января, 10:21США вновь призвали своих граждан покинуть Украину
"Кулеба провел разговор с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом… Дендиас сообщил, что греческая сторона внимательно следит за ситуацией и считает, что в настоящее время нет оснований для преждевременных решений. Греция не планирует эвакуировать дипломатов или членов их семей, а также не призывает греческих граждан и украинцев греческого происхождения покидать Украину. В то же время правительство Греции готово и дальше действенно помогать греческой общине на Украине", - говорится в сообщении.
Кулеба приветствовал решение Дендиаса посетить Украину. "В прошлом году я призвал всех партнеров посетить Украину в январе-феврале 2022 года в знак поддержки нашего государства во время угроз безопасности со стороны РФ. Постоянное пребывание высоких иностранных гостей на Украине снижает напряжение. Ценю, что глава греческой дипломатии также откликнулся на этот призыв и вскоре посетит Украину", – цитирует главу МИД Украины пресс-служба.
Ранее США приняли решение об отъезде ряда дипломатов из американской дипмиссии в Киеве. Госдепартамент США с 23 января разрешил добровольный отъезд с Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов семей дипломатов из-за, как утверждают в Вашингтоне, "сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России". Между тем, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, отметил, что страны ЕС не собираются эвакуировать сотрудников дипмиссий из Украины, и призвал не драматизировать ситуацию.
26 января, 08:00"Прошу всех успокоиться". Кто взял Украину в заложники