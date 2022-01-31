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Шоубиз
https://ria.ru/20220131/golos-1770377138.html
Стали известны наставники шоу "Голос. Дети"
Стали известны наставники шоу "Голос. Дети" - РИА Новости, 31.01.2022
Стали известны наставники шоу "Голос. Дети"
Кресла наставников в новом сезоне телешоу "Голос.Дети" займут музыканты Егор Крид, Полина Гагарина и Василий Вакуленко (Баста), сообщил Первый канал. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T20:13
2022-01-31T20:13
шоубиз
полина гагарина
баста (василий вакуленко)
первый канал (телеканал)
шоу "голос"
егор крид
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МОСКВА. 31 янв - РИА Новости. Кресла наставников в новом сезоне телешоу "Голос.Дети" займут музыканты Егор Крид, Полина Гагарина и Василий Вакуленко (Баста), сообщил Первый канал.Отмечается, что слепые прослушивания стартуют в эфире Первого канала 11 февраля в 21:30."На первом этапе наставники наберут команды по 15 юных вокалистов в каждой, затем придет очередь этапов отсева, а кульминацией сезона станут прямые эфиры, где судьбу конкурсантов будут решать зрители", – говорится в сообщении.Также отмечается, что из тысяч претендентов к участию в слепых прослушиваниях нового сезона допущены 110 вокалистов, успешно преодолевшие стадию предварительных кастингов."Как всегда на сцену "Голоса" поднимутся ребята со всей России, из стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди участников нового сезона "Голос.Дети" будущий лепидоптеролог, юная певица с острова Маврикий, гимнаст, будущий клоун, эквилибрист, кадет, рокеры, футболисты, девочка-боксер и даже артисты балета", – говорится в сообщении.
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полина гагарина, баста (василий вакуленко), первый канал (телеканал), шоу "голос", егор крид
20:13 31.01.2022
 
Стали известны наставники шоу "Голос. Дети"

Кресла наставников в шоу "Голос. Дети" займут Крид, Гагарина и Баста

© Первый каналЛоготип проекта "Голос.Дети"
Логотип проекта Голос.Дети
© Первый канал
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МОСКВА. 31 янв - РИА Новости. Кресла наставников в новом сезоне телешоу "Голос.Дети" займут музыканты Егор Крид, Полина Гагарина и Василий Вакуленко (Баста), сообщил Первый канал.
Отмечается, что слепые прослушивания стартуют в эфире Первого канала 11 февраля в 21:30.
"На первом этапе наставники наберут команды по 15 юных вокалистов в каждой, затем придет очередь этапов отсева, а кульминацией сезона станут прямые эфиры, где судьбу конкурсантов будут решать зрители", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что из тысяч претендентов к участию в слепых прослушиваниях нового сезона допущены 110 вокалистов, успешно преодолевшие стадию предварительных кастингов.
"Как всегда на сцену "Голоса" поднимутся ребята со всей России, из стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди участников нового сезона "Голос.Дети" будущий лепидоптеролог, юная певица с острова Маврикий, гимнаст, будущий клоун, эквилибрист, кадет, рокеры, футболисты, девочка-боксер и даже артисты балета", – говорится в сообщении.
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ШоубизПолина ГагаринаБаста (Василий Вакуленко)Первый канал (телеканал)Шоу "Голос"Егор Крид
 
 
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