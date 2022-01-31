https://ria.ru/20220131/golos-1770377138.html
Стали известны наставники шоу "Голос. Дети"
Стали известны наставники шоу "Голос. Дети" - РИА Новости, 31.01.2022
Стали известны наставники шоу "Голос. Дети"
Кресла наставников в новом сезоне телешоу "Голос.Дети" займут музыканты Егор Крид, Полина Гагарина и Василий Вакуленко (Баста), сообщил Первый канал. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T20:13
2022-01-31T20:13
2022-01-31T20:13
шоубиз
полина гагарина
баста (василий вакуленко)
первый канал (телеканал)
шоу "голос"
егор крид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155354/45/1553544545_1:0:1023:575_1920x0_80_0_0_4c8a13b3445dbf08a84cfa790b45361f.jpg
МОСКВА. 31 янв - РИА Новости. Кресла наставников в новом сезоне телешоу "Голос.Дети" займут музыканты Егор Крид, Полина Гагарина и Василий Вакуленко (Баста), сообщил Первый канал.Отмечается, что слепые прослушивания стартуют в эфире Первого канала 11 февраля в 21:30."На первом этапе наставники наберут команды по 15 юных вокалистов в каждой, затем придет очередь этапов отсева, а кульминацией сезона станут прямые эфиры, где судьбу конкурсантов будут решать зрители", – говорится в сообщении.Также отмечается, что из тысяч претендентов к участию в слепых прослушиваниях нового сезона допущены 110 вокалистов, успешно преодолевшие стадию предварительных кастингов."Как всегда на сцену "Голоса" поднимутся ребята со всей России, из стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди участников нового сезона "Голос.Дети" будущий лепидоптеролог, юная певица с острова Маврикий, гимнаст, будущий клоун, эквилибрист, кадет, рокеры, футболисты, девочка-боксер и даже артисты балета", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220119/meladze-1768529630.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155354/45/1553544545_128:0:895:575_1920x0_80_0_0_7c1b82aa6e37d3bf76cbcd17b28fc0cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
полина гагарина, баста (василий вакуленко), первый канал (телеканал), шоу "голос", егор крид
Стали известны наставники шоу "Голос. Дети"
Кресла наставников в шоу "Голос. Дети" займут Крид, Гагарина и Баста
МОСКВА. 31 янв - РИА Новости. Кресла наставников в новом сезоне телешоу "Голос.Дети" займут музыканты Егор Крид, Полина Гагарина и Василий Вакуленко (Баста), сообщил Первый канал.
Отмечается, что слепые прослушивания стартуют в эфире Первого канала 11 февраля в 21:30.
"На первом этапе наставники наберут команды по 15 юных вокалистов в каждой, затем придет очередь этапов отсева, а кульминацией сезона станут прямые эфиры, где судьбу конкурсантов будут решать зрители", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что из тысяч претендентов к участию в слепых прослушиваниях нового сезона допущены 110 вокалистов, успешно преодолевшие стадию предварительных кастингов.
"Как всегда на сцену "Голоса" поднимутся ребята со всей России, из стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди участников нового сезона "Голос.Дети" будущий лепидоптеролог, юная певица с острова Маврикий, гимнаст, будущий клоун, эквилибрист, кадет, рокеры, футболисты, девочка-боксер и даже артисты балета", – говорится в сообщении.