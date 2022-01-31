https://ria.ru/20220131/golos-1770377138.html

Стали известны наставники шоу "Голос. Дети"

Стали известны наставники шоу "Голос. Дети" - РИА Новости, 31.01.2022

Стали известны наставники шоу "Голос. Дети"

Кресла наставников в новом сезоне телешоу "Голос.Дети" займут музыканты Егор Крид, Полина Гагарина и Василий Вакуленко (Баста), сообщил Первый канал. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T20:13

2022-01-31T20:13

2022-01-31T20:13

шоубиз

полина гагарина

баста (василий вакуленко)

первый канал (телеканал)

шоу "голос"

егор крид

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155354/45/1553544545_1:0:1023:575_1920x0_80_0_0_4c8a13b3445dbf08a84cfa790b45361f.jpg

МОСКВА. 31 янв - РИА Новости. Кресла наставников в новом сезоне телешоу "Голос.Дети" займут музыканты Егор Крид, Полина Гагарина и Василий Вакуленко (Баста), сообщил Первый канал.Отмечается, что слепые прослушивания стартуют в эфире Первого канала 11 февраля в 21:30."На первом этапе наставники наберут команды по 15 юных вокалистов в каждой, затем придет очередь этапов отсева, а кульминацией сезона станут прямые эфиры, где судьбу конкурсантов будут решать зрители", – говорится в сообщении.Также отмечается, что из тысяч претендентов к участию в слепых прослушиваниях нового сезона допущены 110 вокалистов, успешно преодолевшие стадию предварительных кастингов."Как всегда на сцену "Голоса" поднимутся ребята со всей России, из стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди участников нового сезона "Голос.Дети" будущий лепидоптеролог, юная певица с острова Маврикий, гимнаст, будущий клоун, эквилибрист, кадет, рокеры, футболисты, девочка-боксер и даже артисты балета", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220119/meladze-1768529630.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

полина гагарина, баста (василий вакуленко), первый канал (телеканал), шоу "голос", егор крид