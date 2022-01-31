https://ria.ru/20220131/fsin-1770305075.html

Путин согласился с идеей ввести должность замглавы ФСИН по службе пробации

Путин согласился с идеей ввести должность замглавы ФСИН по службе пробации - РИА Новости, 31.01.2022

Путин согласился с идеей ввести должность замглавы ФСИН по службе пробации

Владимир Путин поддержал идею создания новой должности замгендиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), который займется созданием службы... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T13:59

2022-01-31T13:59

2022-01-31T14:52

политика

владимир путин

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

константин чуйченко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765356916_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_c42a782fa8ff0a71a1038b1ab704d8df.jpg

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Владимир Путин поддержал идею создания новой должности замгендиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), который займется созданием службы пробации — помощи в адаптации заключенных к жизни на воле.Соответствующее предложение на встрече с президентом высказал глава Минюста Константин Чуйченко. "Хорошо. Реестр, наверное, нужно вести этих людей еще — тех, кто проходит эту процедуру?" — отреагировал Путин на это.Чуйченко подтвердил, отметив, что "реестровая работа" начнется уже с места лишения свободы. Потом человеку дадут возможность получить образование, социальные и медицинские услуги, будут консультировать по правовым вопросам, оказывать психологическую помощь и содействовать "в налаживании социально полезных связей".Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству, автор множества поправок к Основному закону Андрей Клишас заявил, что верхняя палата Федерального собрания инициативу "полностью поддерживает". По его словам, это "хорошая идея, которая давно обсуждается в юридическом сообществе".

https://ria.ru/20220128/fsin-1769903910.html

https://ria.ru/20211216/fsin-1764114358.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), константин чуйченко, россия