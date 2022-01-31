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Путин согласился с идеей ввести должность замглавы ФСИН по службе пробации
Путин согласился с идеей ввести должность замглавы ФСИН по службе пробации - РИА Новости, 31.01.2022
Путин согласился с идеей ввести должность замглавы ФСИН по службе пробации
Владимир Путин поддержал идею создания новой должности замгендиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), который займется созданием службы... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T13:59
2022-01-31T14:52
политика
владимир путин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
константин чуйченко
россия
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Владимир Путин поддержал идею создания новой должности замгендиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), который займется созданием службы пробации — помощи в адаптации заключенных к жизни на воле.Соответствующее предложение на встрече с президентом высказал глава Минюста Константин Чуйченко. "Хорошо. Реестр, наверное, нужно вести этих людей еще — тех, кто проходит эту процедуру?" — отреагировал Путин на это.Чуйченко подтвердил, отметив, что "реестровая работа" начнется уже с места лишения свободы. Потом человеку дадут возможность получить образование, социальные и медицинские услуги, будут консультировать по правовым вопросам, оказывать психологическую помощь и содействовать "в налаживании социально полезных связей".Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству, автор множества поправок к Основному закону Андрей Клишас заявил, что верхняя палата Федерального собрания инициативу "полностью поддерживает". По его словам, это "хорошая идея, которая давно обсуждается в юридическом сообществе".
https://ria.ru/20220128/fsin-1769903910.html
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политика, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), константин чуйченко, россия
13:59 31.01.2022 (обновлено: 14:52 31.01.2022)
 
Путин согласился с идеей ввести должность замглавы ФСИН по службе пробации

Президент Путин согласился с идеей ввести должность замглавы ФСИН по службе пробации

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Владимир Путин поддержал идею создания новой должности замгендиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), который займется созданием службы пробации — помощи в адаптации заключенных к жизни на воле.
Соответствующее предложение на встрече с президентом высказал глава Минюста Константин Чуйченко.
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
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"Хорошо. Реестр, наверное, нужно вести этих людей еще — тех, кто проходит эту процедуру?" — отреагировал Путин на это.
Чуйченко подтвердил, отметив, что "реестровая работа" начнется уже с места лишения свободы. Потом человеку дадут возможность получить образование, социальные и медицинские услуги, будут консультировать по правовым вопросам, оказывать психологическую помощь и содействовать "в налаживании социально полезных связей".
Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству, автор множества поправок к Основному закону Андрей Клишас заявил, что верхняя палата Федерального собрания инициативу "полностью поддерживает". По его словам, это "хорошая идея, которая давно обсуждается в юридическом сообществе".
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ПолитикаВладимир ПутинФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Константин ЧуйченкоРоссия
 
 
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