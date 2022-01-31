Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220131/film-1770263030.html
Кассовые сборы нового Человека-паука превысили миллиард в мировом прокате
Кассовые сборы нового Человека-паука превысили миллиард в мировом прокате - РИА Новости, 31.01.2022
Кассовые сборы нового Человека-паука превысили миллиард в мировом прокате
Недавний фильм киновселенной Marvel "Человек-паук: Нет пути домой" собрал в международном прокате более миллиарда долларов, сообщает Deadline. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T14:53
2022-01-31T14:53
культура
marvel comics
новости культуры
кино и сериалы
сша
китай
бенедикт камбербэтч
том холланд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763654823_75:0:3716:2048_1920x0_80_0_0_8bd6c4016eea10727b9642de9773bcf5.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Недавний фильм киновселенной Marvel "Человек-паук: Нет пути домой" собрал в международном прокате более миллиарда долларов, сообщает Deadline. По информации издания, без кассы в США лента Джона Уоттса принесла 1,003 миллиарда долларов. Общая сумма составила 1,74 миллиарда.Такого результата картина достигла благодаря прошедшему уикенду, который добавил в кассу блокбастера 21,1 миллиона долларов. Больше всего денег новому Человеку-пауку, помимо США, принесла Великобритания — в общей сложности 120,1 миллиона долларов. Следом идут Мексика — 74,4 миллиона долларов и Корея — 61,5 миллиона долларов. В России супергеройский боевик с Томом Холландом тоже показал неплохой результат в 46 миллионов. В итоге "Человек-паук: Нет пути домой" стал десятым кинопроектом когда-либо достигшим отметки в миллиард. В Deadline отмечают, что фильм попал в топ-10 самых кассовых без проката в Китае.В фильме рассказывают, как Питер Паркер (Холланд) обращается за помощью к Доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч), чтобы исправить прошлое. Но в ходе заклинания что-то идет не так — нарушается пространственно-временной континуум. Мир погружается в хаос, а из прошлого в настоящее как раз приходят давние враги Человека-паука.
https://ria.ru/20220111/prokat-1767285843.html
сша
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763654823_531:0:3262:2048_1920x0_80_0_0_b4fb88fc691c371359993c52943b668a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, сша, китай, бенедикт камбербэтч, том холланд, россия
14:53 31.01.2022
 
Кассовые сборы нового Человека-паука превысили миллиард в мировом прокате

Кассовые сборы нового фильма о Человеке-пауке превысили миллиард в мировом прокате

© Marvel Studios Inc. (2021)Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
Кадр из фильма Человек-паук: Нет пути домой
© Marvel Studios Inc. (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Недавний фильм киновселенной Marvel "Человек-паук: Нет пути домой" собрал в международном прокате более миллиарда долларов, сообщает Deadline.
По информации издания, без кассы в США лента Джона Уоттса принесла 1,003 миллиарда долларов. Общая сумма составила 1,74 миллиарда.
Такого результата картина достигла благодаря прошедшему уикенду, который добавил в кассу блокбастера 21,1 миллиона долларов. Больше всего денег новому Человеку-пауку, помимо США, принесла Великобритания — в общей сложности 120,1 миллиона долларов. Следом идут Мексика — 74,4 миллиона долларов и Корея — 61,5 миллиона долларов.
В России супергеройский боевик с Томом Холландом тоже показал неплохой результат в 46 миллионов.
В итоге "Человек-паук: Нет пути домой" стал десятым кинопроектом когда-либо достигшим отметки в миллиард. В Deadline отмечают, что фильм попал в топ-10 самых кассовых без проката в Китае.
В фильме рассказывают, как Питер Паркер (Холланд) обращается за помощью к Доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч), чтобы исправить прошлое. Но в ходе заклинания что-то идет не так — нарушается пространственно-временной континуум. Мир погружается в хаос, а из прошлого в настоящее как раз приходят давние враги Человека-паука.
Кадр из фильма Человек-паук: Нет пути домой
11 января, 10:53Культура
Новый "Человек-паук" стал самым кассовым в истории проката Marvel в России
 
КультураMarvel ComicsНовости культурыКино и сериалыСШАКитайБенедикт КамбербэтчТом ХолландРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44Сенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИ
08:39В Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умерших
08:30При обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человека
08:26Москвичам рассказали о погоде во вторник
08:21Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки
08:09"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТР
08:05В Москве увеличили число операторов горячей линии "122"
07:53Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламента
07:47На Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под суд
07:43В Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человек
07:40Депутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикера
07:30На Чукотке собака вновь напала на ребенка
07:22"Ъ": Генпрокуратура предложила пересмотреть порядок отмены штрафов с камер
07:10Экс-генсек ОБСЕ не исключил провокаций в Донбассе со стороны Украины
07:08Синоптики рассказали, каким будет февраль в Москве
06:59СМИ назвали условие поездки Джонсона в Киев
06:54Глава АП Казахстана стал депутатом нижней палаты парламента
06:51Председатель нижней палаты парламента Казахстана подал в отставку
06:35"Посадят в чернобыльский реактор": британцы высмеяли визит Джонсона в Киев
06:33Житель Хабаровска переодевался в женскую одежду, чтобы грабить квартиры
Лента новостейМолния
Сенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИВ Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умершихПри обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человекаМосквичам рассказали о погоде во вторникВолонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТРВ Москве увеличили число операторов горячей линии "122"Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламентаНа Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под судВ Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человекДепутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикераНа Чукотке собака вновь напала на ребенка"Ъ": Генпрокуратура предложила пересмотреть порядок отмены штрафов с камерЭкс-генсек ОБСЕ не исключил провокаций в Донбассе со стороны УкраиныСиноптики рассказали, каким будет февраль в МосквеСМИ назвали условие поездки Джонсона в КиевГлава АП Казахстана стал депутатом нижней палаты парламентаПредседатель нижней палаты парламента Казахстана подал в отставку"Посадят в чернобыльский реактор": британцы высмеяли визит Джонсона в КиевЖитель Хабаровска переодевался в женскую одежду, чтобы грабить квартиры