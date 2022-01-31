https://ria.ru/20220131/film-1770263030.html

Кассовые сборы нового Человека-паука превысили миллиард в мировом прокате

Кассовые сборы нового Человека-паука превысили миллиард в мировом прокате - РИА Новости, 31.01.2022

Кассовые сборы нового Человека-паука превысили миллиард в мировом прокате

Недавний фильм киновселенной Marvel "Человек-паук: Нет пути домой" собрал в международном прокате более миллиарда долларов, сообщает Deadline. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T14:53

2022-01-31T14:53

2022-01-31T14:53

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том холланд

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Недавний фильм киновселенной Marvel "Человек-паук: Нет пути домой" собрал в международном прокате более миллиарда долларов, сообщает Deadline. По информации издания, без кассы в США лента Джона Уоттса принесла 1,003 миллиарда долларов. Общая сумма составила 1,74 миллиарда.Такого результата картина достигла благодаря прошедшему уикенду, который добавил в кассу блокбастера 21,1 миллиона долларов. Больше всего денег новому Человеку-пауку, помимо США, принесла Великобритания — в общей сложности 120,1 миллиона долларов. Следом идут Мексика — 74,4 миллиона долларов и Корея — 61,5 миллиона долларов. В России супергеройский боевик с Томом Холландом тоже показал неплохой результат в 46 миллионов. В итоге "Человек-паук: Нет пути домой" стал десятым кинопроектом когда-либо достигшим отметки в миллиард. В Deadline отмечают, что фильм попал в топ-10 самых кассовых без проката в Китае.В фильме рассказывают, как Питер Паркер (Холланд) обращается за помощью к Доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч), чтобы исправить прошлое. Но в ходе заклинания что-то идет не так — нарушается пространственно-временной континуум. Мир погружается в хаос, а из прошлого в настоящее как раз приходят давние враги Человека-паука.

https://ria.ru/20220111/prokat-1767285843.html

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marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, сша, китай, бенедикт камбербэтч, том холланд, россия