https://ria.ru/20220131/evropa-1770395812.html

Пентагон заявил, что может перебросить войска США в Европу по просьбе стран

Пентагон заявил, что может перебросить войска США в Европу по просьбе стран - РИА Новости, 31.01.2022

Пентагон заявил, что может перебросить войска США в Европу по просьбе стран

США могут отправить в Европу свои войска на основе двусторонних договоренностей с конкретными странами, а не только под эгидой НАТО, и "активно" прорабатывают... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T23:55

2022-01-31T23:55

2022-01-31T23:55

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восточная европа

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ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. США могут отправить в Европу свои войска на основе двусторонних договоренностей с конкретными странами, а не только под эгидой НАТО, и "активно" прорабатывают этот вопрос с рядом членов альянса, сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.Он разъяснил, что 8,5 тысячи военных, которые получили приказ готовиться к переброске, предназначены для действий в составе сил быстрого реагирования НАТО, но помимо них США могут задействовать в регионе другие силы."Мы ведем активные консультации с рядом наших союзников относительно американских сил, которые они могли бы... запросить. На сегодня нет окончательных решений, о которых я мог бы объявить", - сказал Кирби на брифинге для журналистов.В ответ на многочисленные вопросы он дал понять, что о войсках, предназначенных к размещению на двусторонней основе, говорил в минувшую пятницу президент США Джо Байден. Он сообщал тогда, что вскоре отдаст приказ о переброске небольшого числа американских военнослужащих в восточноевропейские страны НАТО."У меня нет конкретных заявлений относительно того, сколько их, откуда и в какую страну или какие страны они могут отправиться", - сказал Кирби.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В прошлую среду США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва изучает ответы США и НАТО.

https://ria.ru/20220131/obespokoennosti-1770367682.html

https://ria.ru/20220131/voennye-1770389777.html

сша

восточная европа

россия

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сша, джо байден, нато, сергей лавров, восточная европа, россия