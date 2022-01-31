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Пентагон заявил, что может перебросить войска США в Европу по просьбе стран
Пентагон заявил, что может перебросить войска США в Европу по просьбе стран - РИА Новости, 31.01.2022
Пентагон заявил, что может перебросить войска США в Европу по просьбе стран
США могут отправить в Европу свои войска на основе двусторонних договоренностей с конкретными странами, а не только под эгидой НАТО, и "активно" прорабатывают... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T23:55
2022-01-31T23:55
сша
джо байден
нато
сергей лавров
восточная европа
россия
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ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. США могут отправить в Европу свои войска на основе двусторонних договоренностей с конкретными странами, а не только под эгидой НАТО, и "активно" прорабатывают этот вопрос с рядом членов альянса, сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.Он разъяснил, что 8,5 тысячи военных, которые получили приказ готовиться к переброске, предназначены для действий в составе сил быстрого реагирования НАТО, но помимо них США могут задействовать в регионе другие силы."Мы ведем активные консультации с рядом наших союзников относительно американских сил, которые они могли бы... запросить. На сегодня нет окончательных решений, о которых я мог бы объявить", - сказал Кирби на брифинге для журналистов.В ответ на многочисленные вопросы он дал понять, что о войсках, предназначенных к размещению на двусторонней основе, говорил в минувшую пятницу президент США Джо Байден. Он сообщал тогда, что вскоре отдаст приказ о переброске небольшого числа американских военнослужащих в восточноевропейские страны НАТО."У меня нет конкретных заявлений относительно того, сколько их, откуда и в какую страну или какие страны они могут отправиться", - сказал Кирби.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В прошлую среду США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва изучает ответы США и НАТО.
https://ria.ru/20220131/obespokoennosti-1770367682.html
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сша
восточная европа
россия
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сша, джо байден, нато, сергей лавров, восточная европа, россия
23:55 31.01.2022
 
Пентагон заявил, что может перебросить войска США в Европу по просьбе стран

Пресс-секретарь Пентагона Кирби: США могут перебросить войска в Европу по просьбе стран

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон
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ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. США могут отправить в Европу свои войска на основе двусторонних договоренностей с конкретными странами, а не только под эгидой НАТО, и "активно" прорабатывают этот вопрос с рядом членов альянса, сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Он разъяснил, что 8,5 тысячи военных, которые получили приказ готовиться к переброске, предназначены для действий в составе сил быстрого реагирования НАТО, но помимо них США могут задействовать в регионе другие силы.
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"Мы ведем активные консультации с рядом наших союзников относительно американских сил, которые они могли бы... запросить. На сегодня нет окончательных решений, о которых я мог бы объявить", - сказал Кирби на брифинге для журналистов.
В ответ на многочисленные вопросы он дал понять, что о войсках, предназначенных к размещению на двусторонней основе, говорил в минувшую пятницу президент США Джо Байден. Он сообщал тогда, что вскоре отдаст приказ о переброске небольшого числа американских военнослужащих в восточноевропейские страны НАТО.
"У меня нет конкретных заявлений относительно того, сколько их, откуда и в какую страну или какие страны они могут отправиться", - сказал Кирби.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В прошлую среду США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва изучает ответы США и НАТО.
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СШАДжо БайденНАТОСергей ЛавровВосточная ЕвропаРоссия
 
 
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