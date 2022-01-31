Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220131/elita-1770388224.html
Белый дом подтвердил, что разработал санкции против российской элиты
Белый дом подтвердил, что разработал санкции против российской элиты - РИА Новости, 31.01.2022
Белый дом подтвердил, что разработал санкции против российской элиты
США подготовили санкции против российских элит и их семей на случай вторжения на Украину, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T21:44
2022-01-31T23:48
в мире
сша
санкции
россия
киев
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148653/32/1486533294_0:0:5640:3174_1920x0_80_0_0_8e1f24e5d9a92906c476760b7df2f155.jpg
ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. США подготовили санкции против российских элит и их семей на случай вторжения на Украину, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Она не назвала фамилий, но местные СМИ ранее сообщали, что речь идет о чиновниках и крупных бизнесменах."Могу подтвердить, что мы разработали конкретные санкционные пакеты против российских элит и членов их семей на случай, если Россия вновь вторгнется на Украину... Лица, которых мы определили, входят во внутренний круг Кремля или приближены к нему и играют роль в принятии правительственных решений или, как минимум, причастны к дестабилизирующему поведению Кремля", - сказала Псаки на брифинге для журналистов.Псаки добавила, что работа велась в координации с союзниками и партнерами США.В воскресенье глава МИД Великобритании Лиз Трасс не исключила того, что собственность "российских олигархов" в Лондоне может быть конфискована в рамках ужесточения санкционного режима против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.Поименные списки присутствуют в различных законопроектах, которые прорабатывает конгресс США. Сам президент США Джо Байден ранее не исключил, что под санкциями может оказаться его российский коллега Владимир Путин.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В прошлую среду США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ заявлял, что Москва изучает ответы США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, он примет решение о дальнейших шагах.
https://ria.ru/20220131/posledstviya-1770387041.html
https://ria.ru/20220131/obespokoennosti-1770367682.html
сша
россия
киев
восточная европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148653/32/1486533294_541:0:5640:3824_1920x0_80_0_0_e8c2f8eebc0a1ea95f6d0dc0e0144a87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, санкции, россия, киев, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, дженнифер псаки, восточная европа
21:44 31.01.2022 (обновлено: 23:48 31.01.2022)
 
Белый дом подтвердил, что разработал санкции против российской элиты

Представитель Белого дома Псаки: США подготовили санкции против политической элиты России

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. США подготовили санкции против российских элит и их семей на случай вторжения на Украину, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она не назвала фамилий, но местные СМИ ранее сообщали, что речь идет о чиновниках и крупных бизнесменах.
"Могу подтвердить, что мы разработали конкретные санкционные пакеты против российских элит и членов их семей на случай, если Россия вновь вторгнется на Украину... Лица, которых мы определили, входят во внутренний круг Кремля или приближены к нему и играют роль в принятии правительственных решений или, как минимум, причастны к дестабилизирующему поведению Кремля", - сказала Псаки на брифинге для журналистов.
Псаки добавила, что работа велась в координации с союзниками и партнерами США.
В воскресенье глава МИД Великобритании Лиз Трасс не исключила того, что собственность "российских олигархов" в Лондоне может быть конфискована в рамках ужесточения санкционного режима против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Кремль - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 21:31
Раскрыты последствия от жестких санкций США против России
Поименные списки присутствуют в различных законопроектах, которые прорабатывает конгресс США. Сам президент США Джо Байден ранее не исключил, что под санкциями может оказаться его российский коллега Владимир Путин.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В прошлую среду США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ заявлял, что Москва изучает ответы США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, он примет решение о дальнейших шагах.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 19:01
Запад открыт к обсуждению с Россией ее обеспокоенностей, заявил Байден
 
В миреСШАСанкцииРоссияКиевВладимир ПутинДмитрий ПесковДжо БайденНАТОДженнифер ПсакиВосточная Европа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44Сенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИ
08:39В Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умерших
08:30При обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человека
08:26Москвичам рассказали о погоде во вторник
08:21Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки
08:09"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТР
08:05В Москве увеличили число операторов горячей линии "122"
07:53Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламента
07:47На Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под суд
07:43В Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человек
07:40Депутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикера
07:30На Чукотке собака вновь напала на ребенка
07:22"Ъ": Генпрокуратура предложила пересмотреть порядок отмены штрафов с камер
07:10Экс-генсек ОБСЕ не исключил провокаций в Донбассе со стороны Украины
07:08Синоптики рассказали, каким будет февраль в Москве
06:59СМИ назвали условие поездки Джонсона в Киев
06:54Глава АП Казахстана стал депутатом нижней палаты парламента
06:51Председатель нижней палаты парламента Казахстана подал в отставку
06:35"Посадят в чернобыльский реактор": британцы высмеяли визит Джонсона в Киев
06:33Житель Хабаровска переодевался в женскую одежду, чтобы грабить квартиры
Лента новостейМолния
Сенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИВ Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умершихПри обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человекаМосквичам рассказали о погоде во вторникВолонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТРВ Москве увеличили число операторов горячей линии "122"Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламентаНа Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под судВ Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человекДепутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикераНа Чукотке собака вновь напала на ребенка"Ъ": Генпрокуратура предложила пересмотреть порядок отмены штрафов с камерЭкс-генсек ОБСЕ не исключил провокаций в Донбассе со стороны УкраиныСиноптики рассказали, каким будет февраль в МосквеСМИ назвали условие поездки Джонсона в КиевГлава АП Казахстана стал депутатом нижней палаты парламентаПредседатель нижней палаты парламента Казахстана подал в отставку"Посадят в чернобыльский реактор": британцы высмеяли визит Джонсона в КиевЖитель Хабаровска переодевался в женскую одежду, чтобы грабить квартиры