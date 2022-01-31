21:44 31.01.2022 (обновлено: 23:48 31.01.2022)
Белый дом подтвердил, что разработал санкции против российской элиты
Представитель Белого дома Псаки: США подготовили санкции против политической элиты России
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. США подготовили санкции против российских элит и их семей на случай вторжения на Украину, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она не назвала фамилий, но местные СМИ ранее сообщали, что речь идет о чиновниках и крупных бизнесменах.
"Могу подтвердить, что мы разработали конкретные санкционные пакеты против российских элит и членов их семей на случай, если Россия вновь вторгнется на Украину... Лица, которых мы определили, входят во внутренний круг Кремля или приближены к нему и играют роль в принятии правительственных решений или, как минимум, причастны к дестабилизирующему поведению Кремля", - сказала Псаки на брифинге для журналистов.
Псаки добавила, что работа велась в координации с союзниками и партнерами США.
Поименные списки присутствуют в различных законопроектах, которые прорабатывает конгресс США. Сам президент США Джо Байден ранее не исключил, что под санкциями может оказаться его российский коллега Владимир Путин.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В прошлую среду США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ заявлял, что Москва изучает ответы США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, он примет решение о дальнейших шагах.