https://ria.ru/20220131/elektronika-1770239816.html

Ритейлеры спрогнозировали цены на электронику на ближайшее время

Ритейлеры спрогнозировали цены на электронику на ближайшее время - РИА Новости, 31.01.2022

Ритейлеры спрогнозировали цены на электронику на ближайшее время

Российские ритейлеры техники и электроники спрогнозировали цены на свои товары на ближайшее время, в том числе возможное изменение стоимости в связи с высокой... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T03:54

2022-01-31T03:54

2022-01-31T03:54

экономика

россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские ритейлеры техники и электроники спрогнозировали цены на свои товары на ближайшее время, в том числе возможное изменение стоимости в связи с высокой волатильностью рубля, сообщили РИА Новости в компаниях.Российский рубль в последнее время показывает высокую волатильность на фоне напряженной геополитической обстановки вокруг Украины: так, в среду курс доллара на Мосбирже превысил 80 рублей впервые с ноября 2020 года, а стоимость евро достигла 90 рублей, что стало рекордом с лета 2021 года. При этом в четверг движение курса рубля изменилось в сторону укрепления, а в пятницу днем доллар торговался у уровня 77,97 рубля, евро - у отметки 86,8 рубля.В пресс-службе "Билайн" отметили, что в январе влияние на цены электронных устройств в рознице оказывали два разнонаправленных фактора: окончание новогодних акций, скидок и спецпредложений, а также желание продавцов сбыть излишки товара. Эти факторы могли привести к изменению уровня цен, и эта тенденция может продолжиться уже под влиянием колебаний курса национальной валюты. "В первую очередь это коснется цен на смартфоны", - добавили в компании."Как ритейлер мы заинтересованы в том, чтобы покупатели имели возможность приобрести то, что нужно, был спрос, поэтому реализуем целый комплекс мер для сохранения привлекательных розничных цен, не перекладывая рост издержек", - сообщили в пресс-службе группы "М.Видео-Эльдорадо" о своих действиях в условиях высокой волатильности курса валюты.Среди принимаемых ритейлером мер в пресс-службе назвали регулярные промоакции, специальные предложения и персональные скидки. "Кроме того, мы стараемся обеспечить наличие товаров в разных ценовых категориях и расширяем ассортимент собственных торговых марок техники", - рассказали в компании.При этом в компании МТС отметили, что кратковременная волатильность валюты почти не отражается на конечной стоимости устройств, так как они закупаются большими партиями на несколько месяцев вперед.

https://ria.ru/20220118/protsessory-1768317645.html

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экономика, россия