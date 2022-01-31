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Ритейлеры спрогнозировали цены на электронику на ближайшее время
Ритейлеры спрогнозировали цены на электронику на ближайшее время - РИА Новости, 31.01.2022
Ритейлеры спрогнозировали цены на электронику на ближайшее время
Российские ритейлеры техники и электроники спрогнозировали цены на свои товары на ближайшее время, в том числе возможное изменение стоимости в связи с высокой... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T03:54
2022-01-31T03:54
экономика
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские ритейлеры техники и электроники спрогнозировали цены на свои товары на ближайшее время, в том числе возможное изменение стоимости в связи с высокой волатильностью рубля, сообщили РИА Новости в компаниях.Российский рубль в последнее время показывает высокую волатильность на фоне напряженной геополитической обстановки вокруг Украины: так, в среду курс доллара на Мосбирже превысил 80 рублей впервые с ноября 2020 года, а стоимость евро достигла 90 рублей, что стало рекордом с лета 2021 года. При этом в четверг движение курса рубля изменилось в сторону укрепления, а в пятницу днем доллар торговался у уровня 77,97 рубля, евро - у отметки 86,8 рубля.В пресс-службе "Билайн" отметили, что в январе влияние на цены электронных устройств в рознице оказывали два разнонаправленных фактора: окончание новогодних акций, скидок и спецпредложений, а также желание продавцов сбыть излишки товара. Эти факторы могли привести к изменению уровня цен, и эта тенденция может продолжиться уже под влиянием колебаний курса национальной валюты. "В первую очередь это коснется цен на смартфоны", - добавили в компании."Как ритейлер мы заинтересованы в том, чтобы покупатели имели возможность приобрести то, что нужно, был спрос, поэтому реализуем целый комплекс мер для сохранения привлекательных розничных цен, не перекладывая рост издержек", - сообщили в пресс-службе группы "М.Видео-Эльдорадо" о своих действиях в условиях высокой волатильности курса валюты.Среди принимаемых ритейлером мер в пресс-службе назвали регулярные промоакции, специальные предложения и персональные скидки. "Кроме того, мы стараемся обеспечить наличие товаров в разных ценовых категориях и расширяем ассортимент собственных торговых марок техники", - рассказали в компании.При этом в компании МТС отметили, что кратковременная волатильность валюты почти не отражается на конечной стоимости устройств, так как они закупаются большими партиями на несколько месяцев вперед.
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экономика, россия
03:54 31.01.2022
 
Ритейлеры спрогнозировали цены на электронику на ближайшее время

Аналитик "Связного" Догадин: внезапного повышения цен на электронику не произойдет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник магазина держит в руках смартфон
Сотрудник магазина держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудник магазина держит в руках смартфон
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские ритейлеры техники и электроники спрогнозировали цены на свои товары на ближайшее время, в том числе возможное изменение стоимости в связи с высокой волатильностью рубля, сообщили РИА Новости в компаниях.
Российский рубль в последнее время показывает высокую волатильность на фоне напряженной геополитической обстановки вокруг Украины: так, в среду курс доллара на Мосбирже превысил 80 рублей впервые с ноября 2020 года, а стоимость евро достигла 90 рублей, что стало рекордом с лета 2021 года. При этом в четверг движение курса рубля изменилось в сторону укрепления, а в пятницу днем доллар торговался у уровня 77,97 рубля, евро - у отметки 86,8 рубля.
"Колебания курса валют могут оказать влияние на цены, но это не произойдет внезапно. В подобных ситуациях повышение происходит постепенно в течение 2-3 месяцев", - рассказал вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин.
В пресс-службе "Билайн" отметили, что в январе влияние на цены электронных устройств в рознице оказывали два разнонаправленных фактора: окончание новогодних акций, скидок и спецпредложений, а также желание продавцов сбыть излишки товара. Эти факторы могли привести к изменению уровня цен, и эта тенденция может продолжиться уже под влиянием колебаний курса национальной валюты. "В первую очередь это коснется цен на смартфоны", - добавили в компании.
"Как ритейлер мы заинтересованы в том, чтобы покупатели имели возможность приобрести то, что нужно, был спрос, поэтому реализуем целый комплекс мер для сохранения привлекательных розничных цен, не перекладывая рост издержек", - сообщили в пресс-службе группы "М.Видео-Эльдорадо" о своих действиях в условиях высокой волатильности курса валюты.
Среди принимаемых ритейлером мер в пресс-службе назвали регулярные промоакции, специальные предложения и персональные скидки. "Кроме того, мы стараемся обеспечить наличие товаров в разных ценовых категориях и расширяем ассортимент собственных торговых марок техники", - рассказали в компании.
При этом в компании МТС отметили, что кратковременная волатильность валюты почти не отражается на конечной стоимости устройств, так как они закупаются большими партиями на несколько месяцев вперед.
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