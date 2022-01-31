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"Цены подскочат еще на треть": когда выгоднее покупать электронику
"Цены подскочат еще на треть": когда выгоднее покупать электронику - РИА Новости, 31.01.2022
"Цены подскочат еще на треть": когда выгоднее покупать электронику
Нехватка полупроводников, подорожавший литий, сбой поставок и, как часто бывает, жадность продавцов — все это тут же отразилось на ценах. Особенно в популярной... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T08:00
2022-01-31T07:59
экономика
технологии
сша
министерство торговли сша
цены
россия
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Нехватка полупроводников, подорожавший литий, сбой поставок и, как часто бывает, жадность продавцов — все это тут же отразилось на ценах. Особенно в популярной электронике. Сколько будут стоить смартфоны, ноутбуки и телевизоры в 2022 году — в материале РИА Новости.Черные дни гаджетовДвадцать процентов россиян меняют смартфон раз в пятилетку, выяснил Hi-Tech Mail.ru. Более трети — дважды. Обновляя гаджет, четверть опрошенных планирует уложиться в десять тысяч рублей. Треть — до 20. Еще меньше готовы потратить около 30.Самые дорогие устройства покупают в Москве, на юге страны и Дальнем Востоке. Но с каждым годом расходы все больше.Например, в 2021-м смартфоны подорожали в среднем на 34 процента. Прежде всего бюджетные девайсы. Но и флагманские модели, в том числе айфоны. Раньше старые гаджеты Apple дешевели, когда выходили новые. Пандемия внесла коррективы. Теперь продавцы упрямо держат цены.Дело в том, что издержки на логистику выросли в разы — из-за длительных простоев транспорта, задержек на таможнях и складах.В результате ноутбуки в рознице прибавили за год в среднем 15 процентов. Huawei MateBook c 15-дюймовым дисплеем только с августа по ноябрь — десять, до 51 тысячи рублей, отмечает "Яндекс.Маркет". Asus TUF Gaming F15 — 11 с половиной, почти до 90 тысяч.Подорожал литий, необходимый для производства аккумуляторов электромобилей, планшетов, лэптопов и прочих гаджетов. Например, в батарее смартфона содержится около грамма этого металла.Ситуация не изменится и в этом году, предупреждают аналитики.С комплектующими тоже проблема. Полупроводников по-прежнему не хватает. Резко увеличившийся спрос на электронику породил дефицит: потребители закупали впрок. И поставщики не поспевают за заказами.Увеличились производственные расходы, и это касается не только гаджетов. Себестоимость телевизоров повысилась на 25 процентов из-за нехватки комплектующих и трудностей с логистикой.Сказались и мировые цены на энергоресурсы. Прежде всего на природный газ, который бил рекорды весь прошлый год. Закрылись или сократили выпуск многие китайские предприятия, обеспечивающие львиную долю потребностей рынка гаджетов.Не стоит также забывать девальвацию рубля. "Поскольку подавляющее большинство электроники или комплектующих импортные, курс национальной валюты оказывает существенное влияние на потребительские цены", — отмечает Мария Долгова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова.От уловок продавцов до санкцийПытаясь сохранить спрос, производители упрощают комплектацию. Продают смартфоны без зарядных устройств, наушников и проводов. Сами компании объясняют это заботой об экологии — якобы они так уменьшают объем сырья, необходимый для изготовления одного телефона.Еще одна уловка — снизить качество новинок: чуть похуже камера, слабее аккумулятор, меньше память.К тому же, если предыдущие модели можно было купить на распродаже, сейчас за гаджетами придется побегать. Торговые сети анонсируют скидки до 50-70 процентов, но не спешат их применять к электронике. Как правило, дисконт на товары этой категории варьируется от трех до 15 процентов. Реже бывает 25. Лишь по отдельным позициям (последний экземпляр, непопулярный бренд) — 30–35. На телевизоры чуть больше — до 40. В любом случае максимальные скидки — на бюджетные модели.На бытовую технику предложения могут быть более привлекательными. Но в целом у продавцов тот же подход.Некоторое удешевление ожидается сейчас, когда спал ажиотажный предновогодний спрос. В первую очередь на рынке телевизоров, где обострилась конкуренция. Но ненамного и ненадолго."Проблемы в производственно-логистических цепочках сохранятся. В 2022-м рынок электроники от дефицита не избавится", — прогнозирует Антон Быков, старший аналитик компании Esperio.Проинфляционные факторы, из-за которых увеличилась себестоимость в прошлом году, ослабеют, продолжает он. Речь, в частности, о подорожании сырья, топлива и электроэнергии.Однако это мало на что повлияет. "Гаджеты в 2022-м подорожают еще на 20-30 процентов. В том числе из-за укрепления доллара. А полупроводников будет по-прежнему не хватать", — считает Даниил Шеповалов, IT-эксперт, специалист в области технического анализа.Смартфоны прибавят 16–18 процентов, ноутбуки и компьютерная техника — 15.Геополитическая напряженность тоже не в пользу потребителей. Рубль слабеет, рынок нервничает из-за угрозы запрета на ввоз электроники с американскими комплектующими. В Вашингтоне предложили лишить Россию смартфонов, автомобильных запчастей.В 2019 году в черный список Министерства торговли США внесли китайскую Huawei. На гаджетах перестала обновляться операционная система Android, блокировались загрузки приложений Google.При таком развитии событий образуется серый рынок. И все подорожает еще больше.Но пока этот сценарий маловероятен. Запретить импорт тех же айфонов проблематично, ведь собирают их не в США, а в Китае.Достаточно вспомнить, что за океаном уже несколько лет планируют отключить Россию от системы SWIFT.В общем, остается ждать восстановления мировой экономики и насыщения рынка чипами. Наладят логистику — стабилизируются цены. Но произойдет это в лучшем случае в следующем году.
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экономика, технологии, сша, министерство торговли сша, цены, россия
08:00 31.01.2022
 

"Цены подскочат еще на треть": когда выгоднее покупать электронику

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПродавец за прилавком пробивает покупку смартфона
Продавец за прилавком пробивает покупку смартфона - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Нехватка полупроводников, подорожавший литий, сбой поставок и, как часто бывает, жадность продавцов — все это тут же отразилось на ценах. Особенно в популярной электронике. Сколько будут стоить смартфоны, ноутбуки и телевизоры в 2022 году — в материале РИА Новости.

Черные дни гаджетов

Двадцать процентов россиян меняют смартфон раз в пятилетку, выяснил Hi-Tech Mail.ru. Более трети — дважды. Обновляя гаджет, четверть опрошенных планирует уложиться в десять тысяч рублей. Треть — до 20. Еще меньше готовы потратить около 30.
Самые дорогие устройства покупают в Москве, на юге страны и Дальнем Востоке. Но с каждым годом расходы все больше.
Например, в 2021-м смартфоны подорожали в среднем на 34 процента. Прежде всего бюджетные девайсы. Но и флагманские модели, в том числе айфоны. Раньше старые гаджеты Apple дешевели, когда выходили новые. Пандемия внесла коррективы. Теперь продавцы упрямо держат цены.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПродажа бытовой техники в магазинах Москвы
Продажа бытовой техники в магазинах Москвы - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Продажа бытовой техники в магазинах Москвы
Дело в том, что издержки на логистику выросли в разы — из-за длительных простоев транспорта, задержек на таможнях и складах.
В результате ноутбуки в рознице прибавили за год в среднем 15 процентов. Huawei MateBook c 15-дюймовым дисплеем только с августа по ноябрь — десять, до 51 тысячи рублей, отмечает "Яндекс.Маркет". Asus TUF Gaming F15 — 11 с половиной, почти до 90 тысяч.
Подорожал литий, необходимый для производства аккумуляторов электромобилей, планшетов, лэптопов и прочих гаджетов. Например, в батарее смартфона содержится около грамма этого металла.
Ситуация не изменится и в этом году, предупреждают аналитики.
С комплектующими тоже проблема. Полупроводников по-прежнему не хватает. Резко увеличившийся спрос на электронику породил дефицит: потребители закупали впрок. И поставщики не поспевают за заказами.
Увеличились производственные расходы, и это касается не только гаджетов. Себестоимость телевизоров повысилась на 25 процентов из-за нехватки комплектующих и трудностей с логистикой.
Сказались и мировые цены на энергоресурсы. Прежде всего на природный газ, который бил рекорды весь прошлый год. Закрылись или сократили выпуск многие китайские предприятия, обеспечивающие львиную долю потребностей рынка гаджетов.
Не стоит также забывать девальвацию рубля. "Поскольку подавляющее большинство электроники или комплектующих импортные, курс национальной валюты оказывает существенное влияние на потребительские цены", — отмечает Мария Долгова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова.

От уловок продавцов до санкций

Пытаясь сохранить спрос, производители упрощают комплектацию. Продают смартфоны без зарядных устройств, наушников и проводов. Сами компании объясняют это заботой об экологии — якобы они так уменьшают объем сырья, необходимый для изготовления одного телефона.
Еще одна уловка — снизить качество новинок: чуть похуже камера, слабее аккумулятор, меньше память.
К тому же, если предыдущие модели можно было купить на распродаже, сейчас за гаджетами придется побегать. Торговые сети анонсируют скидки до 50-70 процентов, но не спешат их применять к электронике. Как правило, дисконт на товары этой категории варьируется от трех до 15 процентов. Реже бывает 25. Лишь по отдельным позициям (последний экземпляр, непопулярный бренд) — 30–35. На телевизоры чуть больше — до 40. В любом случае максимальные скидки — на бюджетные модели.
На бытовую технику предложения могут быть более привлекательными. Но в целом у продавцов тот же подход.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПродажа бытовой техники в магазинах Москвы
Продажа бытовой техники в магазинах Москвы - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Продажа бытовой техники в магазинах Москвы
Некоторое удешевление ожидается сейчас, когда спал ажиотажный предновогодний спрос. В первую очередь на рынке телевизоров, где обострилась конкуренция. Но ненамного и ненадолго.
"Проблемы в производственно-логистических цепочках сохранятся. В 2022-м рынок электроники от дефицита не избавится", — прогнозирует Антон Быков, старший аналитик компании Esperio.
Проинфляционные факторы, из-за которых увеличилась себестоимость в прошлом году, ослабеют, продолжает он. Речь, в частности, о подорожании сырья, топлива и электроэнергии.
Однако это мало на что повлияет. "Гаджеты в 2022-м подорожают еще на 20-30 процентов. В том числе из-за укрепления доллара. А полупроводников будет по-прежнему не хватать", — считает Даниил Шеповалов, IT-эксперт, специалист в области технического анализа.
Смартфоны прибавят 16–18 процентов, ноутбуки и компьютерная техника — 15.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПродажа бытовой техники в магазинах Москвы
Продажа бытовой техники в магазинах Москвы - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Продажа бытовой техники в магазинах Москвы
Геополитическая напряженность тоже не в пользу потребителей. Рубль слабеет, рынок нервничает из-за угрозы запрета на ввоз электроники с американскими комплектующими. В Вашингтоне предложили лишить Россию смартфонов, автомобильных запчастей.
В 2019 году в черный список Министерства торговли США внесли китайскую Huawei. На гаджетах перестала обновляться операционная система Android, блокировались загрузки приложений Google.
При таком развитии событий образуется серый рынок. И все подорожает еще больше.
Но пока этот сценарий маловероятен. Запретить импорт тех же айфонов проблематично, ведь собирают их не в США, а в Китае.
Достаточно вспомнить, что за океаном уже несколько лет планируют отключить Россию от системы SWIFT.
В общем, остается ждать восстановления мировой экономики и насыщения рынка чипами. Наладят логистику — стабилизируются цены. Но произойдет это в лучшем случае в следующем году.
Покупательница выбирает курицу в мясном отделе магазина в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 08:00
Один из любимых в России продуктов подорожает
 
ЭкономикаТехнологииСШАМинистерство торговли СШАЦеныРоссия
 
 
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