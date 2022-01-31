https://ria.ru/20220131/elbrus-1770257638.html

МВД недовольно работой процессоров "Эльбрус", сообщили СМИ

МВД недовольно работой процессоров "Эльбрус", сообщили СМИ - РИА Новости, 31.01.2022

МВД недовольно работой процессоров "Эльбрус", сообщили СМИ

Министерство внутренних дел осталось недовольно работой серверов на отечественных процессорах, сообщает газета "Коммерсант". РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T09:54

2022-01-31T09:54

2022-01-31T10:31

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

виталий шулика

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Министерство внутренних дел осталось недовольно работой серверов на отечественных процессорах, сообщает газета "Коммерсант"."Руководство МВД недовольно работой серверов на российских процессорах "Эльбрус" компании МЦСТ. Проблемы при их эксплуатации тормозят цифровизацию ведомства", — пишет издание со ссылкой на МВД.По данным "Ъ", в письме замминистра Виталия Шулики говорится, что серверы на процессоре "Эльбрус 8С" производства МЦСТ не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации, "что не позволяет обеспечить достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов".О недовольстве крупнейших пользователей вычислительными мощностями отечественной техники стало известно еще в декабре прошлого года. МЦСТ — разработчик — знает о проблемах и обещает решить их в следующих релизах.В то же время поставщики серверов настаивают на необходимости перехода на отечественные процессоры.Гендиректор подрядчика МВД — компании "Норси-Транс" Сергей Овчинников отметил, что претензии со стороны потребителей есть, но дело "не стоит на месте". Глава направления перспективных исследований ГК Astra Linux Роман Мылицын признает, что проблема совместимости отечественных процессоров с российским софтом существует и для закрытия потребностей заказчиков нужно время.

https://ria.ru/20211209/elbrus-1762929429.html

https://ria.ru/20220128/politsiya-1769903657.html

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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), виталий шулика