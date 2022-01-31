https://ria.ru/20220131/ekstremizm-1770284780.html
"Авторитету" в Подмосковье предъявили обвинение в пропаганде АУЕ*
"Авторитету" в Подмосковье предъявили обвинение в пропаганде АУЕ* - РИА Новости, 31.01.2022
"Авторитету" в Подмосковье предъявили обвинение в пропаганде АУЕ*
"Авторитету" в Подмосковье предъявили обвинение в пропаганде запрещенного международного общественного движения АУЕ*, прошли обыски в СИЗО, сообщила журналистам РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T12:30
2022-01-31T12:30
2022-01-31T12:30
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. "Авторитету" в Подмосковье предъявили обвинение в пропаганде запрещенного международного общественного движения АУЕ*, прошли обыски в СИЗО, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий."Предъявлено обвинение 35-летнему ранее судимому местному жителю. Он обвиняется в совершении преступления экстремистской направленности (часть 2 статьи 282.2 УК РФ)", - сказала Врадий.По данным следствия, обвиняемый является участником запрещенного международного общественного движения АУЕ* и "имеет определенный статус в криминальной среде", следит за соблюдением определенного жизненного уклада в местах отбывания наказания.По делу проведены обыски в нескольких камерах СИЗО, в том числе в той, где содержится обвиняемый. Изъяты записки, документы, пропагандирующие правила жизни сторонников АУЕ*, допрошены более 20 свидетелей, проведены очные ставки. Кроме того, получено заключение психолого-лингвистической судебной экспертизы.Сейчас в производстве следователя на завершающей стадии находится уголовное дело против еще одного человека, который ранее содержался в данном СИЗО и также, по данным ГСУСК, пропагандировал АУЕ*.Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство" (другие наименования "Арестантский уклад един", "Арестантское уркаганское единство, АУЕ, А.У.Е.)*, после чего в различных регионах России начали задерживать пропагандистов этого течения.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20211102/podrostki-1757177733.html
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия
"Авторитету" в Подмосковье предъявили обвинение в пропаганде АУЕ*
"Авторитету" в Подмосковье предъявили обвинение в пропаганде АУЕ*, прошли обыски в СИЗО
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. "Авторитету" в Подмосковье предъявили обвинение в пропаганде запрещенного международного общественного движения АУЕ*, прошли обыски в СИЗО, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.
"Предъявлено обвинение 35-летнему ранее судимому местному жителю. Он обвиняется в совершении преступления экстремистской направленности (часть 2 статьи 282.2 УК РФ)", - сказала Врадий
.
По данным следствия, обвиняемый является участником запрещенного международного общественного движения АУЕ* и "имеет определенный статус в криминальной среде", следит за соблюдением определенного жизненного уклада в местах отбывания наказания.
По делу проведены обыски в нескольких камерах СИЗО, в том числе в той, где содержится обвиняемый. Изъяты записки, документы, пропагандирующие правила жизни сторонников АУЕ*, допрошены более 20 свидетелей, проведены очные ставки. Кроме того, получено заключение психолого-лингвистической судебной экспертизы.
Сейчас в производстве следователя на завершающей стадии находится уголовное дело против еще одного человека, который ранее содержался в данном СИЗО и также, по данным ГСУСК, пропагандировал АУЕ*.
Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России
"международного общественного движения "Арестантское уголовное единство" (другие наименования "Арестантский уклад един", "Арестантское уркаганское единство, АУЕ, А.У.Е.)*, после чего в различных регионах России начали задерживать пропагандистов этого течения.
* Запрещенная в России экстремистская организация.