05:32 31.01.2022 (обновлено: 07:15 31.01.2022)
В Благовещенске умер пес Дружок, ставший символом преданности
В Благовещенске умер пес Дружок, ставший символом преданности во время паводка 2013 года
Памятник собаке по кличке Дружок в Благовещенске
БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 янв – РИА Новости. Пес по кличке Дружок, который во время крупномасштабного паводка 2013 года на Дальнем Востоке простоял по шею в воде на крыльце оставшегося без хозяев затопленного дома и был увековечен в бронзе как символ преданности, умер от старости, рассказала РИА Новости хозяйка собаки Елена Андреева.
"Дружок умер от старости, он прожил в нашей семье 17 лет", - рассказала она агентству.
Памятник Дружку в 2020 году вошёл в топ-100 необычных скульптур России, который составил сервис поездок и путешествий Туту.ру.
Во время аномального паводка 2013 года пес всю ночь простоял по шею в воде на крыльце затопленного водой дома в селе Владимировка и стал настоящим символом преданности. Его хозяева были эвакуированы, но собака вернулась к родному дому, а утром за псом на лодке приплыли его владельцы. Историю о подвиге собаки хозяйка пса рассказала в социальной сети, после чего пес сначала стал героем интернета, а потом хозяйку и собаку пригласили для участия в программе федерального телеканала.
В июле 2015 года на набережной реки Амур в Благовещенске был установлен бронзовый памятник Дружку. Собака как будто наблюдает за уровнем воды, положив передние лапы на парапет. Над созданием скульптуры по фотографии около трех месяцев работал Николай Карнабеда. На табличке, которая установлена на памятнике, указано: "Собака по кличке Дружок, ставшая во время наводнения 2013 года в Амурской области символом мужества, преданности, любви к дому и родине".
В конце лета 2013 года на Дальний Восток обрушился мощный паводок, который привел к самому масштабному наводнению за последние 115 лет. Оно охватило пять регионов, больше других пострадали Амурская область, первой принявшая удар стихии, Еврейская автономная область и Хабаровский край. Всего с начала паводка было подтоплено 37 муниципальных районов, 235 населенных пунктов и более 13 тысяч жилых домов. Общая площадь затопленных территорий составила более восьми миллионов квадратных километров.
Общий ущерб от паводка на Дальнем Востоке, причиной которого, по данным Росгидромета, стали интенсивные ливни, охватившие весь бассейн реки Амур и продолжавшиеся около двух месяцев, составил 527 миллиардов рублей, пострадавшими были признаны 190 тысяч человек, 2480 домов были признаны непригодными для проживания, ещё почти 6 тысяч – нуждающимися в капитальном ремонте.
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