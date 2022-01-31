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После драки в Бирюлево более 60 мигрантов оказались в полиции
После драки в Бирюлево более 60 мигрантов оказались в полиции - РИА Новости, 31.01.2022
После драки в Бирюлево более 60 мигрантов оказались в полиции
После драки со стрельбой в московском западном Бирюлеве в полицию доставили 66 человек, в основном мигрантов, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщил... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T14:28
2022-01-31T15:05
происшествия
москва
россия
бирюлево западное
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. После драки со стрельбой в московском западном Бирюлеве в полицию доставили 66 человек, в основном мигрантов, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, драка случилась еще на выходных: тогда конфликт, в котором участвовали 15 человек, закончился не только кулачным боем, но и стрельбой из травматического пистолета. В больницу при этом после происшествия никто не обращался."Всего по следам драки в разные отделы полиции доставили 66 человек. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (213 УК РФ)", - сказал собеседник агентства."Всего по следам драки в разные отделы полиции доставили 66 человек. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (213 УК РФ)", - сказал собеседник агентства.Информацию о драке подтвердили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД. "В субботу 29 января около 20.00 часов в ОМВД России по району Бирюлево Западное города Москвы поступило сообщение о конфликте между гражданами по адресу: Востряковский проезд, д. 1", - отмечается в сообщении.Прибывшие на место полицейские пресекли конфликт, начавшийся, по информации пресс-службы, на бытовой почве - после него в территориальный отдел полиции доставили участников происшествия. Количество доставленных в полицию не уточняется. Также в пресс-службе подтвердили возбуждение уголовного дела о хулиганстве.Участникам массовой драки в московском районе Бирюлево, которые станут фигурантами уголовного дела о хулиганстве, будет грозить до семи лет лишения свободы, следует из соответствующей статьи Уголовного кодекса РФ.Вторая часть отличается от первой тем, что в ней речь идет о применении в ходе противоправного деяния оружия, либо совершение его группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, либо организованной группой, либо связанное с сопротивлением представителю власти.При этом более мягкие санкции статьи предусматривают штраф до миллиона рублей или принудительные работы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20201215/prigovor-1589360894.html
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происшествия, москва, россия, бирюлево западное
14:28 31.01.2022 (обновлено: 15:05 31.01.2022)
 
После драки в Бирюлево более 60 мигрантов оказались в полиции

После драки со стрельбой в Бирюлево в полицию доставили 66 человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. После драки со стрельбой в московском западном Бирюлеве в полицию доставили 66 человек, в основном мигрантов, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, драка случилась еще на выходных: тогда конфликт, в котором участвовали 15 человек, закончился не только кулачным боем, но и стрельбой из травматического пистолета. В больницу при этом после происшествия никто не обращался.
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"Всего по следам драки в разные отделы полиции доставили 66 человек. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (213 УК РФ)", - сказал собеседник агентства.
"Всего по следам драки в разные отделы полиции доставили 66 человек. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (213 УК РФ)", - сказал собеседник агентства.
Информацию о драке подтвердили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД. "В субботу 29 января около 20.00 часов в ОМВД России по району Бирюлево Западное города Москвы поступило сообщение о конфликте между гражданами по адресу: Востряковский проезд, д. 1", - отмечается в сообщении.
Прибывшие на место полицейские пресекли конфликт, начавшийся, по информации пресс-службы, на бытовой почве - после него в территориальный отдел полиции доставили участников происшествия. Количество доставленных в полицию не уточняется. Также в пресс-службе подтвердили возбуждение уголовного дела о хулиганстве.
"Ряд граждан были привлечены к административной ответственности", - также говорится в сообщении пресс-службы. После ЧП три человека были оставлены в отделе полиции.
Участникам массовой драки в московском районе Бирюлево, которые станут фигурантами уголовного дела о хулиганстве, будет грозить до семи лет лишения свободы, следует из соответствующей статьи Уголовного кодекса РФ.
"Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу ... совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц ... наказывается ... лишением свободы на срок до семи лет", - говорится в статье.
Вторая часть отличается от первой тем, что в ней речь идет о применении в ходе противоправного деяния оружия, либо совершение его группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, либо организованной группой, либо связанное с сопротивлением представителю власти.
При этом более мягкие санкции статьи предусматривают штраф до миллиона рублей или принудительные работы на срок до пяти лет.
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