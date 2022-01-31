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В Раде осудили поручение Путина о соцвыплатах для Донбасса
В Раде осудили поручение Путина о соцвыплатах для Донбасса - РИА Новости, 31.01.2022
В Раде осудили поручение Путина о соцвыплатах для Донбасса
Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук считает нарушением суверенитета и территориальной целостности страны поручение президента РФ рассмотреть вопрос... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T14:50
2022-01-31T14:50
в мире
украина
владимир путин
ситуация в днр и лнр
руслан стефанчук
россия
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КИЕВ, 31 янв - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук считает нарушением суверенитета и территориальной целостности страны поручение президента РФ рассмотреть вопрос предоставления российским гражданам из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик возможности подачи заявлений на социальные выплаты и льготы через госуслуги.Президент России Владимир Путин в субботу поручил рассмотреть вопрос предоставления гражданам РФ из самопровозглашенных ДНР и ЛНР возможности подачи заявлений на социальные выплаты и льготы через госуслуги."Любой гражданин Украины, где бы он не находился, должен получать максимальную материальную защиту от государства Украина. Но, что касается любого влияния со стороны других стран, даже на временно оккупированных территориях, однозначно квалифицируется как раздача паспортов, как и аннексия Крыма, и временная оккупация Донбасса – это влияние на наш суверенитет и территориальную целостность", - заявил Стефанчук на брифинге в понедельник.В апреле 2019 года президент РФ подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220130/sotsvyplaty-1770191707.html
https://ria.ru/20220128/priznanie-1769935879.html
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в мире, украина, владимир путин, ситуация в днр и лнр, руслан стефанчук, россия
14:50 31.01.2022
 
В Раде осудили поручение Путина о соцвыплатах для Донбасса

Спикер Рады Стефанчук осудил поручение Путина о соцвыплатах для Донбасса

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуслан Стефанчук
Руслан Стефанчук - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Руслан Стефанчук
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КИЕВ, 31 янв - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук считает нарушением суверенитета и территориальной целостности страны поручение президента РФ рассмотреть вопрос предоставления российским гражданам из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик возможности подачи заявлений на социальные выплаты и льготы через госуслуги.
Президент России Владимир Путин в субботу поручил рассмотреть вопрос предоставления гражданам РФ из самопровозглашенных ДНР и ЛНР возможности подачи заявлений на социальные выплаты и льготы через госуслуги.
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
30 января, 14:14
МИД Украины прокомментировал поручение Путина о соцвыплатах для Донбасса
"Любой гражданин Украины, где бы он не находился, должен получать максимальную материальную защиту от государства Украина. Но, что касается любого влияния со стороны других стран, даже на временно оккупированных территориях, однозначно квалифицируется как раздача паспортов, как и аннексия Крыма, и временная оккупация Донбасса – это влияние на наш суверенитет и территориальную целостность", - заявил Стефанчук на брифинге в понедельник.
В апреле 2019 года президент РФ подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 11:25
Лавров ответил на вопрос о возможности признания ДНР и ЛНР
 
В миреУкраинаВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНРРуслан СтефанчукРоссия
 
 
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