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Жителей ЛНР призвали не поддаваться на возможные провокации Киева
Жителей ЛНР призвали не поддаваться на возможные провокации Киева - РИА Новости, 31.01.2022
Жителей ЛНР призвали не поддаваться на возможные провокации Киева
Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко призвал жителей республики не паниковать и не поддаваться на... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T11:54
2022-01-31T11:57
в мире
киев
вооруженные силы украины
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко призвал жителей республики не паниковать и не поддаваться на возможные провокации Киева.Ранее Народная милиция ЛНР заявила о подготовке украинскими и западными спецслужбами информационной кампании против республик Донбасса и РФ."В настоящее время в 24-й механизированной бригаде (ВС Украины – ред.) уже находятся представители телеканалов, в частности ICTV, "Украина" и "1+1" (украинские телеканалы – ред.), которые ведут активную подготовку указанных постановочных видеоматериалов", - сказал Лещенко журналистам.Он уточнил, что съемки проходят в Донбассе под контролем военнослужащих из 74 Центра информационно-психологических операций ВС Украины на полигоне в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Николаевка."Призываю всех граждан Луганской народной республики: не поддавайтесь на провокации и сохраняйте спокойствие", - заявил Лещенко.
https://ria.ru/20220131/ukraina-1770269754.html
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в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
11:54 31.01.2022 (обновлено: 11:57 31.01.2022)
 
Жителей ЛНР призвали не поддаваться на возможные провокации Киева

Жителей ЛНР призвали не паниковать и не поддаваться на возможные провокации Киева

© REUTERS / Alexander ErmochenkoБоец ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
Боец ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Боец ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко призвал жителей республики не паниковать и не поддаваться на возможные провокации Киева.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о подготовке украинскими и западными спецслужбами информационной кампании против республик Донбасса и РФ.
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"В настоящее время в 24-й механизированной бригаде (ВС Украины – ред.) уже находятся представители телеканалов, в частности ICTV, "Украина" и "1+1" (украинские телеканалы – ред.), которые ведут активную подготовку указанных постановочных видеоматериалов", - сказал Лещенко журналистам.
Он уточнил, что съемки проходят в Донбассе под контролем военнослужащих из 74 Центра информационно-психологических операций ВС Украины на полигоне в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Николаевка.
"Призываю всех граждан Луганской народной республики: не поддавайтесь на провокации и сохраняйте спокойствие", - заявил Лещенко.
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