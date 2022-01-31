https://ria.ru/20220131/donbass-1770276893.html
Жителей ЛНР призвали не поддаваться на возможные провокации Киева
Жителей ЛНР призвали не поддаваться на возможные провокации Киева - РИА Новости, 31.01.2022
Жителей ЛНР призвали не поддаваться на возможные провокации Киева
Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко призвал жителей республики не паниковать и не поддаваться на... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T11:54
2022-01-31T11:54
2022-01-31T11:57
в мире
киев
вооруженные силы украины
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769728537_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38018c1e014ea5536765378703a36187.jpg
ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко призвал жителей республики не паниковать и не поддаваться на возможные провокации Киева.Ранее Народная милиция ЛНР заявила о подготовке украинскими и западными спецслужбами информационной кампании против республик Донбасса и РФ."В настоящее время в 24-й механизированной бригаде (ВС Украины – ред.) уже находятся представители телеканалов, в частности ICTV, "Украина" и "1+1" (украинские телеканалы – ред.), которые ведут активную подготовку указанных постановочных видеоматериалов", - сказал Лещенко журналистам.Он уточнил, что съемки проходят в Донбассе под контролем военнослужащих из 74 Центра информационно-психологических операций ВС Украины на полигоне в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Николаевка."Призываю всех граждан Луганской народной республики: не поддавайтесь на провокации и сохраняйте спокойствие", - заявил Лещенко.
https://ria.ru/20220131/ukraina-1770269754.html
https://ria.ru/20220131/donbass-1770273770.html
киев
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769728537_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c07202c5cf19db4bf6503175c8253351.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
11:54 31.01.2022 (обновлено: 11:57 31.01.2022)
Жителей ЛНР призвали не поддаваться на возможные провокации Киева
Жителей ЛНР призвали не паниковать и не поддаваться на возможные провокации Киева