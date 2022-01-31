https://ria.ru/20220131/donbass-1770276893.html

Жителей ЛНР призвали не поддаваться на возможные провокации Киева

Жителей ЛНР призвали не поддаваться на возможные провокации Киева - РИА Новости, 31.01.2022

Жителей ЛНР призвали не поддаваться на возможные провокации Киева

Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко призвал жителей республики не паниковать и не поддаваться на... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T11:54

2022-01-31T11:54

2022-01-31T11:57

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 31 янв - РИА Новости. Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко призвал жителей республики не паниковать и не поддаваться на возможные провокации Киева.Ранее Народная милиция ЛНР заявила о подготовке украинскими и западными спецслужбами информационной кампании против республик Донбасса и РФ."В настоящее время в 24-й механизированной бригаде (ВС Украины – ред.) уже находятся представители телеканалов, в частности ICTV, "Украина" и "1+1" (украинские телеканалы – ред.), которые ведут активную подготовку указанных постановочных видеоматериалов", - сказал Лещенко журналистам.Он уточнил, что съемки проходят в Донбассе под контролем военнослужащих из 74 Центра информационно-психологических операций ВС Украины на полигоне в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Николаевка."Призываю всех граждан Луганской народной республики: не поддавайтесь на провокации и сохраняйте спокойствие", - заявил Лещенко.

https://ria.ru/20220131/ukraina-1770269754.html

https://ria.ru/20220131/donbass-1770273770.html

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в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия