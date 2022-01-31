Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220131/donbass-1770273770.html
Все фракции Госдумы выступили за поддержку ДНР и ЛНР, заявил Зюганов
Все фракции Госдумы выступили за поддержку ДНР и ЛНР, заявил Зюганов - РИА Новости, 31.01.2022
Все фракции Госдумы выступили за поддержку ДНР и ЛНР, заявил Зюганов
В Госдуме считают, что надо максимально поддержать самопровозглашенные ЛНР и ДНР, заявил РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T11:34
2022-01-31T14:22
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
политика
украина
геннадий зюганов
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769918411_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_9ec31e7c15ee36915dc19498492c050e.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Госдуме считают, что надо максимально поддержать самопровозглашенные ЛНР и ДНР, заявил РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов.На прошлой неделе депутаты от этой партии представили проект обращения к президенту с просьбой признать независимость донбасских республик, провести переговоры по созданию правовой основы межгосударственных отношений с ними, а также оказать им помощь. Как рассказал РИА Новости источник в нижней палате парламента, документ могут рассмотреть 14 февраля. На днях прошли межфракционные консультации.Он добавил, что пора принять это решение, и выразил надежду на то, что эпидемиологическая обстановка не помешает рассмотреть проект.Донецкий и луганский регионы в одностороннем порядке объявили об отделении от Украины после госпереворота в Киеве зимой 2014 года, с тех пор жертвами гражданского противостояния, по данным ООН, стали более 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждается на встречах контактных групп в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и проведение конституционной реформы.При этом сейчас Киев сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность нагнетают также Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов. Кроме американцев, в военном снабжении в общей сложности на миллиарды долларов участвуют Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.Россия призывает Запад перестать "накачивать" Украину оружием, так как это провоцирует киевское руководство на военные авантюры. В МИД не раз заявляли, что, распространяя фейки о российской агрессии, США и НАТО просто наращивают свои группировки у российских границ.
https://ria.ru/20220128/priznanie-1769935879.html
https://ria.ru/20220131/donbass-1770201702.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769918411_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_8fcd0e581adf785e0fe4ab7a747293d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, политика, украина, геннадий зюганов, госдума рф, россия
11:34 31.01.2022 (обновлено: 14:22 31.01.2022)
 
Все фракции Госдумы выступили за поддержку ДНР и ЛНР, заявил Зюганов

Лидер КПРФ Зюганов: консультации с фракциями ГД показали, что все за помощь ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в село Спартак на севере Донецка
Стела на въезде в село Спартак на севере Донецка - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Стела на въезде в село Спартак на севере Донецка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Госдуме считают, что надо максимально поддержать самопровозглашенные ЛНР и ДНР, заявил РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
На прошлой неделе депутаты от этой партии представили проект обращения к президенту с просьбой признать независимость донбасских республик, провести переговоры по созданию правовой основы межгосударственных отношений с ними, а также оказать им помощь.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 11:25
Лавров ответил на вопрос о возможности признания ДНР и ЛНР
Как рассказал РИА Новости источник в нижней палате парламента, документ могут рассмотреть 14 февраля.
На днях прошли межфракционные консультации.

"Была общая позиция, что надо максимально помочь защитить ДНР и ЛНР. Я давно выступал и говорил, что "хотите, чтобы прекратились эти бесконечные насилия и убийства, — давайте признаем волю граждан этих двух республик жить самостоятельной жизнью, защищать свой дом, свою работу, свой язык и свои возможности". Признаем, и будет все в порядке", — сказал Зюганов.

Он добавил, что пора принять это решение, и выразил надежду на то, что эпидемиологическая обстановка не помешает рассмотреть проект.
Американский инструктор обучает украинского военного работе с гранатометом M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), поставленным из США - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
Вчера, 08:00
Поставки оружия в Донбасс. Выходит ли Россия из Минских соглашений?
Донецкий и луганский регионы в одностороннем порядке объявили об отделении от Украины после госпереворота в Киеве зимой 2014 года, с тех пор жертвами гражданского противостояния, по данным ООН, стали более 13 тысяч человек.
Урегулирование обсуждается на встречах контактных групп в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и проведение конституционной реформы.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
Посмотреть
При этом сейчас Киев сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность нагнетают также Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов. Кроме американцев, в военном снабжении в общей сложности на миллиарды долларов участвуют Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
Россия призывает Запад перестать "накачивать" Украину оружием, так как это провоцирует киевское руководство на военные авантюры. В МИД не раз заявляли, что, распространяя фейки о российской агрессии, США и НАТО просто наращивают свои группировки у российских границ.
Сколько США тратят на сдерживание России
26 января, 16:39Инфографика
Сколько США тратят на сдерживание России
Инфографика
Посмотреть
 
Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРПолитикаУкраинаГеннадий ЗюгановГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:44Сенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИ
08:39В Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умерших
08:30При обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человека
08:26Москвичам рассказали о погоде во вторник
08:21Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки
08:09"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТР
08:05В Москве увеличили число операторов горячей линии "122"
07:53Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламента
07:47На Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под суд
07:43В Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человек
07:40Депутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикера
07:30На Чукотке собака вновь напала на ребенка
07:22"Ъ": Генпрокуратура предложила пересмотреть порядок отмены штрафов с камер
07:10Экс-генсек ОБСЕ не исключил провокаций в Донбассе со стороны Украины
07:08Синоптики рассказали, каким будет февраль в Москве
06:59СМИ назвали условие поездки Джонсона в Киев
06:54Глава АП Казахстана стал депутатом нижней палаты парламента
06:51Председатель нижней палаты парламента Казахстана подал в отставку
06:35"Посадят в чернобыльский реактор": британцы высмеяли визит Джонсона в Киев
06:33Житель Хабаровска переодевался в женскую одежду, чтобы грабить квартиры
Лента новостейМолния
Сенат США может на этой неделе согласовать санкции против России, пишут СМИВ Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умершихПри обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человекаМосквичам рассказали о погоде во вторникВолонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТРВ Москве увеличили число операторов горячей линии "122"Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламентаНа Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под судВ Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человекДепутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикераНа Чукотке собака вновь напала на ребенка"Ъ": Генпрокуратура предложила пересмотреть порядок отмены штрафов с камерЭкс-генсек ОБСЕ не исключил провокаций в Донбассе со стороны УкраиныСиноптики рассказали, каким будет февраль в МосквеСМИ назвали условие поездки Джонсона в КиевГлава АП Казахстана стал депутатом нижней палаты парламентаПредседатель нижней палаты парламента Казахстана подал в отставку"Посадят в чернобыльский реактор": британцы высмеяли визит Джонсона в КиевЖитель Хабаровска переодевался в женскую одежду, чтобы грабить квартиры