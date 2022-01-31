https://ria.ru/20220131/donbass-1770273770.html

Все фракции Госдумы выступили за поддержку ДНР и ЛНР, заявил Зюганов

Все фракции Госдумы выступили за поддержку ДНР и ЛНР, заявил Зюганов - РИА Новости, 31.01.2022

Все фракции Госдумы выступили за поддержку ДНР и ЛНР, заявил Зюганов

В Госдуме считают, что надо максимально поддержать самопровозглашенные ЛНР и ДНР, заявил РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T11:34

2022-01-31T11:34

2022-01-31T14:22

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

политика

украина

геннадий зюганов

госдума рф

россия

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Госдуме считают, что надо максимально поддержать самопровозглашенные ЛНР и ДНР, заявил РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов.На прошлой неделе депутаты от этой партии представили проект обращения к президенту с просьбой признать независимость донбасских республик, провести переговоры по созданию правовой основы межгосударственных отношений с ними, а также оказать им помощь. Как рассказал РИА Новости источник в нижней палате парламента, документ могут рассмотреть 14 февраля. На днях прошли межфракционные консультации.Он добавил, что пора принять это решение, и выразил надежду на то, что эпидемиологическая обстановка не помешает рассмотреть проект.Донецкий и луганский регионы в одностороннем порядке объявили об отделении от Украины после госпереворота в Киеве зимой 2014 года, с тех пор жертвами гражданского противостояния, по данным ООН, стали более 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждается на встречах контактных групп в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и проведение конституционной реформы.При этом сейчас Киев сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность нагнетают также Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов. Кроме американцев, в военном снабжении в общей сложности на миллиарды долларов участвуют Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.Россия призывает Запад перестать "накачивать" Украину оружием, так как это провоцирует киевское руководство на военные авантюры. В МИД не раз заявляли, что, распространяя фейки о российской агрессии, США и НАТО просто наращивают свои группировки у российских границ.

https://ria.ru/20220128/priznanie-1769935879.html

https://ria.ru/20220131/donbass-1770201702.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, политика, украина, геннадий зюганов, госдума рф, россия