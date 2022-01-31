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Послабления для должников с февраля
Юрист рассказала о новых послаблениях для должников с февраля - РИА Новости, 31.01.2022
Послабления для должников с февраля
С февраля 2022 года вступают в силу поправки, дающие должникам послабления по исполнительным производствам с денежными требованиями, рассказала агентству... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T02:17
2022-01-31T02:17
2022-01-31T02:17
общество
долг
елена кудерко
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. С февраля 2022 года вступают в силу поправки, дающие должникам послабления по исполнительным производствам с денежными требованиями, рассказала агентству “Прайм” адвокат Елена Кудерко.Суть нововведений заключается в том, что должникам будет гарантирован условный минимум средств ежемесячно. Остаток будет равен прожиточному минимуму для социально-демографической группы, к которой относится должник.Ранее приставы удерживали до половины всех доходов должника в счет погашения обязательств и до 70% дохода по алиментным задолженностям. Сумма, оставшаяся на руках у должника после списания, не нормировалась, а приоритетом законодателя было именно погашение долга, заключила юрист.
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общество, долг, елена кудерко
Юрист рассказала о новых послаблениях для должников с февраля
Адвокат Кудерко: должники с 1 февраля получат послабления по исполнительным производствам