https://ria.ru/20220131/dnr-1770297724.html

Многих пленных сторонников ДНР уже нет в живых, предположили в Донецке

Многих пленных сторонников ДНР уже нет в живых, предположили в Донецке - РИА Новости, 31.01.2022

Многих пленных сторонников ДНР уже нет в живых, предположили в Донецке

Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова предположила, что более 60 пленных сторонников ДНР, которых разыскивают в тюрьмах на... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T13:19

2022-01-31T13:19

2022-01-31T13:19

в мире

украина

донецкая народная республика

дарья морозова

ситуация в днр и лнр

россия

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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова предположила, что более 60 пленных сторонников ДНР, которых разыскивают в тюрьмах на подконтрольной Киеву территории, уже нет в живых.Морозова пояснила, на сегодняшний день в список граждан, которых ДНР разыскивает на подконтрольной Киеву территории включены 94 человека. Более 60 из них были задержаны еще в начале конфликта, однако с 2015 года Киев не отвечает на запросы по ним."При этом мы располагаем объективными данными, подтверждающими, что эти люди были задержаны украинскими правоохранительными органами либо националистическими батальонами... У нас есть основания предполагать, что удерживаемых, о которых Украина не предоставляет информацию, уже нет в живых", - сказала Морозова журналистам.Она отметила, что ДНР неоднократно направляла свой список разыскиваемых и в адрес Международного комитета красного креста с просьбой уточнить местонахождение людей. Однако результатов это также не принесло."Сегодня более 60 семей продолжают жить с болью неведения, считая лишение свободы своих близких лучшим из возможных сценариев... В сложившихся обстоятельствах мы расцениваем молчание Украины как попытку скрыть следы своих военных преступлений", - сказала Морозова.Первый за долгое время обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными. В 2020 году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР - 20.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220123/diversanty-1769110315.html

https://ria.ru/20211229/donbass-1765970196.html

https://ria.ru/20211030/zaschita-1756966079.html

украина

донецкая народная республика

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в мире, украина, донецкая народная республика, дарья морозова, ситуация в днр и лнр, россия