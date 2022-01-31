Многих пленных сторонников ДНР уже нет в живых, предположили в Донецке
Омбудсмен ДНР Морозова: более 60 пленных, разыскиваемых в тюрьмах Украины, уже нет в живых
Обмен пленными между Украиной и ДНР
ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова предположила, что более 60 пленных сторонников ДНР, которых разыскивают в тюрьмах на подконтрольной Киеву территории, уже нет в живых.
"При этом мы располагаем объективными данными, подтверждающими, что эти люди были задержаны украинскими правоохранительными органами либо националистическими батальонами... У нас есть основания предполагать, что удерживаемых, о которых Украина не предоставляет информацию, уже нет в живых", - сказала Морозова журналистам.
Она отметила, что ДНР неоднократно направляла свой список разыскиваемых и в адрес Международного комитета красного креста с просьбой уточнить местонахождение людей. Однако результатов это также не принесло.
"Сегодня более 60 семей продолжают жить с болью неведения, считая лишение свободы своих близких лучшим из возможных сценариев... В сложившихся обстоятельствах мы расцениваем молчание Украины как попытку скрыть следы своих военных преступлений", - сказала Морозова.
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Первый за долгое время обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными. В 2020 году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР - 20.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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