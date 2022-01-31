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В Липецкой области приостановят диспансеризацию
В Липецкой области приостановят диспансеризацию - РИА Новости, 31.01.2022
В Липецкой области приостановят диспансеризацию
Власти Липецкой области приостанавливают со вторника диспансеризацию населения из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе, сообщает... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T10:38
2022-01-31T10:38
2022-01-31T10:38
распространение коронавируса
общество
липецкая область
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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ВОРОНЕЖ, 31 янв - РИА Новости. Власти Липецкой области приостанавливают со вторника диспансеризацию населения из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе, сообщает обладминстрация.В начале прошлой недели власти региона объявили, что в области подтверждены 12 случаев заражения штаммом COVID-19 "омикрон". В четверг на дистанционный режим работы было решено перевести не менее 50% сотрудников государственных и муниципальных учреждений, а также предприятий."Диспансеризация населения с 1 февраля будет приостановлена в медицинских организациях Липецкой области. При этом предварительные и периодические профосмотры будут проводиться в полном объёме. Меры приняты для борьбы с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что это также позволит освободить дополнительный медицинский персонал для работы с ковидными больными."В настоящее время для региона это актуально, так как в связи с резким ростом числа зарегистрированных случаев COVID-19 количество вызовов врачей на дом увеличилось в несколько раз. При этом в инфекционных госпиталях пока нет большого прироста госпитализированных. Из 1400 коек 42,6% свободны", - говорится в сообщении обладминистрации.
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РИА Новости
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общество, липецкая область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
В Липецкой области приостановят диспансеризацию
Власти Липецкой области приостановят диспансеризацию с 1 февраля из-за ситуации с COVID-19