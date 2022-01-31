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Москва рассчитывает на восстановление отношений с Лондоном, заявил посол
Москва рассчитывает на восстановление отношений с Лондоном, заявил посол - РИА Новости, 31.01.2022
Москва рассчитывает на восстановление отношений с Лондоном, заявил посол
Россия рассчитывает на восстановление всех отношений с Великобританией, в том числе политических, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T15:13
2022-01-31T15:13
2022-01-31T15:13
в мире
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия рассчитывает на восстановление всех отношений с Великобританией, в том числе политических, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин."Это серьезная, крупная страна, обладающая ядерным оружием, одна из крупнейших экономик европейских. Так что мы не будем от этого всего отмахиваться... Рассчитываем на восстановление нормальных отношений - не только в экономической, социальной и гуманитарных сферах, но и политике. Это было бы в интересах (всех)", - заявил Келин в эфире "России 24".
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в мире, великобритания, андрей келин, россия
Москва рассчитывает на восстановление отношений с Лондоном, заявил посол
Посол России Келин: Россия рассчитывает на восстановление всех отношений с Великобританией