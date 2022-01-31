https://ria.ru/20220131/diplomatiya-1770322379.html

Москва рассчитывает на восстановление отношений с Лондоном, заявил посол

Москва рассчитывает на восстановление отношений с Лондоном, заявил посол - РИА Новости, 31.01.2022

Москва рассчитывает на восстановление отношений с Лондоном, заявил посол

Россия рассчитывает на восстановление всех отношений с Великобританией, в том числе политических, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T15:13

2022-01-31T15:13

2022-01-31T15:13

в мире

великобритания

андрей келин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148734/49/1487344951_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cd5782e3d0a2fd1d8b73e6751530a040.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия рассчитывает на восстановление всех отношений с Великобританией, в том числе политических, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин."Это серьезная, крупная страна, обладающая ядерным оружием, одна из крупнейших экономик европейских. Так что мы не будем от этого всего отмахиваться... Рассчитываем на восстановление нормальных отношений - не только в экономической, социальной и гуманитарных сферах, но и политике. Это было бы в интересах (всех)", - заявил Келин в эфире "России 24".

https://ria.ru/20220131/london-1770317563.html

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, андрей келин, россия