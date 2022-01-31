Экс-глава ОБСЕ призвал США, страны НАТО и Россию снизить градус риторики
Экс-глава ОБСЕ Гремингер призвал США, страны НАТО и Россию снизить градус риторики
Томас Гремингер. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 31 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. США, страны НАТО и Россия должны снизить агрессивную риторику, в том числе в СМИ, чтобы добиться прогресса на переговорах по безопасности, заявил в интервью РИА Новости директор женевского Центра политики безопасности, бывший генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.
"Мы видим кампании в СМИ с обеих сторон, которые представляют другую сторону как врага. И все это, как и бряцание оружием, явно не способствует созданию такого климата, который нам нужен сейчас для переговоров по очень сложным вопросам европейской безопасности", - сказал он.
Эксперт подчеркнул, что в нынешних условиях необходимо проявлять сдержанность.
"Я думаю, что сейчас нам нужна взаимная сдержанность в отношении сигналов, как военных, так и политических, а также уменьшение этой военной риторики и указания на другую сторону как на врага. Я думаю, необходимо как можно быстрее снизить уровень такой риторики, чтобы создать благоприятный климат для диалога", - сказал он.
Россия не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, а приписываемые РФ планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают, заявляя, что все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.