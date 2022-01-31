https://ria.ru/20220131/diplomatiya-1770260653.html

Экс-глава ОБСЕ призвал США, страны НАТО и Россию снизить градус риторики

Экс-глава ОБСЕ призвал США, страны НАТО и Россию снизить градус риторики - РИА Новости, 31.01.2022

Экс-глава ОБСЕ призвал США, страны НАТО и Россию снизить градус риторики

США, страны НАТО и Россия должны снизить агрессивную риторику, в том числе в СМИ, чтобы добиться прогресса на переговорах по безопасности, заявил в интервью РИА РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T10:14

2022-01-31T10:14

2022-01-31T10:14

в мире

киев

сша

нато

сергей лавров

обсе

томас гремингер

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155300/50/1553005035_0:0:2827:1591_1920x0_80_0_0_2456ee44c1775d907f6856ebf2f9019a.jpg

ЖЕНЕВА, 31 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. США, страны НАТО и Россия должны снизить агрессивную риторику, в том числе в СМИ, чтобы добиться прогресса на переговорах по безопасности, заявил в интервью РИА Новости директор женевского Центра политики безопасности, бывший генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер."Мы видим кампании в СМИ с обеих сторон, которые представляют другую сторону как врага. И все это, как и бряцание оружием, явно не способствует созданию такого климата, который нам нужен сейчас для переговоров по очень сложным вопросам европейской безопасности", - сказал он.Эксперт подчеркнул, что в нынешних условиях необходимо проявлять сдержанность.Россия не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, а приписываемые РФ планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают, заявляя, что все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.

https://ria.ru/20220130/bezopasnost-1770181721.html

https://ria.ru/20220130/ukraina-1770175656.html

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, сша, нато, сергей лавров, обсе, томас гремингер, россия