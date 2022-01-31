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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220131/chuvashiya-1770349895.html
Чувашские предприятия выделили в помощь врачам автомобили
Чувашские предприятия выделили в помощь врачам автомобили - РИА Новости, 31.01.2022
Чувашские предприятия выделили в помощь врачам автомобили
Предприятия Чувашии и агрегаторы такси выделили на оказание помощи медработникам 30 машин с водителями, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T17:25
2022-01-31T17:25
распространение коронавируса
общество
чувашская республика (чувашия)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Предприятия Чувашии и агрегаторы такси выделили на оказание помощи медработникам 30 машин с водителями, сообщает пресс-служба главы республики.Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции."Автомобили на безвозмездной основе предоставили предприятия Чувашии и агрегаторы такси, а также индивидуальные предприниматели. Автомобили будут возить медперсонал на дом к пациентам для проведения тестирования и доставки лекарств", - говорится в сообщении.Отмечается, что акция продиктована сложившейся напряженной ситуацией с коронавирусом в Чувашии. По данным штаба по борьбе с распространением инфекции, в Чувашии на 31 января выявлено 724 новых случая заражения COVID-19 за сутки."Медицинские центры помощи пациентам с COVID-19 и с признаками ОРВИ в республике перешли на режим работы без выходных. Амбулаторная служба больницы испытывает большие нагрузки, потребность в автомобилях для оказания неотложной медицинской помощи пациентам на дому высока", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20211022/sevastopol-1755856864.html
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общество, чувашская республика (чувашия), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
17:25 31.01.2022
 
Чувашские предприятия выделили в помощь врачам автомобили

Чувашские предприятия выделили 30 автомобилей в помощь врачам

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Предприятия Чувашии и агрегаторы такси выделили на оказание помощи медработникам 30 машин с водителями, сообщает пресс-служба главы республики.
Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.
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"Автомобили на безвозмездной основе предоставили предприятия Чувашии и агрегаторы такси, а также индивидуальные предприниматели. Автомобили будут возить медперсонал на дом к пациентам для проведения тестирования и доставки лекарств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что акция продиктована сложившейся напряженной ситуацией с коронавирусом в Чувашии. По данным штаба по борьбе с распространением инфекции, в Чувашии на 31 января выявлено 724 новых случая заражения COVID-19 за сутки.
"Медицинские центры помощи пациентам с COVID-19 и с признаками ОРВИ в республике перешли на режим работы без выходных. Амбулаторная служба больницы испытывает большие нагрузки, потребность в автомобилях для оказания неотложной медицинской помощи пациентам на дому высока", - подчеркивается в сообщении.
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