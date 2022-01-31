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Самарская область привлекла из бюджета почти 70 миллиардов рублей
Самарская область привлекла из бюджета почти 70 миллиардов рублей - РИА Новости, 31.01.2022
Самарская область привлекла из бюджета почти 70 миллиардов рублей
Самарская область в прошлом году привлекла из федерального бюджета почти 70 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T12:25
2022-01-31T12:25
общество
самарская область
жигулевск
россия
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САМАРА, 31 янв – РИА Новости. Самарская область в прошлом году привлекла из федерального бюджета почти 70 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона."В 2021 году в рамках двадцати одной государственной программы Российской Федерации из средств фондов и непрограммных источников в Самарскую область поступило 69 886,9 миллиона рублей федерального бюджета. Это больше, чем в предыдущем, 2020 году (65 866 миллиона рублей)", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, средства федерального бюджета направлялись на капитальное строительство и реконструкцию социальных и инфраструктурных объектов. Уточняется, что значительный объем средств освоило министерство строительства региона. В прошлом году были введены в эксплуатацию детские сады в селе Ягодное на 130 мест, в микрорайоне В-10 в Жигулевске - на 240 мест, в селе Красный Яр - на 250 мест и в селе Лопатино - на 300 мест, инфекционный корпус в Сызранской городской больнице № 2, три автомобильные дороги, дом культуры в поселке Глушицкий, Дворец спорта на улице Молодогвардейской в Самаре.Министерством транспорта и автомобильных дорог в прошлом году была освоена вся сумма предусмотренных федеральных средств - свыше 25,6 миллиарда рублей. Значительный объем работ по капитальному строительству за счет средств федерального бюджета выполнило министерство сельского хозяйства и продовольствия. В 2021 году министерством были введены квартал комплексной малоэтажной жилой застройки площадью 35 гектар с социальной и инженерной инфраструктурой в селе Большая Черниговка, малоэтажная застройка в селе Малая Малышевка, малоэтажная застройка в поселке Светлодольск. Были построены объекты инфраструктуры - газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения поселках Горьковский и Рига, сети водоснабжения в селе Богатое, система водоснабжения села Зуевка, завершено строительство 20 жилых домов в районах области.В 2021 году в регион в значительном объеме поступали средства федерального бюджета на оплату труда работников здравоохранения и государственную поддержку семей с детьми и льготных категорий граждан.Отмечается, что привлечение беспрецедентного объема федеральных средств стало возможным благодаря планомерной работе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова."Мы внимательно изучаем механизмы, стимулирующие развитие регионов, которые предлагает федеральный центр, принимаем активное участие в реализации федеральных проектов. В текущем году сохраняются высокие объемы федеральной поддержки – не менее 56 миллиардов рублей мы получим на реализацию национальных проектов и исполнение государственных программ. Это позволяет прогнозировать стабильное развитие региона", - цитирует пресс-служба первого вице-губернатора – председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.
https://ria.ru/20220113/tsentr-1767754558.html
https://ria.ru/20220112/reyting-1767462300.html
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общество, самарская область, жигулевск, россия
12:25 31.01.2022
 
Самарская область привлекла из бюджета почти 70 миллиардов рублей

Самарская область привлекла из федерального бюджета почти 70 миллиардов рублей в 2021 году

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Самару
Вид на Самару - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на Самару
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САМАРА, 31 янв – РИА Новости. Самарская область в прошлом году привлекла из федерального бюджета почти 70 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В 2021 году в рамках двадцати одной государственной программы Российской Федерации из средств фондов и непрограммных источников в Самарскую область поступило 69 886,9 миллиона рублей федерального бюджета. Это больше, чем в предыдущем, 2020 году (65 866 миллиона рублей)", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, средства федерального бюджета направлялись на капитальное строительство и реконструкцию социальных и инфраструктурных объектов. Уточняется, что значительный объем средств освоило министерство строительства региона. В прошлом году были введены в эксплуатацию детские сады в селе Ягодное на 130 мест, в микрорайоне В-10 в Жигулевске - на 240 мест, в селе Красный Яр - на 250 мест и в селе Лопатино - на 300 мест, инфекционный корпус в Сызранской городской больнице № 2, три автомобильные дороги, дом культуры в поселке Глушицкий, Дворец спорта на улице Молодогвардейской в Самаре.
Министерством транспорта и автомобильных дорог в прошлом году была освоена вся сумма предусмотренных федеральных средств - свыше 25,6 миллиарда рублей. Значительный объем работ по капитальному строительству за счет средств федерального бюджета выполнило министерство сельского хозяйства и продовольствия. В 2021 году министерством были введены квартал комплексной малоэтажной жилой застройки площадью 35 гектар с социальной и инженерной инфраструктурой в селе Большая Черниговка, малоэтажная застройка в селе Малая Малышевка, малоэтажная застройка в поселке Светлодольск. Были построены объекты инфраструктуры - газопроводы высокого и низкого давления для газоснабжения поселках Горьковский и Рига, сети водоснабжения в селе Богатое, система водоснабжения села Зуевка, завершено строительство 20 жилых домов в районах области.
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В 2021 году в регион в значительном объеме поступали средства федерального бюджета на оплату труда работников здравоохранения и государственную поддержку семей с детьми и льготных категорий граждан.
Отмечается, что привлечение беспрецедентного объема федеральных средств стало возможным благодаря планомерной работе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
"Мы внимательно изучаем механизмы, стимулирующие развитие регионов, которые предлагает федеральный центр, принимаем активное участие в реализации федеральных проектов. В текущем году сохраняются высокие объемы федеральной поддержки – не менее 56 миллиардов рублей мы получим на реализацию национальных проектов и исполнение государственных программ. Это позволяет прогнозировать стабильное развитие региона", - цитирует пресс-служба первого вице-губернатора – председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.
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ОбществоСамарская областьЖигулевскРоссия
 
 
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