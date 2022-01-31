Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220131/booking-1770341812.html
Booking прокомментировала решение российского суда о выплате штрафа
Booking прокомментировала решение российского суда о выплате штрафа - РИА Новости, 31.01.2022
Booking прокомментировала решение российского суда о выплате штрафа
Booking разочарован решением суда РФ по навязыванию условий отелям, но выплатит штраф в 1,3 миллиарда рублей в установленный срок, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T16:47
2022-01-31T17:46
москва
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
девятый арбитражный апелляционный суд
booking.com
коммерческая недвижимость
россия
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763913605_0:146:2500:1552_1920x0_80_0_0_04b8c0e0b91f030d0a23f4ec2310f869.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Booking разочарован решением суда РФ по навязыванию условий отелям, но выплатит штраф в 1,3 миллиарда рублей в установленный срок, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией в понедельник подтвердил законность постановления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о наложении на агрегатор отелей Booking.com B.V. оборотного штрафа в размере более 1,3 миллиарда рублей за навязывание отелям условия о так называемом паритете цен."Мы разочарованы сегодняшним решением суда и выплатим штраф в установленный срок. Одновременно с этим мы планируем рассмотреть дальнейшие возможные для нас юридические действия", - заявили в компании.Booking.com в середине декабря 2021 года также выполнила требование ФАС об отмене паритета цен. Теперь гостиницы могут устанавливать более низкий тариф на свои услуги.Условие о паритете цен закрепляет обязанность отелей и других мест размещения поддерживать во всех каналах продаж такие же цены и такие же данные о наличии мест, какие они предоставляют агрегатору Booking.com. Под каналами продаж понимаются мета-поисковики, туристические агентства, другие агрегаторы информации, а также сайты самих отелей.ФАС 26 августа 2021 года сообщила, что наложила на Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке гостиничных агрегаторов. Арбитражный суд Москвы в конце августа подтвердил законность выводов антимонопольной службы о признании Booking.com. нарушителем антимонопольного законодательства, а в ноябре признал законным и штраф в 1,3 миллиарда рублей за навязывание отелям паритета цен.
https://ria.ru/20220117/booking-1768243727.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763913605_92:0:2307:1661_1920x0_80_0_0_5f78b5673ae8ede21fa44617d7eec472.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, федеральная антимонопольная служба (фас россии), девятый арбитражный апелляционный суд, booking.com, коммерческая недвижимость, россия, новости - туризм
16:47 31.01.2022 (обновлено: 17:46 31.01.2022)
 
Booking прокомментировала решение российского суда о выплате штрафа

Суд отклонил апелляцию Booking.com о выплате штрафа в 1,3 миллиарда рублей

© РИА НовостиСайт Booking.com
Сайт Booking.com - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© РИА Новости
Сайт Booking.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Booking разочарован решением суда РФ по навязыванию условий отелям, но выплатит штраф в 1,3 миллиарда рублей в установленный срок, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией в понедельник подтвердил законность постановления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о наложении на агрегатор отелей Booking.com B.V. оборотного штрафа в размере более 1,3 миллиарда рублей за навязывание отелям условия о так называемом паритете цен.
"Мы разочарованы сегодняшним решением суда и выплатим штраф в установленный срок. Одновременно с этим мы планируем рассмотреть дальнейшие возможные для нас юридические действия", - заявили в компании.
Booking.com в середине декабря 2021 года также выполнила требование ФАС об отмене паритета цен. Теперь гостиницы могут устанавливать более низкий тариф на свои услуги.
Условие о паритете цен закрепляет обязанность отелей и других мест размещения поддерживать во всех каналах продаж такие же цены и такие же данные о наличии мест, какие они предоставляют агрегатору Booking.com. Под каналами продаж понимаются мета-поисковики, туристические агентства, другие агрегаторы информации, а также сайты самих отелей.
ФАС 26 августа 2021 года сообщила, что наложила на Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке гостиничных агрегаторов. Арбитражный суд Москвы в конце августа подтвердил законность выводов антимонопольной службы о признании Booking.com. нарушителем антимонопольного законодательства, а в ноябре признал законным и штраф в 1,3 миллиарда рублей за навязывание отелям паритета цен.
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 16:54Туризм
Booking объяснила ужесточение политики в Крыму санкциями Евросоюза
 
ТуризмМоскваФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Девятый арбитражный апелляционный судBooking.comКоммерческая недвижимостьРоссияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:39В Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умерших
08:30При обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человека
08:26Москвичам рассказали о погоде во вторник
08:21Волонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки
08:09"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТР
08:05В Москве увеличили число операторов горячей линии "122"
07:53Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламента
07:47На Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под суд
07:43В Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человек
07:40Депутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикера
07:30На Чукотке собака вновь напала на ребенка
07:22"Ъ": Генпрокуратура предложила пересмотреть порядок отмены штрафов с камер
07:10Экс-генсек ОБСЕ не исключил провокаций в Донбассе со стороны Украины
07:08Синоптики рассказали, каким будет февраль в Москве
06:59СМИ назвали условие поездки Джонсона в Киев
06:54Глава АП Казахстана стал депутатом нижней палаты парламента
06:51Председатель нижней палаты парламента Казахстана подал в отставку
06:35"Посадят в чернобыльский реактор": британцы высмеяли визит Джонсона в Киев
06:33Житель Хабаровска переодевался в женскую одежду, чтобы грабить квартиры
06:28Опрос показал, что большинство россиян мечтают о четырехдневке
Лента новостейМолния
В Находке патологоанатомы брали поборы с родственников умершихПри обрушении литейного цеха под Калугой пострадали три человекаМосквичам рассказали о погоде во вторникВолонтеры нашли тело пропавшей под Новгородом двухлетней девочки"Калашников" произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТРВ Москве увеличили число операторов горячей линии "122"Экс-глава АП Казахстана стал спикером нижней палаты парламентаНа Чукотке угрожавший в школьных чатах подросток пойдет под судВ Эквадоре из-за наводнения погибли 11 человекДепутаты нижней палаты парламента Казахстана приняли отставку спикераНа Чукотке собака вновь напала на ребенка"Ъ": Генпрокуратура предложила пересмотреть порядок отмены штрафов с камерЭкс-генсек ОБСЕ не исключил провокаций в Донбассе со стороны УкраиныСиноптики рассказали, каким будет февраль в МосквеСМИ назвали условие поездки Джонсона в КиевГлава АП Казахстана стал депутатом нижней палаты парламентаПредседатель нижней палаты парламента Казахстана подал в отставку"Посадят в чернобыльский реактор": британцы высмеяли визит Джонсона в КиевЖитель Хабаровска переодевался в женскую одежду, чтобы грабить квартирыОпрос показал, что большинство россиян мечтают о четырехдневке