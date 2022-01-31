https://ria.ru/20220131/booking-1770341812.html

Booking прокомментировала решение российского суда о выплате штрафа

Booking прокомментировала решение российского суда о выплате штрафа - РИА Новости, 31.01.2022

Booking прокомментировала решение российского суда о выплате штрафа

Booking разочарован решением суда РФ по навязыванию условий отелям, но выплатит штраф в 1,3 миллиарда рублей в установленный срок, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T16:47

2022-01-31T16:47

2022-01-31T17:46

москва

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

девятый арбитражный апелляционный суд

booking.com

коммерческая недвижимость

россия

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Booking разочарован решением суда РФ по навязыванию условий отелям, но выплатит штраф в 1,3 миллиарда рублей в установленный срок, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией в понедельник подтвердил законность постановления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о наложении на агрегатор отелей Booking.com B.V. оборотного штрафа в размере более 1,3 миллиарда рублей за навязывание отелям условия о так называемом паритете цен."Мы разочарованы сегодняшним решением суда и выплатим штраф в установленный срок. Одновременно с этим мы планируем рассмотреть дальнейшие возможные для нас юридические действия", - заявили в компании.Booking.com в середине декабря 2021 года также выполнила требование ФАС об отмене паритета цен. Теперь гостиницы могут устанавливать более низкий тариф на свои услуги.Условие о паритете цен закрепляет обязанность отелей и других мест размещения поддерживать во всех каналах продаж такие же цены и такие же данные о наличии мест, какие они предоставляют агрегатору Booking.com. Под каналами продаж понимаются мета-поисковики, туристические агентства, другие агрегаторы информации, а также сайты самих отелей.ФАС 26 августа 2021 года сообщила, что наложила на Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке гостиничных агрегаторов. Арбитражный суд Москвы в конце августа подтвердил законность выводов антимонопольной службы о признании Booking.com. нарушителем антимонопольного законодательства, а в ноябре признал законным и штраф в 1,3 миллиарда рублей за навязывание отелям паритета цен.

https://ria.ru/20220117/booking-1768243727.html

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москва, федеральная антимонопольная служба (фас россии), девятый арбитражный апелляционный суд, booking.com, коммерческая недвижимость, россия, новости - туризм